Канадский врач Хоффе заявил об обнаружении у 62% вакцинированных Pfizer и Moderna сгустков крови
21 июля 2021, 15:13
Врач из Канады Чарльз Хоффе исследовал своих пациентов и выявил у них признаки незначительных сгустков крови. Таковых оказалось 62% людей. Ранее им делали мРНК-инъекцию.
Специалист отметил, что обнаружить сгустки можно лишь посредством теста на D-димер. По словам доктора, все эти граждане будут инвалидами навсегда.
Канадский врач подчеркнул, что речь идет о побочных эффектах от уколов против коронавирусной инфекции препаратами Pfizer и Moderna. “Эти уколы наносят огромный ущерб, и худшее еще впереди”, - сказал Хоффе.
Специалист трудится в городке в сельской местности Литтон в канадской провинции Британская Колумбия. Отмечается, что он ввел порядка девяти сотен доз современных экспериментальных мРНК-инъекций от коронавируса, пишет "Свободная пресса".
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