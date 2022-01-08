Побочные реакции после вакцин, статистика ВОЗ, и выплаты в Австралии пострадавшим

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8 января 2022, 10:33 Константин Куликов,

Австралия сокращает компенсационные выплаты гражданам в связи с COVID-19. Такую новость опубликовала Российская Газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации) ещё 30.09.2021.

«Люди, потерявшие 20 с лишним часов работы, в настоящее время получают 750 долларов в неделю, а те, кто потерял от восьми до 20 часов, получают 450 долларов в неделю. По достижении 70 процентов уровня вакцинации, получатели должны будут еженедельно подавать заявки, чтобы получить выплату. Когда будет провакцинировано 80 процентов, выплаты будут сокращены и постепенно прекращены в течение двухнедельного периода».

Однако, как сообщает ТАСС, тоже 30.09.2021, прививки против COVID-19 сделали более 77% взрослых жителей страны, население которой составляет 25,6 млн. Более 11 млн австралийцев старше 12 лет (53,4%) получили два компонента вакцины.

Подобные цифры подтверждают и другие источники. Текущая статистика по вакцинации на 5.01.2022 (Австралия). Количество вакцини­рованных 78,96 % и полностью вакцини­ровано 76,44 %.

И вот что получается, одни выплаты в Австралии заканчиваются, но начинаются другие…

16 ноября 2021 года, одна из крупнейших газет Австралии - «The Sydney Morning Herald», сообщает, что более 10 000 граждан Австралии зарегистрировались в государственной программе, призванной возместить временную потерю трудоспособности тем, кто пострадал от побочных эффектов при вакцинации от COVID-19. Программа начнет работать в следующем месяце. Желающие начали регистрироваться на специальном сайте Министерства социальных служб Австралии.

И вот, 29 декабря 2021 года, австралийская телевизионная служба новостей «7NEWS Australia», сообщает что федеральное правительство Австралии предлагает компенсацию всем, кто серьезно пострадал после прививки от COVID. Официально 79 000 человек пострадали от побочных реакций на вакцины.





Теперь правительство предлагает компенсацию в размере до $20 000. Для сравнения, можно сравнить с «выплатами» пострадавшим после прививки от COVID в России, вот тут. 79 000 человек пострадали от побочных реакций вакцины, это только официально, и только в Австралии.

Тут будет уместно упомянуть и о пресс-конференции по коронавирусу Нового Южного Уэльса. Ещё 28 сентября 2021 года Австралийский телеканал «Sky News Australia» сообщил о семи смертях связанных с COVID. Заместитель главного санитарного врача Нового Южного Уэльса д-р Марианна Гейл говорит, что в штате за ночь зарегистрировано семь смертей, 6 из 7 человек, которые умерли, были вакцинированы. В Австралии даже мемориал сделали в Ботаническом саду Брисбена погибшим от вакцины. Никаких моих умозаключений, только «голые» факты, выводы делайте сами.

Статистику осложнений и смертей после вакцины от COVID-19, так же можно посмотреть на сайте Vaccine Adverse Event Reporting System (Программа Соединенных Штатов по безопасности вакцин, совместно управляемая Центрами США по контролю и профилактике заболеваний и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами).

Топ-20 аргументов против вакцинации от ковида. С разбором

Как сообщается на сайте, «наши данные по умолчанию отражают все данные VAERS, включая отчеты "за пределами страны"». Однако, какие страны еще задействованы, много их, или всего одна, и какой процент относится к США, а какой к другим странам, найти такую информацию на сайте не удалось, а потому логично предположить, что эта статистика в большей части касается всё же США.





Так же на сайте сообщается что это малый процент от реального. На сайте указано.





Перевод через онлайн переводчик: «Проект Openlayers VAERS - это Система отчетности о нежелательных явлениях вакцинации, созданная в 1990 году. Это система добровольной отчетности, на которую, по оценкам, приходится всего 1% (см. Отчет Лазаруса) случаев вакцинационных травм».

Кроме того, указано всего несколько вакцин, что так же даёт понимание к тому, что в статистике задействованы далеко не все страны.



Ну и самая масштабная статистика «побочек» от ВОЗ. Как говориться «превзошла все ожидания», даже с учетом того, что это только то, что «связали» с вакциной, а сколько ещё не учли, наверное только одному Богу известно.

ВОЗ опубликовал статистику побочных реакций от их различных химикатов. По состоянию на 12 ноября 2021 года, на последней строчке, красуется т.н. Covid-вакцина, с рекордом почти 2,5 млн жертв (а в настоящий момент уже почти 3 млн). Всего за 1 год, Covid-вакцина по «побочкам» превысила в десятки раз остальные препараты, а из тех, что вы видите, вместе взятые, да еще и за 50 лет, всего 1 годом использования.

Эту статистику можно проверить самостоятельно через сайт VigiAccess (VigiBase).

То, что «VigiAccess» имеет отношение к ВОЗ, а не какой-то «левый» сайт, можно удостовериться через поиск в интернете.



Однако сейчас, эта страница уже не доступна, но ее можно увидеть через сохранённую копию и удостовериться в том, что ВОЗ действительно публиковала такую информацию и сообщала, что это база данных именно ВОЗ.

Кроме того подтверждает, что это база ВОЗ и «Uppsala Monitoring Centre» (Шведский центр по международному мониторингу безопасности лекарственных средств, сотрудничающий с ВОЗ, который управляет VigiBase).

VigiAccess был запущен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году для публичного доступа к информации в VigiBase, глобальной базе данных ВОЗ о сообщаемых потенциальных побочных эффектах лекарственных средств. Приложению VigiAccess позволяет получить доступ к информации о выявленных побочных реакциях лекарственных веществ и вакцин (объём базы превышает 150 000 наименований). База содержит более 10 миллионов зарегистрированных случаев побочных реакций в 120 странах мира. О побочных эффектах, технически известных как побочные реакции на лекарственные средства (ADR) и нежелательные явления после иммунизации (AEFI), сообщают национальные центры фармаконадзора или национальные органы по регулированию лекарственных средств, которые являются участниками Программы ВОЗ по международному мониторингу лекарственных средств (PIDM). PIDM ВОЗ был создан в 1968 году для обеспечения более безопасного и эффективного использования лекарственных средств. Это крупнейшая база данных такого рода в мире, содержащая более 28 миллионов сообщений о предполагаемых побочных эффектах лекарственных средств, представленных с 1968 года странами-членами PIDM ВОЗ. Он постоянно обновляется поступающими отчетами. PIDM ВОЗ - это международное сотрудничество с целью обеспечения своевременного выявления предполагаемых проблем безопасности лекарственных средств. С более чем 170 действительными членами и ассоциированными членами в 2021 году программа охватывает около 99% населения мира. Все написано предельно честно – в случае с минздравами всех стран мира невозможно гарантировать четкую установку причинно-следственной связи во всех сообщениях вероятных ПВО. Клиническая оценка препарата и возможного негативного эффекта от него – это очень важно, и этим занимаются в ВОЗ перед тем, как заносить случай в базу. Заранее определены критерии качества для подобных сообщений, а также синтаксическая проверка, что является первичным фильтром. Естественно, детальная медэкспертиза – обязанность властей конкретной страны, заботящихся о здоровье своих граждан. К предоставленной информации довольно серьезный подход: «Регулярный мониторинг деятельности международных регулирующих органов и тесное сотрудничество с нашими клиническими экспертами также используются для выявления возникающих проблем безопасности и помогают избежать повторения сигнальной работы между организациями. Выбранные комбинации лекарств и побочных эффектов индивидуально оцениваются нашей командой signal для выявления комбинаций лекарств и побочных эффектов, требующих дальнейшей углубленной оценки. Первоначальная оценка состоит в проверке того, адекватно ли уже отражено неблагоприятное воздействие в информации о продукте, исключая другие более вероятные причины, и принятии решения о том, следует ли дополнительно оценивать комбинацию».

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на сайте VigiAccess принять условия использования сайта.





В окне поиска наверху забиваете «Covid-19 vaccine». Это показатели были сделаны в 2-х числах ноября 2021 года.









В настоящий момент они значительно выше. Число осложнений почти достигло 3 млн.



Среди более 2,5 млн. описанных «побочек», и как видите это не просто повышенная температура или жжение живота, всё гораздо серьёзнее: более 80000 случаев лимфоаденопатии (сейчас более 98450), более 6500 тромбоцитопении (сейчас более 7350), более 12500 миокардитов, более 9500 случаев перикардитов, более 3000 остановок сердца, более 400 случаев кардиогенного шока, 300 случаев ишемической болезни сердца, более 3000 случаев глухоты, размытое зрение – более 20000, односторонняя слепота – более 500, тромбоз вен сетчатки – более 250, диарея – более 85500, рвота – более 90000, оральная парестезия – более 14000, кровотечение из десен – более 1100, отек языка – более 800, боль в груди – более 65150, анафилактическая реакция – более 11550, анафилактический шок – более 1850, иммунодефицит – более 500, системное иммунное расстройство – более 600, пневмония – более 6300, сепсис – более 1700, повышение C-реактивного белка – более 3800, снижение мобильности – более 11100, парестезия – более 77900, тремор – более 36950, аносмия – более 8950, потеря сознания – более 21200, спонтанный выкидыш – более 3550, задержка месячных – более 16150, нерегулярные месячные – более 15400, эректильная дисфункция – более 800, гипоксия – более 2400, хроническое обструктивное легочное заболевание – более 800, респираторный дистресс-синдром – более 450 и т.д.



Как итог. Является ли приведенная выше информация по поствакцинальным осложнениям от ковид-вакцин из базы данных ВОЗ достаточным основанием если не для моратория на уколы и серьезного расследования причин столь частых осложнениях, то хотя бы для того, чтобы перестать колоть людей по всему миру принудительно, лишая их права на труд, на образование, на плановую медпомощь, на свободу передвижения, на покупки и т.д.? Пусть каждый ответит лично для себя.

Более того, уместным будет упомянуть и о том, что распространение вируса напрямую связано с вакцинацией. Уже сообщалось об этом: Вакцина содержит вирус, и привитые его распространяют.

Очередное подтверждение о том, что болеют именно вакцинированные, и не от кого-то там, а от председателя комздрава Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовец.

«Чем больше мы будем вакцинировать людей, когда мы вакцинируем всех, естественно, заболевать будут только те, кто вакцинирован. Но мы-то добиваемся, чтобы они заболевали и болели не тяжело. И наша статистика (с начала ноября) именно это и подтверждает, что среди тех, кто поступил в медучреждения, пройдя вакцинацию, в реанимацию попали 7 человек. А умер лишь 1 пациент, в возрасте за 70 лет, имеющий букет тяжелых соматических заболеваний», — заявил глава комздрава 19 ноября на пресс-конференции в ТАСС.

Новостной сайт сообщает «The Daily Wire». Естественный иммунитет эффективнее, со слов профессора медицинской школы Университета Джона Хопкинса и главного редактора MedPage Today доктора Марти Макари "Данные о естественном иммунитете в настоящее время ошеломляют, — сказал Макари. — Оказывается, гипотеза наших лидеров общественного здравоохранения о том, что привитый иммунитет лучше и сильнее естественного иммунитета, была ошибочной. Они сделали всё наоборот. И теперь у нас есть данные из Израиля, показывающие, что естественный иммунитет в 27 раз эффективнее вакцинного. Это подтверждает 15 других исследований".

В законодательстве РФ, существует уголовная Статья 237, согласно части 1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией; согласно части 2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия.

Обратите внимание, эта статья предусматривает наказание только для лиц обязанных и уполномоченных обеспечивать население информацией. Простых граждан и любых других организаций эта статья не касается. Это же подтверждает и Конституция РФ, Статья 41, каждый имеет право на охрану здоровья, а согласно части 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. А вот граждан касается Конституция РФ.



Я не являюсь ни антипрививочником, ни сторонником поголовной вакцинации. Каждый в праве делать свой выбор на основе своих убеждений и информации которой он владеет. Я стараюсь докопаться до информации, которую, как мне кажется (а может и не кажется), до нас доносят не так явно, как доносят другую информацию. Думаю такие публикации, уравновешивают информационный баланс в теме вакцинации. Я просто пытаюсь сложить пазл там, где это возможно в силу моего понимания, основываясь на фактах, при этом пользуюсь своим правом свободно мыслить и распространять информацию, ни к чему и никого не призывая. Это моё мнение и моё право его иметь, как и у любого из вас.

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В «тему»:

Что не так со статистикой смертей от COVID-19;

Состав вакцин от COVID-19 вызывает много вопросов;



Омикрон «берёт» только вакцинированных и переболевших коронавирусом?



Российские вакцины не прошли все фазы клинического исследования;

Почему ВОЗ не признает российские вакцины;

ПЦР тест не определяет COVID-19;

Существование COVID-19 не доказано;

Как отказаться от принудительной вакцинации, если заставляет работодатель;

Если отстранили от работы за отказ прививаться, если работодателя заставляют прививать сотрудников, судебная практика в РФ.

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