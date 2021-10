Чем вредна микроволновая печь

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 октября 2021, 10:05 Константин Куликов,

О вреде микроволновок для организма человека довольно давно пишут в газетах, сообщают крупные интернет порталы, обсуждают в передачах на федеральных телеканалах, ну и, конечно, пишут в научных журналах, в том числе и российских, как пример Научное обозрение. Фундаментальные и прикладные исследования, Видеонаука. Но справедливости ради, стоит отметить что можно столкнуться и с другим мнением, что микроволновая печь относительно не опасна. К примеру на сайте Агентства федерального правительства США (созданное с целью защиты окружающей среды и здоровья людей, которое разрабатывает и следит за исполнением норм, основанных на законах, принятых Конгрессом), или Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), хотя о том, как она бывает не честна, уже сообщалось. Думаю тут не надо быть экспертом, чтобы понять кому и где выгодно, но для объективности рассмотрим вопрос детально.

Изобрели микроволновую печь в Германии, в университете Гумбольдта в Берлине, во время Второй мировой войны. Приспособление было предназначено для армии, с целью экономия времени с обработкой продуктов питания. Изобретателем микроволновой печи считается американский инженер - Перси Спенсер, который в то время, работал в компании «Raytheon» по изготовлению оборудования для радаров. Патент на микроволновую печь был выдан в 1946 году. Первая в мире СВЧ-печь «Radarange» была выпущена в США в 1947 году фирмой «Raytheon». Высота микроволновой печи была примерно равна человеческому росту, масса — 340 кг, мощность — 3 кВт.

Диапазон волн микроволновок во всем мире 2 450 МГц (2,45 ГГц) для бытовых устройств и 950 МГц для индустриальных микроволновых СВЧ-печей. Мобильные телефоны используют сравнимый диапазон частот: от 824 до 1990 МгЦ (0,8-1,99 ГГц) для стандартов GSM-850 / GSM-900 / GSM-1800 / GSM-1900 / CDMA2000. О вреде телефонов можно прочитать тут.



Даже частота излучаемых радиоволн у обоих устройств схожа. Самое главное, что мощность передатчика мобильного телефона ограничена 2 Вт. при стандартной мощности магнетрона микроволновой печи в 500-850 Вт. Тут можно рассуждать и о защищенности устройств (экранирование у микроволновки, а у телефона нет защиты), и о расстоянии их использования, и о частоте и т.д. Наверное единственным где не будет споров это опасность использования микроволновых печей людьми с сердечными кардиостимуляторами, которые крайне чувствительны к микроволнам. Исследование 2010 года, проведённое Университетом Трента, завершилось выводами о том, что микроволновое излучение воздействует на сердце и людей, использующих кардиостимуляторы. О том, что от излучения человек с имплантом можно умереть, можно узнать из этой публикации.

Но в случае с микроволновкой, не излучение самое опасное. Чтобы понять, в чём проявляется вред микроволновой печи, нужно тщательно изучить принцип работы этого устройства. Нагрев продуктов в СВЧ-печах осуществляется за счёт создания микроволн, которые раскачивают молекулы. Воздействие направлено именно на водные молекулы, которые содержатся в различной продукции. Микроволны взаимодействуя с молекулами воды в еде, и вода начинает вращаться так быстро, что за счет создаваемого трения нагревается сама еда. Трение между молекулами воды и остальными молекулами в пище разрывает и деформирует еду изнутри. На научном языке этот процесс называется структурной изометрией. Микроволновка вызывает изменения в еде на молекулярном уровне (микроволны повреждают ДНК пищи таким образом, что организм не может ее узнать), что нашло научное подтверждение во множестве лабораторных испытаний.

Некоторые исследования показали, что овощи теряют часть своей питательной ценности в микроволновой печи. Например, было обнаружено, что микроволновая печь удаляет 97% флавоноидов – растительных соединений с противовоспалительными свойствами - из брокколи.

Другие исследования, предполагают риск, связанный с приготовлением некоторых крахмалистых продуктов в микроволновой печи, включая злаки и корнеплоды. Когда Бетти Шварц, профессор наук о питании в Иерусалимском университете Хебрю, увидела, как ее студенты разогревают картофель в микроволновке во время обеденного перерыва, она заметила маленькие кристаллы внутри их картофеля. Когда она проанализировала их, то обнаружила, что в них много химического акриламида, который может быть естественным побочным продуктом приготовления пищи. Шварц попросила своих учеников вместо этого сварить картофель и обнаружила, что при этом не образуется акриламид, который, по ее словам, образуется при более высоких температурах в микроволновой печи. Это вызывает озабоченность, потому что исследования на животных показали, что акриламид действует как канцероген, поскольку он влияет на ДНК клетки, но доказательства у людей ограничены. Существуют некоторые исследования, позволяющие предположить, что микроволновые печи более благоприятны для роста акриламида, чем другие методы приготовления пищи.“При температуре 100 ° C (212F) энергии достаточно для изменения автоматических соединений между молекулами, чтобы получить молекулу с гораздо более высокой энергией, которая может вступать в реакцию с ДНК, что вызывает мутации", - говорит Шварц. "Когда у вас много мутаций, это может привести к раку”. Исследования на животных показали, что это относится и к акриламидам.

Кроме того известны случаи вспышек сальмонеллы от приготовленной еды в микроволновой печи.

Поскольку человеческое тело является электрохимическим по своей природе, то любая сила, которая разрушает или изменяет ход событий в электрохимических процессах, окажет влияние и на физиологию тела. Подробно это описано в книге Robert O. Becker «The Body Electric» и в книге Ellen Sugarman «Warning, the Electricity Around You May Be Hazardous to Your Health» Российские ученые проводили наблюдения за тысячей рабочих, которые находились в поле действия микроволнового излучения при разработке радарной системы в 1950-х годах. В результате у них были обнаружены такие серьезные проблемы со здоровьем, что были установлены жесткие ограничения на мощность излучения, допустимого для людей – 10 микроватт для рабочих и 1 микроватт для гражданского населения. Вероятней всего, как итог, на территории СССР была категорически запрещена продажа этой бытовой техники, СВЧ так и не появились на прилавках магазинов. Роберт О. Бэкер описал эти исследования русских ученых в своей книге “The Body Electric”. На странице 314 можно прочитать следующее: “Первые признаки “микроволновой болезни” – это низкое кровяное давление и слабый пульс. Дальнейшими и причем самыми распространенными проявлениями такой болезни являются хроническое возбуждение симпатической нервной системы (синдром стресса) и высокое кровяное давление. На этом этапе также часто появляется головная боль, головокружение, боль в глазах, сонливость, раздражение, чувство тревоги, боль в области живота, нервное напряжение, неспособность сконцентрироваться, выпадение волос; повышенная вероятность возникновения аппендицита, катаракты, проблем с репродуктивной системой и рака. Такие хронические симптомы в итоге вызывают почечную недостаточность, и ишемическую болезнь сердца (блокирование коронарной артерии и сердечные приступы)”.

В одной из компаний Швейцарии состоялись исследования микроволновых печей и их вреда. Ученые опытным путем доказали, что нагревание пищи в микроволновке уничтожает 97% ее ценности. У членов подопытной группы, употреблявшей такие продукты питания, со временем был обнаружен рак органов пищеварительной и выделительной систем. Швейцарец Ханс Ульрих Хертел — один из проводивших это исследование ученых — по некоторым данным, был уволен из компании за то, что в 1991 году опубликовал доклад о результатах своей работы. После, суды Швейцарии даже запретили публиковать ученому результаты своих исследований. Эту информацию можно найти на правовых сайтах. В марте 1993 года по жалобе Ассоциации производителей и поставщиков электробытовых приборов Швейцарии Торговый суд на основании Закона "О недобросовестной конкуренции" издал запретительный приказ, воспрещающий заявителю выступать с публичными заявлениями о том, что пища, приготовленная в микроволновой печи, опасна для здоровья, так как является канцерогенной. Законность и обоснованность запретительного приказа были подтверждены решением Федерального суда в феврале 1994 года. Постановление ЕСПЧ от 25.08.1998 Дело "Хертель (Hertel) против Швейцарии" (жалоба N 59/1997/843/1049) По делу обжалуется запрещение, установленное в отношении возможности заявителя публиковать результаты своих исследований судами Швейцарии на основании Федерального закона о недобросовестной конкуренции, нарушало его право на свободное выражение его мнения. По делу допущено нарушение требований статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная система, в этом случае, пошла против одного из основных прав человека - права свободы слова.

Это не все судебные процессы связанные с микроволновыми печами, информацию о которых можно отыскать. В 1991 году, в Оклахоме состоялся судебный процесс в связи с тем, что в больнице кровь, предназначенную для переливания, подогревали с использованием микроволновой печи. Это дело было связано с пациенткой Нормой Левит (перенесшая операцию на бедре), которая умерла от простого переливания крови. По-видимому, медсестра до переливания подогрела кровь в микроволновой печи. Эта трагедия делает очевидным то, что при нагревании микроволновкой происходит намного больше разных процессов, а не только те, о которых нам говорят. Кровь для переливания постоянно и повсеместно подогревается, но не в микроволновых печах. В случае с Нормой Левит микроволновая печь изменила состав крови, и это убило пациентку.

О том, что микроволны изменяют кровь человека, подтверждается и другими исследованиями. В 1992 ученые Раум и Зелт очень серьезно подошли к изучению влияния микроволновых печей на здоровье человека. Они ввели в кровь добровольцев люминисцентные бактерии, которые позволили исследовать энергетический уровень до и после употребления овощей и молочных продуктов из микроволновой печи. Кроме того, исследовались и другие параметры. Результаты подтвердили, что у всех волонтеров, употребляющих пищу из МП, изменился состав крови: гемоглобин и лимфоциты уменьшились, холестерол повысился.

В статье “Сравнительное исследование пищи, приготовленной традиционным способом и с помощью микроволновой печи”, опубликованной Raum & Zelt в 1992 году говорится: «Основная гипотеза естественной медицины утверждает, что внедрение в человеческое тело молекул и энергий, которые употреблять ему не свойственно, скорее, принесет вред, чем пользу. Пища, приготовленная с помощью микроволновой печи, содержит молекулы и энергии, отсутствующие в пище приготовленной традиционным способом, которым люди пользовались с древних времен. Микроволновая энергия, исходящая от солнца и других звезд, основывается на принципе прямого тока. Искусственно же создаваемые микроволны, включая те, которые излучает микроволновая печь, создаются из переменного тока и вызывают миллиард и более смен полярности в секунду в каждой молекуле пищи, которая попадает в поле их действия. Появление неестественных молекул неизбежно. Было установлено, что существующие в природе аминокислоты подвергаются изомерным изменениям, а также превращению в токсичные формы под влиянием микроволнового излучения. Краткосрочное исследование показало наличие значительных изменений в крови тех, кто употреблял молоко и овощи, подогретые в микроволновой печи. Восемь добровольцев ели различные комбинации одной и той же пищи, но приготовленной разными способами. Вся пища, которая прошла через микроволновую печь спровоцировала изменения в крови добровольцев. Уровень гемоглобина уменьшился, а общее количество белых клеток и уровень холестерина увеличились. Количество лимфоцитов уменьшилось. Для обнаружения энергетических изменений в крови была задействована люминесцентная (светоизлучающая) бактерия. В этих бактериях наблюдалось значительное увеличение люминесценции после их взаимодействия с сывороткой крови тех людей, кто употреблял пищу подогретую в микроволновой печи.

Доктор Лита Ли (Гавайи), по некоторым данным, сделала доклад 9 декабря 1989 года в “Ланцете” (еженедельный журнал для медицинских работников): «После нагревания в микроволновке детских молочных смесей, определенные трансаминокислоты превратились в свои синтетические цис-изомеры. Синтетические изомеры, будь то цис-аминокислоты или транс-жирные кислоты не являются биологически активными. Более того, одна из аминокислот — L-пролин была трансформирована в собственный D-изомер, который известен как нейротоксичный (ядовит для нервной системы) и нефротоксичным (ядовит для почек). Плохо, что сейчас большинство малышей находятся не на грудном вскармливании, но теперь им еще дают псевдо молоко (детские молочные смеси), которое становятся просто опасными после подогрева в микроволновой печи». Встречается и другая подобная информация, о том что, в 1989 году учёные университета Миннесоты по радио предупредили, что в микроволновках нельзя подогревать молоко с детским питанием, и тем более с грудным молоком. Исследователи сообщили, что действие микроволновой печи уничтожает в молоке некоторые витамины и разрушает иммунные качества грудного молока. В своей книге, а также в мартовском и сентябрьском выпуске журнала Earthletter за 1991 год, доктор Лита Ли заявила, что в каждой микроволновой печи имеют место утечки электромагнитного излучения, что каждая микроволновая печь причиняет вред пище и превращает ее компоненты в опасные токсичные и канцерогенные вещества. В заключении статьи доктор Лита Ли делает вывод, что микроволновые печи намного опаснее, чем полагали ранее.

Российские ученые так же проводят исследования в этой области. Влияние высокочастотных волн микроволновых печей на живые организмы (Гробер С.В., Клещев А.Ю., Новикова О.П. Алапаевский индустриальный техникум). Исследование показало, что в микроволновой печи образуется “мертвая вода”, которая не содержит питательных веществ и замедляет процесс проращивания семян и рост растений, качество приготовленных продуктов в микроволновых печах существенно отличается от качества пищи, приготовленной на газовой плите. В ходе экспериментов установлено: электромагнитные микроволны приносят большой вред здоровью человека.

Некоторые источники, так же сообщают о результаты российских исследований, которые опубликованы образовательным центром “Atlantis Raising” в Портленде, штат Орегона: «Появление канцерогенов наблюдалось практически во всей тестируемой пищи. При этом микроволновое излучение не превышало дозы, стандартной для жарки, разогревания и размораживания пищи».

Микроволновые печи наносят не только прямой ущерб здоровью человека. Недавно проведённое исследование учёными из Университета Манчестера доказало, что при использовании СВЧ печей выбрасывается такое же количество углекислого газа, как от нескольких миллионов автомобилей. Необходимо отметить, что данное исследование проводилось на территории Евросоюза, где люди гораздо более высоко озабочены проблемами экологии (Bangay M., Zombolas C. Advanced measurements of microwave oven leakage //Radiation Protection in Australasia. – 2003. – Т. 20. – С. 47-51) То же самое утверждает и Рольф Халден, профессор и директор Центра биодизайна по инженерному обеспечению охраны окружающей среды в Университете штата Аризона. “Микроволновая печь мобилизует загрязняющие вещества” - “Этот процесс используется в лабораториях для извлечения загрязняющих веществ из образцов перед химическим анализом”.

Микроволновые печи, по мнению учёных, не только вырабатывают углекислый газ, но и значительно повышают количество потребляемой электроэнергии, тем самым оказывая огромное влияние на окружающую среду, начиная с производства топлива и заканчивая непосредственно выработкой электроэнергии (Sadhu P. K. et al. Review of induction cooking-a health hazards free tool to improve energy efficiency as compared to microwave oven //2010 The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE). – IEEE, 2010. – Т. 5. – С. 650-654)

А теперь просто задумайтесь…

Во время войны в Югославии, жители Белграда сбивали американские крылатые ракеты бытовыми СВЧ-печами. При сигнале воздушной тревоги, они быстро выносили СВЧ-печь с удлинителем на балконы, открывали её, отжимали пальцем блокирующую клемму и направляли микроволновку на крылатую ракету. (Днём очень хорошо видно силуэт низко летящей ракеты, а ночью видно пламя от её двигателя). Дальность “выстрела” СВЧ-печи до 1,5 километров! Сотни жителей Югославии направляли луч генератора своих СВЧ-печей по вражеской ракете, та получала сбой в электронике и падала! А теперь, вдумайтесь: малейшая микротрещина в пайке корпуса камеры микроволновой СВЧ-печи (а это вполне вероятно) и мощный СВЧ-луч, сквозь стены квартир “стреляет” по всему живому на 1,5 километра.

Так же, в сети интернет, можно найти опыт с растениями. Когда растения поливают водой прошедшей обработку в микроволновой печи. Попадалась такие публикации, в которых утверждалось, что после проведения такого опыта с растениями ничего не происходило. Тот, кто сомневается в указанных исследованиях, и решил продолжить пользоваться микроволновкой, обязательно проверьте, что будет с растением, если поливать его такой водичкой.

Так же, тому, кто решит продолжить пользоваться этой «чудо-печкой», даже после всей этой информации, важно знать, что это не все опасности, которые его подстерегают. Немало людей, которые, не просто пользуются микроволновкой, а разогревают питание с использованием пластиковой посуды. Может попасться такая пластиковая посуда, которая токсична при нагреве. Есть риск попадания в блюдо вредных соединений. Если это произошло один раз, то вряд ли окажет серьезное влияние. Но когда человек ест такую пищу изо дня в день, это рискует привести к некоторым видам онкологических заболеваний. Об этом сообщает Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. "Вещества, которые переходят в продукты из пластика, являются вероятными канцерогенами. Поэтому регулярно греть еду в такой посуде не стоит", – объясняет Круглова.

Пластик, при контакте с человеком опасен сам по себе, подробности тут, а когда он контактирует с питанием, опасность умножается в разы. Даже если исключить нагревание.

В исследовании 2011 года, исследователи приобрели более 400 пластиковых контейнеров, предназначенных для хранения продуктов питания, и обнаружили, что в большинстве из них произошла утечка химических веществ, разрушающих гормоны. Национальный центр биотехнологической информации сообщает: «Большинство пластмассовых изделий выделяют эстрогенные химические вещества».

Найдется немало людей, особенно среди молодежи, которые скептически могут заявить: жить вообще вредно, всё вокруг вредно, не то что какая-то там микроволновка! Посмотрите вокруг: генно-модифицированные продукты, овощи напичканные ядохимикатами, рафинированная еда, некачественная вода, загрязненный городской воздух… Этот список можно продолжать ещё долго. На фоне всего этого опасность какой-то микроволновки кажется смешной. Но не стоит быть столь легкомысленными. Во-первых, не просто так в мире усиленно борются за свое право дышать чистым воздухом, чистую воду, и против ГМО. Во-вторых, это только в молодости (пока молодой организм не начал напоминать и проявлять болезни) можно столь равнодушно относиться к своему здоровью - курить, потреблять алкоголь, пользоваться микроволновкой и не обращать внимание на другие излучения, аргументируя такое отношение не очень умной и далеко не научной фразой – подумаешь, мол, проживу на пять лет меньше. Потому как, вероятно не пять, а вполне возможно, что такое отношение к здоровью заберет целых полвека, да и потом многое значит и как умирать, если в страшных муках от рака – такой участи не захочешь и врагу.

Как итог. Многие в наше время отчего-то думают, что если это продается, значит это не опасно, значит это прошло проверки и кто-то это контролирует, и тут же уберет это с прилавков в случае опасности. Вы серьёзно? Проснись человек! Как можно было удостовериться из публикаций ранее о телефонах, рамках-металлодетекторах, да даже о вакцинации… никто ни за что не отвечает, не контролирует и ничего толком не исследовал, скорее наоборот, обличающие исследования всячески тормозят и замалчивают. Во времена капитализма, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Берегите себя и своих близких!

И в завершение, статистика по онкологии 2020-2021 годах предоставляет новые данные по заболеваемости раком в 185 странах. Ее представили специалисты Международного агентства по изучению рака: число новых случаев достигло 19,3 млн человек и число смертельных исходов достигло 10 млн. Каждый пятый житель планеты в течение жизни раком заболеет; каждая 11 женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умрут. По прогнозам ученых, ожидается, что в 2040 году врачи будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев онкологии. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости