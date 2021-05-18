В ООН предположили, когда восстановится туризм после пандемии коронавируса

Как полагает генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, туризму может понадобиться около четырех лет на восстановление после финансового ущерба.
Пололикашвили сообщил, что в прошлом году число международных туристических поездок упало на 74%. При этом из-за коронавирусных ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Также из-за пандемии лишились работы от 100 до 120 млн сотрудников сферы туризма.
Пололикашвили отметил, что влияние COVID-19 заметно и в 2021 году, поскольку обнаружение новых штаммов спровоцирует введение новых ограничений во всех странах мира.
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