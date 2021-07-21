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Канадский врач Хоффе заявил об обнаружении у 62% вакцинированных Pfizer и Moderna сгустков крови

, 15:13

Канадский врач Хоффе заявил об обнаружении у 62% вакцинированных Pfizer и Moderna сгустков крови
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач из Канады Чарльз Хоффе исследовал своих пациентов и выявил у них признаки незначительных сгустков крови. Таковых оказалось 62% людей. Ранее им делали мРНК-инъекцию.

Специалист отметил, что обнаружить сгустки можно лишь посредством теста на D-димер. По словам доктора, все эти граждане будут инвалидами навсегда.

Канадский врач подчеркнул, что речь идет о побочных эффектах от уколов против коронавирусной инфекции препаратами Pfizer и Moderna. “Эти уколы наносят огромный ущерб, и худшее еще впереди”, - сказал Хоффе.

Специалист трудится в городке в сельской местности Литтон в канадской провинции Британская Колумбия. Отмечается, что он ввел порядка девяти сотен доз современных экспериментальных мРНК-инъекций от коронавируса, пишет "Свободная пресса".

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