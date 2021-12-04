Возможно ли цифровое рабство через вакцинацию?

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 декабря 2021, 13:24 Константин Куликов,

Это продолжение. Первая часть тут. Вторая часть тут.



12 ноября 2021 года, на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, президент РФ Владимир Путин заявил о долге властей защищать аватары россиян в метавселенных. «Государство должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации. Речь уже идет не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных».

Первое представление о метавселенной появилось в 1992 году в научно-фантастическом романе Нила Стивенсона «Лавина». Сюжет книги рассказывается о XXI веке, и на Земле царствует корпоратократия — вся власть принадлежит крупным корпорациям. Кроме реального мира, который окутан хаосом и расколот на несколько государств-корпораций, существует другой — виртуальный. Там люди точно также взаимодействуют друг с другом. Реальный и виртуальный миры переплетены: события в одном могут влиять на то, что происходит в другом. Эта же книга стала источником термина «аватар». Сейчас метавселенной можно дать вполне четкое объяснение — это конвергенция физической, дополненной и виртуальной реальности в общем онлайн-пространстве.

Для тех, кто всё ещё думает, что это какая-то фантазия, и этого просто не может быть. В виртуальном мире открыто первое настоящее посольство. Мальдивская республика стала первым государством, открывшим свое официальное представительство в Second Life, виртуальном мире, насчитывающем 6,6 миллиона "жителей". Как пишет газета «The Times», маленькое островное государство с населением в 300 тысяч человек опередило Швецию, чье посольство откроется только 30 мая. Обзавестись своими представительствами в виртуальном мире в дальнейшем планируют Мальта, Македония и Филиппины. Игра, разработанная американской компанией «Linden Lab» в 2003 году, получила международную известность в 2006-м. Свои представительства в параллельной реальности уже имеют такие корпорации, как «Toyota», «Nike», «General Motors», «Reuters» и «BBC».

В книге «COVID-19: великая перезагрузка» автором которой является небезызвестный Клаус Мартин Шваб — немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года. В ней профессор Шваб, безусловно принадлежащий к узкому кругу мировой элиты и выражающий её интересы, раскрыл своё видение происходящего в будущем. Профессор задаёт риторический вопрос: "Когда же будет возврат к "нормальной" жизни?" И сам же даёт ответ: "Никогда". "Пандемия" и lockdown – навсегда. Он немного раскрывает картину того «дивного нового мира», который должен возникнуть в результате "Великой перезагрузки". Из раздела 2.2.3. «Как и в любой другой отрасли, цифровые технологии будут играть важную роль в формировании будущего хорошего самочувствия. Сочетание искусственного интеллекта, интернета вещей, датчиков и носимых технологий позволит по-новому взглянуть на личное благополучие. Они будут следить за тем, как мы себя чувствуем, и будут постепенно стирать границы между системами общественного здравоохранения и системами создания персонализированного здравоохранения – различие, которое в конечном итоге исчезнет».

Элиты, управляющие миром, всегда мечтали вывести подвид людей, обладающих ограниченным самосознанием. Сегодня мы приблизились к этому вплотную. На «круглом столе» «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее», прошедшем в рамках международного форума «Армия-2020», выступил президент НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Его доклад вызвал большой общественный резонанс. В том числе была упомянута и ВОЗ (та самая, которая уже ранее была замечена с сомнительной эпидемией свиного гриппа и вакцинацией). «Как только закончилась Вторая мировая война, братья Даллесы — один директор ЦРУ, а второй госсекретарь США — при поддержке Рокфеллера начали реализовывать целый ряд инициатив, последствия которых мы видим сегодня. Они создали Всемирную организацию здравоохранения. Вроде чтобы лечить людей, но не только. Глобальная цель — взять под контроль состояние здоровья мира и влиять на него. ВОЗ была создана на деньги Рокфеллера». «Экономика и политика всегда, с самого начала развития цивилизации, определялись технологиями. Уровень современной науки стал таков, что мы вторглись в то, что прежде считалось уделом Бога. Приведу здесь в пример лишь генетические технологии… Речь идёт о следующем: сегодня колонизация, которая была в прежние века, заменена технологическим порабощением». «Любая «цветная» революция — это использование когнитивных технологий для управления массовым сознанием. Но чтобы им управлять, надо подготовиться — выхолостить систему образования, отучить мыслить и анализировать, потом раздать айфоны и повесить спутник. Всё — вы под полным контролем. Таким образом можно управлять массовым сознанием». Но всё куда серьезнее..

Вакцинированные становятся собственностью владельцев патентов на вакцины.

ПРАВА Человека НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на транс-человека. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биологическому разнообразию - это международный договор, регулирующий вопросы перемещений живых изменённых организмов (ЖИО), являющихся результатом применения современной биотехнологии, из одной страны в другую. В 2023 году Россия распоряжением правительства № 1906-р планирует присоединиться к Картахенскому протоколу, но уже сейчас в Российской федерации действует Федеральный закон № 86 "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" от 5 июля 1996 г. Кроме того, существует Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2019 г. № 97 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Вот несколько интересных пунктов из него.

13. Основными задачами государственной политики в области химической и биологической безопасности в части, касающейся осуществления мониторинга химических и биологических рисков, являются:

8) осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения;

14. Основными задачами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности в части, касающейся совершенствования нормативно-правового регулирования и государственного управления в этой области, являются:

9) совершенствование нормативно-правового регулирования в области трансграничного перемещения генно-модифицированных организмов, присоединение Российской Федерации к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии, а также к Нагойско-Куала-Лумпурскому дополнительному протоколу об ответственности и возмещении за ущерб к Картахенскому протоколу по биобезопасности;

15. Основными задачами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности в части, касающейся ресурсного обеспечения национальной системы химической и биологической безопасности, являются:

10) создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений;

Воробьев Павел Андреевич Советский и российский врач. Доктор медицинских наук, профессор. Советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, президент МОО «Общество фармакоэкономических исследований», председатель Формулярного комитета, председатель Технического комитета по стандартизации 466 «Медицинские технологии» Ростехрегулирования, член президиума исполнительного комитета Пироговского движения врачей России. О вакцинах сказал следующее: «…это ведь встраивание фактически в геном. Потому что мы вводим генетический материал РНК. У нас есть такой механизм обратной транскриптазы, которая считывает РНК и переводит это в ДНК, и это может встраиваться в геном и митохондриальный, и в геном клетки. Мы ничего про это не знаем…»

В своём препринте (версия исследовательской работы, размещённая авторами в открытом доступе до или после публикации в рецензируемом научном журнале), о SARS-CoV-2, ученые из Гарвардского и Массачусетского технологического института (MIT), привели выводы о том, как работает вирусная РНК. Их основные выводы были следующими: “РНК SARS-CoV-2 могут быть подвергнуты обратной транскрипции в клетках человека”, “эти последовательности ДНК могут быть интегрированы в геном клетки и впоследствии транскрибированы” (явление, называемое “ретро-интеграция”) — и существуют жизнеспособные клеточные пути, объясняющие, как это происходит. По словам доктора философии, биохимика и молекулярного биолога Дуга Корригана, эти важные выводы (которые противоречат “современной биологической догме”) относятся к категории “Вещей, в которых мы были абсолютно и однозначно уверены, что не могло произойти, что на самом деле произошло”. По словам Корригана, выводы исследователей из Гарварда и Массачусетского технологического института также ставят предположения CDC о вакцинах с мРНК на более шаткую почву. Фактически, за месяц до появления препринта Гарварда и Массачусетского технологического института Корриган уже написал блог, в котором описал возможные механизмы и пути, с помощью которых вакцины с мРНК могут вызывать идентичный феномен. Во втором сообщении в блоге, написанном после выхода препринта, Корриган подчеркнул, что выводы Гарварда-Массачусетского технологического института о РНК коронавируса имеют серьезные последствия для вакцин против мРНК — факт, который он описывает как “большой слон в комнате”. Не утверждая, что вакцинная РНК обязательно будет вести себя так же, как РНК коронавируса, то есть, постоянно изменяя геномную ДНК, Корриган считает, что такая возможность существует и заслуживает пристального изучения. По мнению Корригана, вклад препринта заключается в том, что он “подтверждает, что это, по крайней мере, правдоподобно и, скорее всего, вероятно”. Предварительные данные, приведенные исследователями Гарвардского университета и Массачусетского технологического института, указывают на то, что эндогенные ферменты обратной транскриптазы могут способствовать обратной транскрипции РНК коронавируса и инициировать их интеграцию в геном человека.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург о вакцинах сказал: «В организм человека вводится НЕ белок, а ген, который кодирует белок».

Верховный суд США запретил патентовать гены. Верховный суд США единогласно постановил, что человеческие гены не могут становиться предметом патентов, но искусственные копии ДНК – могут.

Получается, что измененное ДНК уже можно патентовать, а производители вакцин естественно патентуют свои вакцины, которые как получается и видоизменяют ген. Как пример, патент вакцины "Вектор" Роспотребнадзора.





Тут важно отметить, что патентное право оно международное, и защита патента входит в единую систему, всё взаимосвязано и всё это довольно серьёзно.

В рамках международной системы интеллектуальной собственности действует несколько международных договоров, устанавливающих международные системы регистрации прав на те или иные виды объектов интеллектуальной собственности. К ним относятся Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокол к нему от 28.06.1989, Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 (Договор PCT), Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 06.11.1925, а также Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31.10.1958. Уместно упомянуть и договор о патентном праве (PLT), и Евразийская патентная система Евразийской патентной конвенции (ЕАПК).

Конвенция о выдаче европейских патентов (ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ) от 5 октября 1973 года пересмотренная 17 декабря 1991 года актом пересмотра статьи 63 ЕПК и актом пересмотра от 29 ноября 20001 года Из преамбулы: ЖЕЛАЯ заключить с этой целью Конвенцию, учреждающую Европейскую патентную организацию, которая представляет собой специальное соглашение в соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной 14 июля 1967 года, и договор о региональном патенте в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Договора о патентной кооперации от 19 июня 1970 года.

Система Единого европейского патента создана в рамках Европейского союза на основании Регламента Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 17.12.2012 № 1257/2012, обеспечивающего осуществление расширенного сотрудничества в области создания единой патентной защиты. Под Единым европейским патентом понимается Европейский патент, который выдается в соответствии с правилами и процедурами Европейской патентной конвенции. После выдачи Европейского патента патентообладателем может быть подан запрос на получение Единого европейского патента, который будет действовать на территории 25 стран.

Ну а тут можно почитать о Едином патентном суде ЕС.

Ну и вот, такой вот запатентованный ЖИО (живой изменённый организм), после вакцины получает QR-код. Любопытно, что QR-коды, изобретенные в Японии в 90-х годах прошлого века как замена штрих-кодам, изначально использовались исключительно для маркировки товаров (двухмерное изображение более информативно, чем сканируемые лучом штрихи разной толщины).

Потому в сути, присвоение QR-кода, это как присвоение номера товару. Конституция Португалии (ст. 5) запрещает «присваивать гражданам единственный в национальном масштабе номер». Конституционный суд Венгрии в 1991 г. признал присвоение гражданам такого номера антиконституционным, поскольку личный номер "стал символом тотального контроля над гражданами" и рассматривает человека как объект. На Нюрнбергском процессе Международный военный трибунал признал практику присвоения людям номеров и клеймения этими номерами преступлением против человечности, не имеющим срока давности!

Чипирование. Источники изображающие действительность, через оценочное суждение автора, а совпадения могут быть случайны и допустимо, что не имеют отношения к реальности (это моё мнение, я не утверждаю что это истина).

Чипирование и управление через чип уже не фантазия, а вполне реальность. Нейрочип «Neuralink» компании Илона Маска по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа. В апреле 2021-го ученые показали, как макака играет в видеоигру благодаря такому чипу.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» содержит некий неназванный «маркерный» компонент. Не означает ли это, что в составе вакцины есть некое неназванное соединение, которое не указано ни инструкции производителя, ни в документах о проведенных клинических испытаниях, ни в информированном согласии, которое подписывают все привившиеся? Так как отечественные эксперты отказываются публично говорить на эту неоднозначную тему, сообщает газета «Московский комсомолец», «мы попросили рассказать о том, что же это может быть, Жанну Шмидт, патолога из Марбургского университета. Тем более что эта её сфера деятельности: если в организме привившихся должен накапливаться некий компонент, то как его искать и должен ли он определяться в том числе и у умерших? Никакие компоненты вакцины не должны надолго накапливаться в тканях. Если имеются в виду адъюванты, то есть вещества, усиливающие иммунный ответ, то их накопление может рассматриваться как угроза жизни и здоровью и как длительный побочный эффект от вакцинации. Да, следы адъювантов действительно можно определить в крови у достаточно небольшого числа людей. Но дело в том, что разработчики не указали на присутствие в вакцине каких-либо адъювантов. Потому что доставка S-белка COVID-19 идет путем использования вирусного вектора. А это совсем другой принцип».

Некоторые эксперты объяснили слова Гинцбурга о «маркерах» наличием антител только к тому белку вируса, который использовался при создании вакцины. Еще один «маркер» — антитела к определенным аденовирусам.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал директор центра Александр Гинцбург. Этот аденовирус используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт» как «транспорт» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — сказал Александр Гинцбург. По его словам, в центре уже около месяца проводят подобный анализ. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. «Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», уточнил Александр Гинцбург. Пока проверено около 50–60 человек, но работа продолжается. Тест для проверки сведений о вакцинации, биологический маркер не может считаться на 100% точным, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Предложенный анализ не может дать безошибочного ответа, купил человек поддельный сертификат или прошел вакцинацию на самом деле, согласен директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов.

Получается, что это не точно, всё-таки антител к этому аденовирусу может и не быть. Да и проверено в исследовательском центре не так много людей, что бы это как-то уверенно утверждать, всего 50-60 человек. Более того, антител всё-таки нет у большинства, у 80% проверяемых, хотя и «некоторые» признаются, что не вакцинировались, но это только некоторые, и сколько это, 1-2, а может 5? Странно, что не приводится конкретная цифра, может кто-то 1 сказал (и сказал ли вообще), но большинство, всё же утверждают что прививались. Больше похоже на подброшенную монетку, а не на реальное тестирование. Подтверждает, то, что антитела не определяются, и Жанна Шмидт в ответе на вопрос «МК».

Большинство сторонников вакцинации склоняются к тому, что в крови определяются антитела к аденовирусам Ad26 и Ad5, которые и заявлены в составе вектора. То есть у того, кто привился, они будут, а у кого не будет – значит, купил сертификат.

«Вряд ли: антитела, к аденовирусам, есть у многих людей. Так как аденовирусы постоянно циркулируют в популяции, люди часто ими заражаются и, соответственно, имеют антитела. Если у привитых появляются антитела к аденовирусу, то иммунная система реагирует в целом на вакцинный вектор. Соответственно, выработка антител к коронавирусному белку вряд ли будет осуществимой задачей. Именно поэтому в аналогичной западной векторной вакцине использовался аденовирус, поражающий приматов, на который у людей не выработан иммунитет».

Исходя из указанного, возникают серьезные сомнения, в том, что некий «маркер», для определения вакцинированного, это антитела. И вот тут, самое интересное.

Пять лет тому назад была запущена частно-государственная инициатива под кодовым названием "ID2020". Её инициатором был Билл Гейтс, основатель и руководитель IT-корпорации Microsoft, одновременно основатель и руководитель крупнейшего в США благотворительного фонда. Инициатива была поддержана ООН. Суть её проста – провести глобальную цифровую идентификацию населения для того, чтобы мировая элита могла его держать под своим контролем.

«Признавая широкий потенциал науки о мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, которая очень похожа на операционную систему компьютера. Она спроектирована так, что может подключаться и быть взаимозаменяемой с различными программами. В нашем случае «программа» или «приложение» — это наш мРНК-препарат, уникальная последовательность мРНК, которая кодирует белок», — сказано в описании принципа работы вакцины «Moderna».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил:

"Создана беспрецедентная система по сбору данных - реальных данных реального мира обращения вакцины – с цифровым следом по использованию пациентов."

20 сентября этого года в Германии в Институте патологии в Ройтлингене (Pathologischen Institut in Reutlingen) прошла конференция учёных-патологоанатомов. На мероприятии, как отмечают СМИ, участвовало от 30 до 40 специалистов, в том числе из Австрии. Ключевыми фигурами были:

• Профессор, доктор Арне Буркхардт (Prof. Dr. Arne Burkhardt). Возглавлял институт патологии в Ройтлингене в течение 18 лет, после чего работал практикующим патологоанатомом. Профессор опубликовал более 150 статей в специализированных журналах и в медицинских справочниках. Также сертифицировал институты патологического профиля.

• Профессор, доктор Вальтер Ланг (Prof. Dr. Walter Lang). Работал патологоанатомом в Ганноверской медицинской школе с 1968 по 1985 год. В течение 25 лет возглавлял частный институт патологии в Ганновере.

• Профессор, доктор Вернер Берггольц (Prof. Dr. Werner Bergholz). Он в отличие от первых двух профессоров не медик, а специалист в области микроэлектроники: 17 лет работал в корпорации Siemens. В последнее время также выступает как эксперт по медицинской статистике.

С видео прошедшей конференции можно ознакомится на сайте.

Краткий (4 минуты) отрезок самого важного с переводом на русский язык, тут.

В центре внимания участников конференции были результаты вскрытий восьми умерших после вакцинации от COVID-19, которые проводились в этом году под руководством профессора Арне Буркхардта. Анализы тонких тканей умерших, проведенные при помощи темнопольного микроскопа, выявили содержание в них посторонних веществ, которые внешне выглядят как микроскопические электронные микросхемы (чипы).

Версий появления таких инородных объектов две. Либо они были введены в кровоток готовыми, либо сформировались в организме человека из наночастиц, содержащихся в вакцине. Случайное попадание посторонних частиц в тело человека исключается, поскольку одни и те же инородные объекты выявлены у всех умерших после вакцинации. Упомянутый выше профессор, доктор Вернер Берггольц как специалист по микрочипам высказал своё мнение по поводу "открытия" патологов. Он не исключает возможности использования выявленных в тканях умерших частиц в качестве тех самых "маркеров" и "идентификаторов", о присутствии которых в вакцинах высказывали подозрения сторонники так называемой "теории заговора".

26 марта 2020 года, компания «Microsoft» подала заявку на патент «Cryptocurrency system using body activity data» и был присвоен довольно интересный номер WO/2020/060606 (число зверя из Библии), в котором говорится, что «деятельность человеческого организма, связанная с поставленной перед пользователем задачей, может быть использована в процессе майнинга криптовалюты». В патенте описана технология по внедрению в тело человека чипа посредством которого, носителю будут ставиться задачи, и будет осуществляться премирование за выполнение поставленных задач. В этом патенте, в максимально корректных формулировках, представлено описание технологи, там описаны максимально безобидные ситуации использования данной технологии. Но что сможет еще этот чип? Где граница влияния оказываемая на личность носителя? Кто будет ставить задачи? Кто будет принимать решения, какие задачи и действия правильные или неправильные, для носителя чипа? К примеру, тот, кому подконтролен чип, решит, что носитель не должен иметь детей и чип простимулирует область мозга, ответственную за выделение гормонов блокирующих деторождение. Или, к примеру, считывая всю информацию тела носителя, о состоянии его здоровья и характеристиках организма, управляющий чипом решит, что органы носителя подходят кому-то, кто за них готов очень хорошо заплатить. Возможно, чип сможет простимулировать образование тромба, и носитель чипа может умереть от вроде бы естественных причин. Вариантов может быть масса, особенно когда функционал чипа неизвестен. Но то что он вполне может воздействовать на организм, кажется весьма реальным, к примеру тут можно посмотреть видео как сгорел подкожный чип и был получен ожог руки, а потому думаю отправить сигнал чипу, что бы он повысил температуру, какого-то участка, вполне реально, а это уже вполне достаточно что бы оказывать влияние на носителя. Куда ему ходить, а куда не ходить, с кем общаться и т.д.

Важно отметить, что ответственность за это всё, вроде как никто и не несёт. Многие, почему-то уверены, что если что-то разрешено, свободно делается или продаётся (как пример алкоголь или сигареты), то значит это безопасно и не навредит человеку. Это далеко не так. Как пример, можно тут прочитать о вреде микроволновок, о вреде телефона, о вреде рамок-металлодетекторов, о вреде ГМО-продуктов, о вреде пластика, и таких примеров довольно много. Если вы сами о себе не позаботитесь, и не изучите что вредно, а что полезно, маловероятно, что за вас это кто-то сделает. Таковы капиталистические реалии нынешнего времени. И как доказательство с вакцинами, как пример, компания «Moderna», на законодательном уровне, освобождена Конгрессом США от ответственности за последствия применения своих препаратов. Также, кстати, как и компания Pfizer.

То же самое, можно сказать и о российских реалиях, никто не несет ответственность в случае осложнений или смерти от вакцины. Подробности тут.

Как итог. Я не утверждаю, и не претендую на истину в последней инстанции, но, исходя из указанных фактов, вполне можно допустить следующее…

Вакцина изменяет генетику человека, после чего, человек становится генно-модифицированным организмом лишаясь статуса человека и получая QR-код становится товаром, а измененный геном, принадлежит компании, которая выпустила вакцину и все права по использованию «организма» у компании. Компания будет использовать «организм», для добычи криптовалюты в метавселенной. И всё это, в рамках действующего законодательства и самое важное, при добровольном согласии человека, которое он подписывает не задумываясь перед вакцинацией. Вспоминаются и библейские предсказания о пришествии Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». (Откровение Святого Иоанна Богослова, Глава 13, стихи 15–18). Так же дополняет эту картину ещё одна библейская история. Связанная с храмом Соломона, об этом я упоминал вот в этой публикации, в финальной части. Ну а номер патента с тремя шестерками, это как «вишенка на торте».

В законодательстве РФ, существует уголовная Статья 237, согласно части 1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией; согласно части 2.Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия.

Обратите внимание, эта статья, предусматривает наказание только для лиц обязанных и уполномоченных обеспечивать население информацией. Простых граждан и любых других организаций, эта статья не касается. Это же подтверждает и Конституция РФ, Статья 41, каждый имеет право на охрану здоровья, а согласно части 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. А вот граждан касается Конституция РФ.

Я не являюсь ни антипрививочником, ни сторонником поголовной вакцинации. Каждый, в праве делать свой выбор на основе своих убеждений, и информации которой он владеет. Я стараюсь докопаться до информации, которую, как мне кажется (а может и не кажется), до нас доносят не так явно, как доносят другую информацию. Думаю такие публикации, уравновешивают информационный баланс в теме вакцинации. Я просто пытаюсь сложить пазл там, где это возможно в силу моего понимания, основываясь на фактах, при этом пользуюсь своим правом свободно мыслить и распространять информацию, ни к чему и никого не призывая. Это моё мнение и моё право его иметь, как и у любого из вас.

Свобода слова - это право человека и гражданина, которое закреплено как в российском, так и в международном законодательстве.

Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года (Конституция РФ ст. 15 п.4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.) Статья 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Конституция РФ Статья 29 часть 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

ФЗ №149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1. Граждане в праве осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников. Статья 10 часть 1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

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