Судебные дела в РФ по маскам и прививкам, малоизвестные факты

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 декабря 2021, 14:22 Константин Куликов,

В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Кроме того, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а так же согласно ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1 Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников; часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Часть 4. Не может быть ограничен доступ к: 1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина.

Но, далеко не многие знают об этом, а еще меньше пользуются своими правами. Я приведу всего несколько разнообразных примеров (это далеко не все), когда свои права знают и всё-таки пользуются ими…



Систему «не сломать», но система это вы.

По маскам. Жители Москвы массово обжалуют штрафы в судах, и обжаловали около 57 000 административных дел, более чем на 270 млн. рублей, за нарушение КоАП РФ Статьи 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, Статьи 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и КоАП г. Москва Статьи 3.18.1. Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы. Согласно полученных данных, жители Москвы, которые оспаривали штрафы, в 90% случаев отменяли их.

7 июля 2020 года, в торговом зале магазина «Магнит у дома» АО «Тандер», продавец-кассир осуществлял деятельность по розничной продаже смешенных товаров без соблюдения правил личной гигиены: приспущенной маске, отсутствии перчаток в торговом зале магазина. Сотрудником Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Белокуриха, был составлен протокол об административном правонарушении. Однако суд (дело №5-66/2020), в действиях продавца-кассира, нарушения не усмотрел, в виду отсутствии состава административного правонарушения (не относится к лицам с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации, в том числе, из государства, эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции, лицам, находящимся или находившимся в контакте с источником заболевания, в контакте с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания, лицам, уклоняющимся от лечения опасного инфекционного заболевания, нарушающим санитарно-противоэпидемический режим, либо то, что он не выполнил в установленный срок выданное в периоды, указанные в части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, законное предписание (постановление) или требование органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор). Роспотребнадзор пытался обжаловать решение, но ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (Дело №16-6798/2020) Постановление судьи Белокурихинского городского суда Алтайского края от 10 июля 2020 г. и решение судьи Алтайского краевого суда от 12 августа 2020 г., оставил без изменения.

По вакцинации. 19 октября 2021 года, Заднепровский районный суд города Смоленска вынес решение по делу №2-1710/2021. В АО «Объединенная вагоноремонтная компания» приказом был отстранён от работы сотрудник, без выплаты заработной платы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции до прохождения вакцинации. Суд решил признать незаконным приказ АО «Объединенная вагоноремонтная компания» в части отстранения сотрудника от работы; обязал компанию выплатить сотруднику средний заработок за время вынужденного прогула с 4 августа по 19 сентября 2021 года (Решение в части выплаты заработной платы подлежит немедленному исполнению); взыскал с компании сотрудника компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей, в возмещение судебных расходов 2500 рублей, всего 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

17 сентября 2021 г., в г. Рассказово, суд вынес решение по делу №5-402/2021. В кафе «Белый шиповник», расположенный по адресу Тамбовская область, г. Рассказово, сотрудник Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, составил протокол на индивидуального предпринимателя, в связи с тем, что из 9 сотрудников были привиты 2 (что составляет менее 60% вакцинированных сотрудников и не соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача по Тамбовской области от 28.06.2021 №17 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»). В ходе рассмотрения дела было установлено, что во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Тамбовской области от 28 июня 2021 г., предпринимателем был издан приказ, в котором всем сотрудникам по объекту кафе «Белый шиповник» было доведено до сведения вышеуказанное постановление, а также было предложено произвести вакцинацию от коронавирусной инфекции в любое удобное для сотрудника время с предоставлением выходного дня. Все сотрудники кафе были ознакомлены с данным приказом под роспись. В протоколе об административном правонарушении, должностным лицом не указано в чем выражается бездействие индивидуального предпринимателя в проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что предприниматель обязан был организовать, а не обеспечить проведение профилактических прививок, в связи с чем в её действиях отсутствует состав административного правонарушения. Производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

В РФ довольно много частных случаев, где люди успешно отстаивают свои права, а вот с коллективными исками, как мне известно, пока не так успешно.

1 июня 2021, представители Независимой Ассоциации Врачей совместно с Общенародным Союзом Возрождения России (ОСВР) подали административный иск к Министерству здравоохранения в Тверской районный суд Москвы. В этом в коллективном иске участвовали более полутора тысяч россиян. Они ссылались на нарушение конституционных прав, отсутствие исследований, доказывающих пользу этой меры, о масштабном эксперименте над населением. Верховный суд РФ отклонил иск об отмене масочного режима. Да и как можно оспорить, то (Закон о масочном режиме), чего не существует, но это рассмотрим в следующей публикации.

Тут уместно будет упомянуть о более успешном зарубежном опыте, к примеру Бельгия. Иск к правительству Бельгии подала гражданская организация «Лига за права человека», активисты которой сформулировали мнение большинства граждан: карантинные меры против пандемии коронавируса противоречат конституции страны, сообщило «Brussels Times». В марте 2021 года, бельгийскому государству было предписано отменить “все меры по борьбе с коронавирусом” в течение 30 дней, поскольку правовой основы для них недостаточно, постановил в среду брюссельский суд. Судья дал бельгийскому государству 30 дней, чтобы обеспечить надежную правовую основу, или ему грозит штраф в размере 5000 евро в день за превышение этого срока с максимальным лимитом в 200 000 евро. А уже 2 декабря 2021 года, крупнейшее турецкое информационное агентство «Anadolu», сообщает о том, что бельгийский суд признал незаконными требовать "Ковид пропуска" и обязал местные власти отменить это требование. Инициировала процедуру оспаривания постановления некоммерческая организация под названием "Notre bon droit" (Наше доброе право). Суд в бельгийском регионе Валлония постановил, что использование «пропуска COVID» является незаконным, и обязал местное правительство выплачивать ежедневный штраф в размере 5000 евро (5 658 долларов США) до тех пор, пока они не отменят эту меру.

Для тех, кто изучает законодательство и отстаивает свои права, будет полезно:

QR-коды вне закона, как можно отказаться от принуждения;

как можно отказаться от принудительной вакцинации, если заставляет работодатель.

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