Живут же люди! Мадагаскар – царство ускользающей природы

Благодаря одноименному замечательному мультфильму студии Pixar, теперь даже каждый ребенок знает про славную страну Мадагаскар, где весело пасутся зебры, поедают сочную зелень жирафы, охотятся львы, гуляют бегемоты и иногда заглядывают выпить коктейль пингвины.

Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры

Давайте до поры до времени не будем разрушать эту идеалистическую картинку, но на Мадагаскаре нет всех вышеперечисленных животных. А кто же есть? Сейчас разберемся. Красивое имя острову дал по ошибке путешественник из Венеции – Марко Поло, который написал в своих дневниках об острове, где, по его мнению, есть сокровища. Историки считают, что он имел в виду не остров, а город Могадишу - теперь столицу Сомали, но название уже нанесли на географические карты, оно понравилось, да и осталось.









Кстати, часто Мадагаскар называют «Великим Красным Островом», из-за красноватого оттенка почвы, который придают земле частицы железа и алюминия.









Заселили Мадагаскар достаточно поздно, только в середине первого века нашей эры. Австронезийские народы, приплывшие на каноэ, и племена банту образовали к 10 веку новую народность – малагаси. Теперь в стране государственный язык – малагасийский, который включает в себя заимствования от языков банту, французского, английского, арабского и даже суахили.









Английский язык использовали …пираты, город которых якобы до сих пор существует в стране. А в нем, говорят, даже сохранились сокровища! Ходит легенда о пиратской стране Либерталии, которая располагалась некоторое время на Мадагаскаре. В ней царила подлинная свобода и демократия.









Можно в это не верить, но есть три факта, которые могут придать легенде правдоподобность. Во-первых, Швеция два раза предпринимала попытки сделать Либерталию своей колонией, и даже вела переговоры. Во-вторых, Россия, во время царствования Петра I, отправила туда экспедицию, которая закончилась неудачно. И, в-третьих, в 1694 году Тьерри Миссоном, капитаном, дворянином и по совместительству пиратом, совместно с сотней корсаров на севере острова была основана пиратская коммуна. Лихое было время!

Из-за благоприятных условий и изоляции от материка, на острове сохранились множество вымерших в других местах видов животных и растений. Например, около ста видов и подвидов лемуров, которые встречаются только на Мадагаскаре и заняли на острове все экологические ниши. Просто «лемурное» царство какое-то. А кого только еще не встретишь на острове!









Тут вам и лягушка-помидор, которая в минуту опасности выделяет белое липкое токсичное вещество, которое может … внимание! склеить челюсти змеи или другого хищника, а у людей способна вызвать аллергическую реакцию.









И мадагаскарская руконожка или ай-ай, самый крупный примат, ведущий ночной образ жизни и единственный вид в семействе.









Фосса – крупнейший хищник среди млекопитающихся, по сути мангуст, по внешнему виду – кошка, правда, вырасти эта «кошка» может размером с нормального льва.









В прибрежных водах царствует медлительная мадагаскарская острозубая акула, а есть еще очень редко встречающаяся мадагаскарская кошачья акула, максимальная зарегистрированная длина которой … 67см!









А еще хамелеоны, змеи, черепахи – список продолжать можно долго. Растения тоже не отстают.









К примеру, баобаб является национальным деревом острова. Жаль только, что от активной жизнедеятельности человека многие виды занесены в Красную книгу, а то и совсем находятся на грани исчезновения.









А что же люди, спросите вы? Несмотря на богатство флоры и фауны, живут мадагаскарцы очень бедно. Около 70% населения находится за чертой бедности, и выживает меньше чем на один доллар в день. В основном, жители заняты в сельском хозяйстве и рыболовстве.

















Также Мадагаскар является крупнейшим поставщиком специй, а по ванили крупнейшим мировым производителем. Когда «Кока-кола» отказалась от использования натуральной ванили, это существенно отразилось на экономике страны.









Также на Мадагаскаре у местных существуют необычные традиции и приметы. Например, нельзя убивать пауков и трогать их паутину. Подарки обязательно надо принимать обеими руками, а вместо поцелуев потереться носами.









Туризм в стране активно набирает обороты и дамы, прогуливаясь по острову, не удивляйтесь, если получите в лоб горстью нута (турецкого гороха). Значит, вас приняли за русалку, а от них и от ведьм, по мнению малагаси - нут первое средство!









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