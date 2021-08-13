СОVID-2019 как опасное заболевание юридически не существует

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13 августа 2021, 20:56 Константин Куликов,

Фото из открытых источников

В силу положений Статьи 1, Федерального закона N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 г., иммунопрофилактика инфекционных болезней - система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок.

Статьями 2 и 30, ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предусмотрено, что программы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям являются одной из мер профилактики инфекционных заболеваний, направленных на охрану здоровья граждан.



Профилактические прививки, должны быть включены в национальный календарь. Коронавирусная инфекция вызываемая вирусом SARS-CoV-2, согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 г. № 47н "О внесении изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н", внесена в национальный календарь. Важно отметить что, название коронавирусной инфекции и в приказе, и в национальном календаре отсутствует. Однако, во всех постановлениях, указах, разъяснениях указана коронавирусная инфекция СОVID-2019 и новая коронавирусная инфекция вызываемая вирусом SARS-CoV-2, или СОVID-19. А вот что более удивительно, и наиболее важно, это то, что в перечне заболеваний, представляющих опасность для окружающих (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715) значится коронавирусная инфекция (2019-nCoV). Получается что в постановлениях и указах одно название, в национальном календаре другое, а перечне опасных заболеваний третье. Юридически это всё разные названия. Это вполне может отразиться в судебной практике, в случае осложнений или смерти от вакцины. О том что доказать осложнение или смерть от вакцины и получить компенсации, будет и так весьма не просто, уже сообщалось тут. А с этим фактом, перспективы становятся еще более туманны. Юридически, опасным заболеванием является коронавирусная инфекция 2019-nCoV, а в списке профилактических прививок по эпидемическим показаниям его нет, там в списке прививок указано «Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». СОVID-2019 не значится в перечне заболеваний, представляющих опасность для окружающих, что это вообще за заболевание и откуда оно взялось? Почему вакцинируют от СОVID-19, а не от 2019-nCoV? Если копнуть глубже, то выясняется, что название заболеванию дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), только вот не СОVID-2019, а СОVID-19. А откуда взялось название СОVID-2019? И к чему вообще такая путаница? Думайте сами. Но то, что в перечне заболеваний, представляющих опасность для окружающих указана только коронавирусная инфекция 2019-nCoV, это факт!

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