Что надо знать про QR-коды и что с ними не так

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14 ноября 2021, 18:12 Константин Куликов,

Конституция РФ Статья 75.1 В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Как то это всё не вяжется с локдаунами и QR-кодами.

В настоящее время QR-коды в России вне закона. QR-коды выдают вакцинированным, и ограничивая кого-то в правах на том основании, что у него нет кода - эти действия противоправны и противозаконны. Кроме того, это является принуждением к вакцинации, а это нарушает международное право (которое приоритетно в России, согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4), и законодательство РФ. Но давайте разбираться.

В январе 2021 года, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла Резолюцию № 2361 «Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические соображения». В ней всё вполне ясно и понятно прописано, покажу несколько наиболее интересных пунктов:

7.3. в отношении обеспечения значительного охвата населения вакцинацией:

7.3.1. обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация НЕ является обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают;

7.3.2. обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию из-за возможного риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию.

Для понимания что такое ПАСЕ, и её полномочиях. Одно из двух главных уставных ведомств (ассамблея) Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. Члены ПАСЕ назначаются парламентами государств-членов. Шесть наиболее крупных государств, включая Россию, представлены в ПАСЕ 18 членами. В целом в ПАСЕ входят 652 депутата: 326 главных представителя и 326 «заместителей». Все они должны быть членами национальных парламентов. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовятся депутатами. Среди важных полномочий Ассамблеи — выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, принятых при вступлении. ПАСЕ принимает заключения на проекты всех международных конвенций, разрабатываемых в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, на них регулярно приглашаются главы государств и правительств. Теперь разберемся, что такое Резолюция, и обязательна ли она к исполнению правительством России.

Резолюция (лат. resolutio — решение, разрешение) — решение, принятое должностным лицом или совещательным органом, международной организацией на мировом уровне. В конституционном праве резолюцией называют акт, принимаемый парламентом или президентом межнациональной или транснациональной организацией. В документообороте резолюция — документ, состоящий из надписи на документе (визирование), сделанной каким-либо уполномоченным и должностным лицом, в котором содержится принятое им решение. Обсуждение резолюций отличается от обсуждения законопроектов тем, что резолюции не подписываются главой государства, как законопроекты.

Согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Получается, что даже если будет Закон, то Резолюция ПАСЕ № 2361, всё равно весомее и применяется она, а не Закон РФ. Исключение, когда международный договор не действует, прописано в Конституции РФ. Статья 79 (международный договор действует, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации, и Конституции РФ) и то, если это противоречит Конституции РФ, решает Конституционный суд РФ, согласно Статье 125 часть 5.1 пункт «б». Соответственно, если такое решение Конституционного суда РФ отсутствует, то в первую очередь действует международный договор, а не Закон РФ. Но даже Закона в РФ о QR-кодах пока нет…

21.11.2021 в Государственную Думу РФ был внесён законопроект № 17357-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», и законопроект № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», и вот там прописано использование QR-кода. Но, этот законопроект ещё должен пройти три чтения в Госдуме, потом Совет Федерации и Президента РФ, и только после опубликования, согласно правовых норм, он может стать Законом РФ. Так что само внесение законопроекта, ещё не говорит о том, что он будет принят, а если учитывать Конституцию РФ Статью 55 часть 2 (В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина), то в нынешнем виде и не может быть принят, только если нарушит Конституцию РФ.

Почему важно что бы был именно Закон?

В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Простыми словами, если вас в чем-то ограничивают, то такие ограничения должны быть прописаны в федеральном законе, а если ссылаются на какой-то документ, то как минимум он должен быть заверен подписью и печатью. Бумажный носитель в котором отсутствуют такие реквизиты как подпись и печать, не является документом, и не имеет юридической силы, согласно действующих ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа - экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа, и подпункт 25. заверенная копия документа - копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. Так же следует учитывать ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2. Так же в соответствии с Конституцией РФ Статьи 15части 3 Законы подлежат официальному опубликованию (порядок опубликования установлен в Федеральном законе "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ). Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункт 72. официальное опубликование документа (наличие подписи и печати): Первая публикация полного текста законодательного и иного нормативного правового акта в официальном издании или его первое размещение на официальном Интернет-портале. Так же допускается заверение копии электронной печатью Федеральный закон от 06.04.2011 N 63- ФЗ "Об электронной подписи" Статья 6.

Тут важно учитывать, что когда вам предъявляют не заверенную должным образом бумагу (к примеру Постановление губернатора, мэра и т.д.), пусть даже с официального сайта, в случае отсутствия подписи и печати это не будет являться документом, и не будет иметь юридическую силу, да и ответственность так же никто не несёт, так как никто не утвердил и не заверил печатью. А официальное опубликование, согласно Конституции РФ Статья 15 пункт 3, для всеобщего обозрения, это только одно из условий, что бы документ действовал, и это условие не является единственным, есть и другие обязательные условия: Подпись и печать (согласно действующих ГОСТ) должностного лица обладающего соответствующими полномочиями; если это Закон, то согласно Конституции РФ Статьи 105, необходимо принятие Думой РФ и рассмотрение Советом Федерации. Ещё одним обязательным условием является регистрация НПА в Минюсте. С 15 мая 1992 года Постановлением Правительства РФ от 08.05.1992 N 305 была введена государственная регистрация нормативных актов министерств и ведомств, затрагивающих права и интересы граждан и носящих межведомственный характер. В настоящее время вопросы государственной регистрации и вступления в силу ведомственных НПА регулируются Указом Президента РФ от 23.05.1996 N 763 и Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009. Так, в соответствии с пунктом 10 Правил, утвержденных указанным Постановлением, государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. В пункте 9 "Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации", утвержденных Приказом Минюста России от 23.04.2020 N 105 (а до 27.05.2020 - в пункте 12 действовавших ранее Разъяснений, утвержденных Приказом Минюста от 04.05.2007 N 88), дается более подробное описание нормативных актов, которые подлежат государственной регистрации, а именно: а) содержащие правовые нормы, затрагивающие: гражданские, политические, социально-экономические и иные права, свободы и обязанности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства; гарантии их осуществления, закрепленные в Конституции Российской Федерации и иных законодательных актах Российской Федерации;- механизм реализации прав, свобод и обязанностей; б) устанавливающие правовой статус организаций - типовые, примерные положения (уставы) об органах (например, территориальных), организациях, подведомственных соответствующим федеральным органам исполнительной власти, а также устанавливающие правовой статус организаций, выполняющих в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные наиболее важные государственные функции; в) имеющие межведомственный характер, то есть содержащие правовые нормы, обязательные для других федеральных органов исполнительной власти и (или) организаций, не входящих в систему федерального органа исполнительной власти, утвердившего (двух или более федеральных органов исполнительной власти, совместно утвердивших) нормативный правовой акт. При этом на государственную регистрацию направляются нормативные правовые акты, обладающие как одним из вышеуказанных признаков, так и несколькими. Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты независимо от срока их действия (постоянно действующие, временные (принятые на определенный срок).

Что важно, так это то, что вас с этим всем обязаны ознакомить согласно международного законодательства - Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) Статья 19 (Каждый человек имеет право на свободу искать, получать и распространять информацию независимо от государственных границ), "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) Статья 10 (свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ) и законодательства РФ - Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а так же согласно ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1 Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников; часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Часть 4. Не может быть ограничен доступ к: 1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления. Закон № 2300-1 "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 Статья 8: Кроме того, если вы взаимодействуете с организацией, то вы вправе запросить официальный ответ от представителя организации у которого есть право общения с третьими лицами от имени компании, на основании доверенности (согласно Закона РФ о защите прав потребителя ст. 8 п. 1. п.3 и ГК РФ ст. 185 п.1, ФЗ №149 от 27.07.2006 Статьи 8, ФЗ №14 Статьи 40).

А если вы, вы взаимодействуете с сотрудником полиции, то в этом случае, действует еще и Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Статья 5, часть 4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

часть 7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.

Так же тут следует отметить, что ограничения человека и гражданина (Конституция РФ Статья 56, касается ЧС), и даже наказание за несоблюдение закона, в этом случае возможны, но только при введении режима повышенной готовности или ЧС. Вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ, или в отдельно взятом субъекте РФ, может только Президент РФ (согласно ФКЗ №3 от 30.05.2001 Статья 4, и ФЗ № 68 Статья 8) и Правительство РФ на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской Федерации (согласно ФЗ № 68 Статьи 10). Органы местного самоуправления самостоятельно, согласно ФЗ № 68 Статья 11, часть 2, пункт «и» - «вводят режим повышенной или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пункт «у» - устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта. То есть, ЧС и повышенную готовность, могут ввести только для силовиков и МЧС, а установить правила для граждан только когда ЧС или повышенная готовность уже введена (ввести может только Президент РФ). В настоящее время Президентом РФ не вводился режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ, или в отдельно взятом субъекте РФ.

Правовые реалии.

Как уже упоминалось, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным Законом (Конституция РФ Статья 55 ч.3), или при ЧС (Конституция РФ Статья 56), однако тут следует учитывать и часть 1, Статьи 15 Конституции РФ (Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации), и Статью 55 часть 2 (В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина).

Всеобщая декларация прав человека (которая «выше» чем Конституция РФ и Законы РФ, согласно Конституции РФ Статья 15 часть 4) Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года Статья 13, часть 1. Каждый человек имеет право СВОБОДНО передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства; часть 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

О том же самом и Конституция РФ Статья 27, часть 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (которая «выше» чем Конституция РФ и Законы РФ, согласно Конституции РФ Статья 15 часть 4) Статья 14. Запрещение дискриминации. Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам.

О том же самом и Конституция РФ Статья 19, часть 2 Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Конституции РФ Статья 21 часть 2 «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (вакцинация от COVID-19 относятся к медицинским опытам, так как вакцины не прошли фазы клинических исследований, и поэтому не может быть принудительной, а требование QR-кодов, вполне можно трактовать как обращение, которое унижает человеческое достоинство).

Закона об обязательном использовании QR-кода нет, ЧС не вводился, а потому, при ограничении передвижения, отказе оказания услуги или продажи товара, в связи с отсутствием QR-кода, является нарушением прав и свобод человека и гражданина, международного и российского законодательства.

Нарушение ГК РФ Статья 426 и Статья 492. ГК РФ Статья 492 часть 1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; часть 2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426). ГК РФ Статья 426, часть 1. Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.); часть 2. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей; часть 3. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. В этом случае так же следует учитывать и пункт 1 Статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Кроме того, условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными (Закон «О защите прав потребителей» Статья 16 часть 1).

УК РФ Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Часть 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года; часть 2 пункт «а» с применением насилия или с угрозой его применения; пункт «б» лицом с использованием своего служебного положения; пункт «в» организованной группой.

УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий. Часть 1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; часть 2 . То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления; часть 3 пункт «а» с применением насилия или с угрозой его применения; пункт «б» с применением оружия или специальных средств; пункт «в» с причинением тяжких последствий.

УК РФ Статья 330. Часть 1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Часть 2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения.

КоАП РФ Статья 19.1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам.

КоАП РФ Статья 14.8 часть 1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы; часть 2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей; часть 5. Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом (влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей).

КоАП РФ Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации. Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации.

Религиозные убеждения.

Использование QR-кодов, это не только нарушение ваших прав и свобод, а так же законодательства, но и вполне себе религиозных убеждений (при их наличии). А это, между прочим, так же охраняется законом.

Свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека. Это право всеобщее, оно одинаково принадлежит всем людям везде, вне зависимости от того, кто они, где живут, сколько им лет и какой у них пол; не важны ни их этническая или расовая принадлежность, ни то, во что они верят или не верят.

Свобода религии или убеждений — это совокупность разносторонних прав, диапазон разных, но связанных тем. В частности, она включает свободу придерживаться религии или каких-то убеждений в чём угодно. Свобода религии или убеждений — не привилегия, которую выдаёт правительство, а право, присущее каждому от рождения. Это отражено во Всеобщей декларации прав человека (обязательно к исполнению согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4), Статья 18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков. Так же это сказано и в Конституции РФ Статья 28, Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. За воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, КоАП РФ Статьёй 5.26, предусмотрена ответственность. Однако, следует учитывать и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ Статью 3 часть 2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ранее сообщалось, что одним из способов отказа того, что тебе навязывают, это религиозные убеждения. Тогда это касалось вакцинации. Так как вакцины производятся с использованием мертвых клеток ДНК (абортированные эмбрионы человека). С QR-кодами тоже можно найти не мало параллелей.

Новый Завет, Откровение святого Иоанна Богослова, Глава 13, стих 17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, стих 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. Это число всё чаще и чаще фигурирует то тут, то там. Достойный пример передачи Михалкова, выпуск которой сняли с эфира.

Не трудно найти информацию и о том, что штрих код на товарах содержит «делитель» (в начале, в середине, и в конце) с цифрой «6», в итоге это 666. И такой делитель, именно с этой цифрой, во всех странах. Так же, можно найти информацию, что эти квадратики, которые содержит QR-код, так же символизируют именно эту цифру.

Кроме того, в Библии написано, что антихрист воссядет в храме Божьем : "4. противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога." (Второе послание к Фессалоникийцам 2:3,4)

Так же можно найти информацию и о том, что будет Третий храм, которая переплетается с не менее интересной информацией о храме Соломона, который в свою очередь удивительным образом имеет много общего с QR-кодом.





Верить в это или нет, дело каждого, но то, что у вас есть право на убеждения, это факт. И особенностью этого права является то, что каких-то конкретных ограничений и запретов тут нет, если вы не нарушаете права других людей. Вы можете верить в кого угодно и во что угодно, и не обязаны кому-то что-то доказывать (убеждения не обязательно где-то записаны и т.п.). И если ваши религиозные убеждения не совместимы с QR-кодом, то это уже будет являться основанием для отказа.

Как итог.

Нет никакой обязанности у граждан РФ регистрироваться на Госуслугах. Нет никакой обязанности у граждан РФ иметь и носить с собой смартфон для хранения QR-кодов и их предоставления. Гражданин РФ не обязан предоставлять паспорт для сверки с данными QR-кода каждому встречному. Штрафы за отсутствие у граждан РФ QR-кода при допуске посетителей в КоАП отсутствуют.

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