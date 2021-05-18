В ООН предположили, когда восстановится туризм после пандемии коронавируса

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18 мая 2021, 20:02 Источник: РИА "Новости"

турист, фото: pixabay.com

Как полагает генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, туризму может понадобиться около четырех лет на восстановление после финансового ущерба.

Пололикашвили сообщил, что в прошлом году число международных туристических поездок упало на 74%. При этом из-за коронавирусных ограничений международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Также из-за пандемии лишились работы от 100 до 120 млн сотрудников сферы туризма.

Пололикашвили отметил, что влияние COVID-19 заметно и в 2021 году, поскольку обнаружение новых штаммов спровоцирует введение новых ограничений во всех странах мира.

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