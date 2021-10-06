У рамок – металлодетектора нет медицинских заключений

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6 октября 2021, 16:57 Константин Куликов,

В чём опасность рамок металлодетектора, и как себя уберечь, можно прочитать тут. Многих наверное удивит, но у рамок-металлодетекторов нет медицинских заключений о том что они не вредны для здоровья человека. Всё что есть из доступной информации, это сертификаты соответствия. Я провел небольшое «расследование», после которого вопросов больше, чем ответов. Рассмотрим пару таких сертификатов, довольно крупных компаний, которые поставляют эти рамки.

Вариант 1 и вариант 2. Что с ними не так? Для начала предлагаю ознакомиться с Федеральным законом № 184 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 Статья 25 часть 2, там указан перечень того, что должен в себя включать такой сертификат. Кроме всего прочего, он должен включать в себя и информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, но в первом варианте сертификата, как видите, этого нет. Далее, перечисленные ГОСТы, в сертификатах, косвенно, или вообще не затрагивают здоровье человека.

Один из основных в этой области - ГОСТ Р 53705-2009 «Системы безопасности комплексные, металлообнаружители стационарные для помещений» и он присутствует в обоих вариантах сертификатов. Этот ГОСТ затрагивает такие критерии как: сигнал срабатывания, электромагнитные помехи других устройств, упаковка, прочность, маркировка и воздействие металлодетектора на человека.

В этом ГОСТ можно найти пункт 6.2 Требования безопасности при воздействии электромагнитного поля:

6.2.1 Электромагнитное излучение работающего металлообнаружителя на расстоянии не менее 0,5 м от панели обнаружения (см. 4.1.3) при воздействии на человека в течение 8 ч не должно превышать допустимой величины в соответствии с ГОСТ 12.1.006.

6.2.2 Влияние металлообнаружителя на работоспособность медицинских кардиостимуляторов и на сохранение информации на магнитных носителях (дискетах, компакт-дисках, флеш-картах, пластиковых картах) при прохождении человеком контрольной зоны или проносе ручной клади указывают в НД на конкретный тип металлообнаружителя.

Во втором варианте сертификата можно увидеть приложение «ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ», и этих пунктов там нет. А в первом варианте сертификата, «ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ» и вовсе отсутствует.

Так же отсутствует и такой важный пункт, как 8.14 Методы испытаний на безопасность

8.14.1 Испытания металлообнаружителей на электробезопасность (см. 6.1) проводят по ГОСТ Р МЭК 60065 и по соответствующим методикам, представленным в НД на металлообнаружитель конкретного типа.

8.14.2 Испытания металлообнаружителей на безопасность от собственного электромагнитного излучения (см. 6.2) проводят по методикам, представленным в НД на металлообнаружитель конкретного типа, с учетом 6.2.1. Для импортных металлообнаружителей данный показатель контролируют по наличию гарантии изготовителя (поставщика) при инспекционном контроле производства.

Да и вообще такой раздел как 8, отсутствует в этих сертификатах. В первом сертификате в перечне пунктов там только 5.2, 5.8, 5.9.1, 5.9.2 и р. 6, кроме 6.3, а во втором варианте он отсутствует в протоколе испытаний, а между тем этот раздел очень важен.

8.2.1 Испытания металлообнаружителя для досмотра человека по установлению класса обнаружения

8.2.2 Испытания металлообнаружителя для досмотра ручной клади по установлению класса обнаружения

8.3.1 Испытания металлообнаружителя для досмотра человека по установлению класса селективности (точность…ложные срабатывания)

8.3.2 Испытания металлообнаружителя для досмотра ручной клади по установлению класса селективности

8.4 Проверка металлообнаружителя для досмотра человека на обеспечение стабильности выполнения функции обнаружения

8.5 Проверка металлообнаружителя для досмотра человека на обеспечение стабильности выполнения функции селективности

8.12 Испытания металлообнаружителя на соответствие требованиям к электромагнитной совместимости, 8.11 Испытания на устойчивость к воздействию механических факторов, 8.10 Испытания на устойчивость к воздействию климатических факторов.

В первом варианте сертификата указан, но отсутствует протокол испытаний, а во втором варианте сертификата и вовсе отсутствует - ГОСТ Р 55249-2012 «О технических средствах досмотра в аэропортах», к которому ещё масса и других вопросов. Вопросы касаются пунктов, в которых упоминается безопасность человека - каким образом это всё производится? Есть протоколы таких испытаний? Каким образом устанавливалась угроза безопасности, и как определялся вред организму человека при эксплуатации?

5.2.8.1 Изделие не должно создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

5.3.7.1 Металлоискатель должен обеспечивать нормальную работу совместно с РТИ в условиях электромагнитной обстановки современных аэропортов. Проводились такие испытания?

5.3.7.2 Изделие не должно оказывать отрицательного воздействия на работу стимуляторов сердечной деятельности. Проводились такие испытания?

5.3.7.3 Изделие должно обеспечивать совместную работу в составе группы аналогичных устройств в количестве от 2 до 8 шт., установленных в одну линию на расстоянии от 3 до 8 м друг от друга, а также работу в паре при расстоянии между блоками датчиков 1 м. Проводились такие испытания?

5.3.9 Требования к безопасности. Установка не должна создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

7.3 Требования к функционированию аппаратуры: доза, получаемая человеком при однократном сканировании,- не более 0,35 мкЗв; Кто, где, как и когда замерял?

7.8.1 Устройство не должно создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

7.8.7 ССРУ (стационарная сканирующая рентгеновская установка) должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оно существует?

9.8.1 АКСОВВ-РК (автоматизированная комплексная система обнаружения взрывчатых веществ, оружия, взрывных устройств и других запрещенных к перевозке веществ и предметов в ручной клади авиапассажиров) не должна создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала объектов транспорта в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

12.9.1 Аппаратура не должна создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

13.8.1 ААПК-Б (автоматизированный аппаратно-программный комплекс контроля багажа авиапассажиров) не должен создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала объектов транспорта в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности. 13.8.2 ААПК-Б должен удовлетворять требованиям радиационной безопасности.

15.7.1 ТМС-Б (томографическая система для контроля багажа авиапассажиров ) не должна создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала объектов транспорта в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

15.7.2 ТМС-Б должна удовлетворять требованиям радиационной безопасности

Еще один ГОСТ, он так же отсутствует у второго варианта сертификата, и присутствует у первого, но не приложены протоколы испытаний. ГОСТ IЕС 60065-2013 «Требования безопасности Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура».

6.1 Ионизирующее излучение Конструкцией аппарата, включающего в себя потенциальный источник ионизирующего излучения, должна быть предусмотрена возможность защиты человека от воздействия ионизирующего излучения как при нормальных условиях работы, так и в условиях неисправностей. 6.2 Излучение лазера Конструкцией аппарата, включающего в себя лазерную систему, должно быть предусмотрено обеспечение защиты человека от воздействия излучения лазера как при нормальных условиях работы, так и в условиях неисправностей. Каким образом проводились эти испытания, как установленно что человек полностью защищен?

Остальные указанные в сертификатах ГОСТ, не относятся на прямую к безопасности человека - ГОСТ 15150-69 «О климатическом исполнении», ГОСТ 17516.1-90 "Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам", ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств», ГОСТ53314-2009 «Пожарная безопасность электронных изделий», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Общие требования безопасности электротехнических изделий», ГОСТ 30804.3.2-2013 и 30804.3.3-2013 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р 50460 92 о знаке соответствия при обязательной сертификации, ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) «О степени защиты оболочки»

Вот и задумайтесь, достаточно ли вам таких сертификатов, что бы удостовериться в том, что они не опасны для вас?

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