В чём опасность рамок металлодетектора, и как себя уберечь

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6 октября 2021, 16:52 Константин Куликов,

В текущих реалиях, почти везде в местах большого скопления людей на входе устанавливаются рамки – рамочные металлодетекторы. Ежедневно миллионы россиян проходят через электромагнитные рамки, не задумываясь об их угрозе.

Рамки-металлодетекторы встречают нас повсеместно. Они установлены на вокзалах и в аэропортах, в больницах и школах, в государственных учреждениях и торговых центрах. Ежедневно жители, а особенно в мегаполисах проходят сквозь несколько подобных устройств, и совершенно не задумываясь, опасна ли для них доза получаемого воздействия, и есть ли у них альтернатива. В основе действия металлодетектора - изменение пространственного распределения низкочастотного электромагнитного поля, создаваемого благодаря двум катушкам, находящимся по бокам рамки. Рамки вредны и опасны для человека, не эффективны для устранения угрозы терроризма, проход через рамку не является обязательным.

Еще в 2011 году Роспотребнадзор забил тревогу в связи с широким применением установок по рентгеновскому сканированию людей для досмотра в аэропортах, вокзалах, метрополитене (а теперь и в крупных магазинах, торговых центрах). Об этом, и как минимум дважды, сообщала Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации). Роспотребнадзор: Рентген-cканирование в аэропортах вредно для здоровья и Роспотребнадзор предупреждает: сканирование в аэропортах вредно.

Роспотребнадзор, в связи с широким применением установок по рентгеновскому сканированию людей для досмотра, предупреждает, что частое их использование может привести к лучевым и онкологическим заболеваниям населения. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учитывая распространение лучевых установок для персонального досмотра людей, считает необходимым усилить надзор за их использованием в части обеспечения радиационной безопасности населения. Роспотребнадзор напоминает, что если за одно исследование человек получает 0,3-0,4 мкр/в час, то для каждого отдельного человека таких исследований не должно быть более 20 в год. При этом контроль доз и идентификация гражданина при повторных сканированиях должны обеспечиваться, согласно документу Роспотребнадзора, специальными программами, которыми оснащаются сканирующие людей устройства. Кроме критерия “дозы”, согласно закону “О радиационной безопасности населения”, при работе сканера должен быть обеспечен “принцип обоснования”, то есть польза для человека, подвергающегося облучению, или для общества, гарантированно должна превышать риск возможного вреда, связанного с облучением. Кроме того, экс-глава санитарного ведомства Геннадий Онищенко, заявлял: «Спорным является использование этих установок в метрополитене. Если будет сплошное сканирование, то оно, во-первых, не даст никакого результата, потому что при движении человека нельзя просканировать нормально. Он получит ненужную дозу, а результата не будет. Мы считаем, что в метро нужно использовать выборочное сканирование. Геннадий Онищенко высказался против того, чтобы на вокзалах и в аэропортах устанавливали рентгеновские рамки для досмотра пассажиров. Он сообщил, что выборочная и добровольная проверка ранее касалась только авиапассажиров, при этом проходивший эту процедуру знал, какую дозу облучения он получает и не превышена ли годовая норма. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что испытанные лучевые сканеры, которые предназначаются для предполетного досмотра авиапассажиров, “являются достаточно мощными техногенными источниками рентгеновского излучения, представляющими потенциальную опасность для здоровья человека”.

Об опасности металлодетекторов заявляли и зарубежные ученые. Аналогичное мнение с представителем Роспотребнадзора, высказывал и глава Центра радиологических исследований Колумбийского университета доктор Дэвид Бреннер: «Особенно тревожно становится от мысли, что рентгеновские рамки появились не только в аэропортах, но и на вокзалах, в метро, магазинах… Если, допустим, несколько раз в день входить в метро, посещать концерты и торговые центры хотя бы через день, да еще летать в командировки и ездить на электричке, то набрать опасную дозу можно всего за год!»

О том что, такие рамки представляют опасность для людей использующих импланты, свидетельствует случай в аэропорту Улан-Удэ. Девушка с кардиоимплантом умерла после того, как прошла через рамку металлодетектора.

Не лишним будет упомянуть, что в научном медицинском издании NCBI, издаваемым Национальным Институтом Здоровья США говорится: «Остается неясным, приводит ли лечение с применением радиочастотных волн только к гипертермии, или происходят какие-либо еще биологические воздействия на клетки организма».

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов считает, что дело не столько в самих рамках, сколько в сбоях их эксплуатации. Оборудование, настраивают единожды, и оно работает без проверок и тестов несколько лет подряд. «Но залог безопасности влияния на человека этих рамок заключается в правильной настройке частоты, мощности. А у наших рамок эти настройки зачастую сбиты. Поэтому они нередко пребывают в аварийном состоянии. И здесь уже может быть причинен вред не только детям и людям с кардиостимуляторами, но и иным категориям граждан. Кроме того, большая опасность существует для людей, работающих в непосредственной близости от этих объектов, или же обслуживающих их. Более того, помимо магнитных, на отдельных объектах уже введены рентгеновские рамки. А это опасный вид излучения даже в условиях работы при правильной настройке».

Более того, многих наверное удивит, но у рамок-металлодетекторов нет медицинских заключений о том, что они не вредны для здоровья человека. Я провел небольшое «расследование», после которого вопросов больше, чем ответов. Ознакомиться можно тут.

А для чего нам рамки? Устраняют угрозу или это неэффективное использование бюджетных средств?

В ходе создания комплексной системы безопасности на транспорте начался «рамочный бум», в результате которого стоимость этого досмотрового оборудования за пару лет удивительным образом выросла в три-четыре раза! Как пример, в Санкт-Петербурге, в 2013 году, «город» приобретал рамку за 63 000 рублей, а уже в 2015 году за 183 000 рублей. В Москве стоимость одного стационарного рамочного металлодетектора выросла с 50 тысяч рублей до 200 тысяч. Кроме того, обслуживание рамок требует значительных затрат. Только в метро Москвы в этом задействованы 3000 сотрудников. Более того, производители рамок считают, что этого не достаточно и требуется еще 5000. Получается, что для укомплектования штата, по статье «Транспортная безопасность», необходимо дополнительно выделять из бюджета около 2 миллиардов рублей в год, чтобы в каждом вестибюле метро был не один-два инспектора, как сейчас, а пять, как положено по штату.

Справедливости ради, стоит отметить, что эти рамки не помогли 3 апреля 2017, когда в Петербургском метро, произошел теракт, в результате которого сообщили, что погибло 15 человек, и несколько десятков было ранено. Рамочный металлодетектор, свободно пропустил террориста с килограммом взрывчатки.

О весьма низкой эффективности рамок, свидетельствует и специальная проверка спецслужб. При осуществлении проверки метрополитена, 50 раз сотрудники свободно пронесли пояса шахидов, и только четыре раза это было пресечено.

Подобный эксперимент проводили и журналисты. Павел Лобков свободно пронес в метро несколько килограммов железа, а также селитру.

Михаил Пашкин, который является главой профсоюза полиции, признает, что металлоискатели в метро неэффективны, потому что при большом потоке людей сложно проконтролировать каждого, а у рамок обычно стоит лишь один полицейский. «А если он кого-то задержит, то, кроме сотрудника метрополитена, и вовсе никого не останется. Террористы спокойно пошлют впереди себя какого-нибудь таджика, которого задержат, а потом сами спокойно пройдут в метро». Да и сами рамки находятся далеко не на каждой станции. Потенциальный террорист может сесть на любой промежуточной станции, где детекторы отсутствуют. Аналогичная ситуация с системой безопасности и на железных дорогах.

Идея устанавливать металлодетекторы была обусловлена борьбой с террористами, для пресечения проникновений опасных устройств в общественные помещения и транспорта (метро, РЖД, автовокзалы, аэропорты и т.д.), а так же в других местах массового скопления людей. Однако, как показал мировой опыт, успешных в борьбе с терроризмом стран, таких как США и Израиль - рамки могут обнаружить только существенное количество металла, а современные взрывные устройства зачастую изготавливают с минимальным содержанием металлических частей, а потому могут быть пропущены такими приборами. Как известно, в высокотехнологичных США и Европе тоже случаются теракты, но там нет такой массовости использования рамок на транспорте, и в других общественных местах. Например, в США, рамки установлены только в Конгрессе и нескольких министерствах, а так же в аэропортах. Свободный проход в законодательное собрание Калифорнии, в резиденцию губернатора Калифорнии, Нью-Джерси, Техаса, на Нью-Йоркскую биржу и т.д. На вокзалах и автовокзалах проверки металлодетектором отсутствуют. В европейском метро, в торговых центрах, вокзалах и прочих общественных местах, вы также не увидите этих рамок. В большинстве стран проверка на рамках производится выборочно: полицейские из толпы выделяют подозрительных людей и подвергают их специальному контролю. Большинство цивилизованные стран давно установили, что теракты гораздо эффективней предотвращать на стадии намерений (агентурная работа, внимание полицейских, охраняющих объекты, работа кинологов со специально обученными собаками, радиолокаторы, газоанализаторы, камеры видеонаблюдения и т.д.)

Проход через рамки не является обязательным.

Тут можно начать с международного права, которое в Росси так же действует, и не просто действует, а является приоритетным (Конституция РФ Статья 15 часть 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора). Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, Статья 13, 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Конвенция о защите прав человека и основных свобод Протокол N 4 от 16.09.1963 Статья 2, 1. Каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства. 2. Каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную. 3. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. 4. Права, признанные в пункте 1, могут также, в определенных районах, подлежать ограничениям, вводимым в соответствии с законом и обоснованным общественными интересами в демократическом обществе. В Конституции РФ. Право СВОБОДНО передвигаться отражено в Статье 27, 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Важно знать, что согласно Конституции РФ, Статьи 55 части 3, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены ТОЛЬКО федеральным законом.

Не существует федерального закона, который позволил бы сотрудникам охраны не пропустить вас в какое-то административное здание или торговое помещение, даже в случае отказа пройти через рамку. А сотрудники, осуществляющие транспортную безопасность, в лучшем случае, могут сослаться на Федеральный закон № 16 "О транспортной безопасности" от 09.02.2007, однако там нет ни одного пункта, где говорится об обязанности человека и гражданина, проходить через эти рамки, для того чтобы воспользоваться услугами перевозчика, а для некоторых даже прописано, что они могут досматриваться ручным (контактным) способом.

В Статье 12.2, прописаны общие действия сотрудника службы безопасности, в связи с которыми он может просить пассажира, пройти через рамку. Но и в этом случае это не обязательно, так как можно отказаться от прохождения рамки, хотя в случае получения услуги, нельзя отказаться от досмотра, который можно провести и альтернативными методами (ручной сканер, газоанализатор и т.п). Отказ от досмотра, это пожалуй единственная причина по которой вам могут отказать в предоставлении услуги (Статья 12.2 пункт 11. Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускаются). ГК РФ Статья 426 часть 3. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

Согласно пункту 7. При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности в соответствии с правилами, предусмотренными частью 13 настоящей статьи, используются рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть.

Согласно пункту 13. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. N 227 "Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности".

Согласно пункту 58. Физические лица, имеющие имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную деятельность, а также лица с ограниченными возможностями здоровья, при наличии медицинских документов, и (ИЛИ) информировании ими работников досмотра о противопоказаниях к обследованию таких лиц с применением средств досмотра, досматриваются ручным (контактным) способом. Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. N 227 "Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности".

Следует учитывать, что согласно пункту 57, ручной контактный способ досмотра для выявления предметов и веществ, приведенных в Перечнях, сокрытых в одежде или под одеждой физических лиц, может применяться только при получении согласия досматриваемого лица, работником досмотра одного пола с досматриваемым.

Как вы заметили, согласно пункту 58, наличие медицинских документов не обязательно, достаточно проинформировать сотрудника о противопоказаниях обследования с применением средств досмотра.

На руках у членов Союза православных юристов есть официальный ответ Роспотребнадзора (№09-14930-14-16 от 11.09.2014 г.), в котором сказано: «Если пассажир отказывается от досмотра на установке с использованием рентгеновского излучения, досмотр может быть проведен альтернативными методами». Существуют и другие ответы.

Также имеются десятки ответов образовательных и муниципальных учреждений, где шаблонно констатируется: «Прохождение через металлодетектор является добровольным. Досмотр может быть произведен также альтернативными методами». То есть в школах, госучреждениях и коммерческих предприятиях обязаны предоставить проход вне рамок, и при необходимости осматривать альтернативными методами.

Более того вы можете запросить ряд документов к этим средствам досмотра, на основании:

Всеобщая декларация прав человека, Статья 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Конституция РФ, Статья 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 29 часть 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

ФЗ №149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1. Граждане в праве осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников; часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статья 7 часть 1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. часть 2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). Статья 10. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)

Федеральный закон № 16 "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 Статья 12.2, пункт 8. Технические средства обеспечения транспортной безопасности (системы и средства сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, предназначенные для использования на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности) подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и порядок их сертификации определяются Правительством Российской Федерации.

Согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”, деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) подлежит лицензированию.

В соответствии со Статьей 10 Федерального закона от 9 января 1996 года N 3-ФЗ “О радиационной безопасности населения”, деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения, осуществляется только на основании специальных разрешений (лицензий), выданных органами, уполномоченными на ведение лицензирования.

В соответствии с требованиями Статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, на юридических лиц возложены обязанности: выполнять требования санитарного законодательства; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Перечень документов, которые вы можете запросить, при принуждении вас к досмотру с применением средств досмотра:

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, у ССРУ (стационарная сканирующая рентгеновская установка) должно быть согласно ГОСТ Р 55249-2012 п. 7.8.7; нормативную документацию на металлодетекторы с указанием области и условия применения; гигиенически значимые показатели и характеристики (виды и допустимые уровни воздействия на человека источника ЭМП), правила и методы контроля гигиенически значимых показателей и характеристик; правила приемки, обеспечивающие достоверное установление соответствия фактических уровней вредных факторов допустимым; эксплуатационную документацию на металлодетекторы с указанием области и условий применения; гигиенически значимые показатели и характеристики (фактические уровни воздействия на человека); меры безопасности при применении, обеспечивающие безопасность металлодетекторов для человека; меры первой помощи в случае острого заболевания (при необходимости); номер гигиенического сертификата (заключения), дата его выдачи и срок действия; Согласно СанПиН 2.6.1.3106-13 (Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей) пункт 3.1. Деятельность, связанная с проектированием или конструированием РСЧ, осуществляется при наличии специального разрешения (лицензии) на право осуществления данного вида деятельности в области использования ИИИ. СанПиН 2.6.1.3488-17 ЛДУ пункт 2.3 Изготовление, реализация, испытания, монтаж, эксплуатация, радиационный контроль, техническое обслуживание (в том числе ремонт и наладка), транспортирование, хранение и утилизация ЛДУ осуществляются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения Санитарным правилам. Проектирование, конструирование, изготовление, реализация, испытания, монтаж, эксплуатация, радиационный контроль, техническое обслуживание (в том числе ремонт и наладка), транспортирование, хранение и утилизация ЛДУ допускается при наличии лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

2. Нормативно-правовые акты, на основании которых был установлен металлодетектор;

3. Договор с организациями-поставщиками и их лицензию на деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, акты приема-передачи; проект на установку металлодетекторов; акты ввода в эксплуатацию металлодетекторов;

4. Лицензию на деятельность с использованием источников ионизирующего излучения (до начала работ организация, эксплуатирующая РУДБТ, должна пройти процедуру государственной санитарно-гигиенической экспертизы и получить официальное разрешение на проведение рентгеновского досмотра. Это определяет радиационную безопасность). СанПиН 2.6.1.3488-17 ЛДУ пункт 2.3;

5. Паспорт безопасности металлодетекторов (гигиенический сертификат), результаты исследования на безопасность (1 раз в год должен проводиться государственный эпидемиологический контроль в порядке, установленном Правительством РФ ч.1 ст.39 Федерального Закона №52-ФЗ);

6. Ответственное лицо за техническое обслуживание и безопасность металлодетекторов; Штатное расписание сотрудников по обслуживанию и техническому надзору металлодетекторов;

7. Инструкции по технике безопасности работы с металлодетекторами;

8. Заключение службы пожарной безопасности по установке металлодетекторов;

9. Для импортных металлообнаружителей гарантия изготовителя (поставщика) при инспекционном контроле производства. Согласно ГОСТ Р 53705-2009 п. 8.14.2;

10. Разрешение родителей на установку металлодетекторов (в образовательных учреждениях).

Вполне допускаю, что и вещи, проходящие через рентген-аппарат накапливают фон. А это, опять же, воздействие на организм. Особенно, если в багаже находятся одежда и еда. Постоянное, пусть и незначительное излучение, может вызвать рост раковых клеток или разрастание уже существующих. Если это не так, физики, поправьте меня, и подтвердите это реальными исследованиями, где это доказано. Тут можно предоставить свою сумку к визуальному досмотру, а в случае отказа осматривать визуально, и настойчивости что бы ваши вещи прошли рентген, так же запросить сертификат на рамку – детектор, где написано, что фон не накапливается и он не сможет повредить здоровью человека никоим образом, а так же «здоровью» ноутбука, диктофона, телефона, фена и т.д.

Кроме того, в этом случае, могут быть полезны и применимы статьи Конституции РФ. Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Статья 21 часть 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. часть 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Еще может быть полезным Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Статья 16 часть 1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.



Ну а тот, кто нарушает ваши права, вполне может ответить и по закону. УК РФ Статья 330 (Самоуправство), КоАП РФ Статья 5.63 (Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг), Статья 14.8 часть 1 (Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы) и часть 5 (Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом), 19.1 (Самоуправство).

Информация к размышлению…

Федеральным Законом ФЗ-103 от 26.07.2001г. «О внесении дополнения в ст.6 ФЗ «Об оружии» были приняты дополнения в ст.1 абзац 7 п.: после слов «биологических факторов» дополнить словами «оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения, и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные Госстандартами РФ и соответствующие нормам Федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанных оружия и предметов, произведенных за пределами РФ.

Санитарно-эпидемиологические заключения, лицензий и прочих документов, подтверждающих безопасность этих устройств у производителей и продавцов нет. Обычно их производят за рубежом (в России только сборка комплектующих). Получается, что на территорию России ввозится оборудование, в документации к которому отсутствует информация о превышении предельно допустимых границ электромагнитного излучения. А как известно, в соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", предметы и устройства, превышающие уровни электромагнитных, световых, ультразвуковых и прочих излучений запрещены к ввозу и обороту на территории России, и признаются в качестве «гражданского и служебного оружия». Продавцы могут сколько угодно заявлять о том, что этот товар не оказывает вредного влияния на окружающую среду и не вредит здоровью человека, но предоставить документы с подтверждением этих слов, они не могут — их попросту нет. Безопасность стационарных арочных металлодетекторов не подтверждается никакими официальными экспертными организациями. Нет результатов исследования НИИ об измерении уровня излучения.



Как итог. Исследований, позволяющих удостовериться, что рамка металлодетектора не опасна для человека - не существует. Более того, она точно вредит, только не известно, как сильно. Таким образом, сотрудники службы безопасности, обеспечивая себя работой, получают зарплату за счёт здоровья граждан, медленно, но верно убивая их, плодя онкологию, лечат которую уже за большие деньги, другие коммерсанты. Закона обязывающего проходить через такие рамки не существует, как и действительно надзорного органа, который был бы в состоянии провести все необходимые исследования, и дать заключение о воздействии на человека. Использование таких рамок, не только не оправдано низкой эффективностью и дороговизной, но и ставит разумный вопрос об использовании, не имея исследований о вреде человеку. Как можно использовать то, что не проверено? Видимо для кого-то это просто бизнес, а может кому-то просто не нужно здоровое население? И пока это самое население всё устраивает, и вопросов особо никто не задает, да и мало кто вообще об этом знает и интересуется, видимо так и дальше будет продолжаться. А потому тем, для кого эта информация открыла глаза, и дала понимание, что рамки не дают уверенность в безопасности для здоровья, рекомендуется пока пользоваться альтернативным досмотром. Лично мне, и даже в международных перелетах, обычно хватало фразы, что проход через рамку для меня опасен, при этом я показывал картинку (которую вы видите в публикации), и сотрудник аэропорта пропускал меня вне рамки, предварительно просто «прохлопав» руками по одежде. Хорошим дополнением к этому всему, а так же еще одним поводом задуматься о вреде излучений, послужит публикация о вреде мобильных телефонов.

И в завершение, статистика по онкологии 2020-2021 годах предоставляет новые данные по заболеваемости раком в 185 странах. Ее представили специалисты Международного агентства по изучению рака: число новых случаев достигло 19,3 млн человек и число смертельных исходов достигло 10 млн. Каждый пятый житель планеты в течение жизни раком заболеет; каждая 11 женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умрут. По прогнозам ученых, ожидается, что в 2040 году врачи будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев онкологии. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

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