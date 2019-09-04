Роспотребнадзор предупреждал...

Однако, в том же году Роспотребнадзор выступил с официальным заявлением, в котором предупреждал, что «широкое применением установок по рентгеновскому сканированию людей для досмотра и частое их использование может привести к лучевым и онкологическим заболеваниям населения России».

В документе также говорилось: «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, учитывая распространение лучевых установок для персонального досмотра людей, считает необходимым усилить надзор за их использованием в части обеспечения радиационной безопасности населения».

Об опасности металлодетекторов заявляли и зарубежные ученые. «Особенно тревожно становится от мысли, что рентгеновские рамки появились не только в аэропортах, но и на вокзалах, в метро, магазинах… Если, допустим, несколько раз в день входить в метро, посещать концерты и торговые центры хотя бы через день, да еще летать в командировки и ездить на электричке, то набрать опасную дозу можно всего за год!» — утверждал Глава Центра радиологических исследований Колумбийского университета доктор Дэвид Бреннер.

Вскоре, однако, тема заглохла, и Роспотребсоюз перестал пугать граждан. Вероятно, по указанию свыше.

В ходе создания комплексной системы безопасности на транспорте начался «рамочный бум», в результате которого стоимость этого досмотрового оборудования за пару лет удивительным образом выросла в три-четыре раза! Например, в Петербурге в 2013 году город покупал рамку за 63 тысячи рублей, а уже в 2015 году за 183.

В Москве стоимость одного стационарного рамочного металлодетектора выросла с 50 тысяч рублей до 200 тысяч (!!!).

Однако, 3 апреля 2017 рамки не спасли от теракта в Петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек и несколько десятков было ранено. Рамочные металлодетекторы «СНТ» «прозевали» террориста с килограммом взрывчатки. О катастрофически низкой эффективности рамок ярко свидетельствует специальная проверка, в ходе которой сотрудники ФСБ смогли пронести в метро пояса шахидов 50 раз(!!!), и только четыре раза были задержаны...

Ситуация с системой безопасности на железных дорогах не лучше, а порой просто анекдотична. Только на подготовку вокзалов и станций к чемпионату мира по футболу 2018 года было затрачено около 20 миллиардов рублей. На сколько эффективно? Об этом можно судить по пригородной линии между Калининградом и курортным Зеленоградском.

Рамки там установили только на конечных станциях, что делает их использование совершенно бессмысленным, ведь потенциальный террорист может сесть на любой промежуточной станции, где никаких детекторов нет. Такая методика существует лишь для освоения немалых средств и красивых отчетов о росте безопасности. Понятно, что для реальной безопасности это практически ноль. А вот для здоровья многих тысяч местных жителей и отдыхающих, ежедневно пользующихся электричкой и проходящих через рамки это совсем не ноль. Подобная система опасной для здоровья «безопасности» действует в пригородном сообщении во многих регионах России.

...Большинство цивилизованных стран мира уже давно установили, что теракты можно предотвращать только на уровне намерений, то есть прежде всего эффективной агентурной работой. С помощью бесчисленного количества рамок пытаются бороться с террором только в России и Китае.

Возможно, именно поэтому Россия и Китай оказались в лидерах по раковым заболеваниям. По данным GLOBOCAN 2018, IARC (Международного Агентства по Исследованию Рака) Россия в 2018 году занимает 5-е место в мире по числу смертей онкологических больных. Число случаев в год:

Китай – 2 865 174

Индия – 784 821

США – 616 714

Япония – 409 399

Россия – 314 611

Заболеваемость раком выше среди пожилых, поэтому для сравнения используют «заболеваемость», скорректированную на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W). Уровень смертности от онкологических болезней, скорректированный на стандартизированный возрастной состав населения ASR(W), на 100 000 человек у этих пяти стран составил:

Китай – 130,1

Россия – 119,2

США – 91,0

Япония – 85,2

Индия — 61,4

По кумулятивному риску (процент новорожденных, которые умрут от рака до достижения 75-летнего возраста):

Китай – 13,7%

Россия – 13,54%

США – 9,64%

Япония 8,46%

Индия – 6,80%

Конечно, система безопасности на общественном транспорте необходима. Но она должна строиться не на малоэффективных и опасных для здоровья детекторных рамках, а на основе более современных и безопасных устройств, включая интеллектуальные системы видеонаблюдения.

Источник: https://echo.msk.ru/blog/asobolevsky/2494469-echo/