Живут же люди! Болгария. Интересная смесь - роза, волынка и ракия

Болгарский перец, шопский салат, «болгарка», Варна, София, Солнечный берег - вот приблизительный ассоциативный ряд, который возникает при упоминании страны Болгарии у нашего соотечественника.









Между тем, это древнейшая страна Европы, дату образования которой относят к 681 году, несколько раз переживала крутые исторические взлеты и падения, достойные хотя бы краткого упоминания.

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За период существования в 1 337 лет! Болгария три раза была царством, побывала под Византией, томилась от «турецкого ига» Османской империи, была Народной республикой во времена СССР, пока не стала в 1990 году просто Республикой Болгария.









Вот необычные и интересные моменты из жизни болгарского народа. Начнем с цветочков. И это не шутка, так как именно в Болгарии находится Долина Роз, которая поставляет на рынок 50% мирового объема розового масла.









Розовое масло (эфирное масло шиповника), которое активно используется в парфюмерии, производят посредством паровой перегонки лепестков масличной розы.

Первоначально, дамасская роза была завезена в Болгарию из Персии еще в 13-ом веке, но под воздействием местного климата и почвы образовался уникальный сорт – казанлыкская роза, который получил свое название от города Казанлык, расположенного в долине.









С 1903 года в долине начали праздновать ежегодный Фестиваль роз, который в 1971 году получил статус национального праздника. А какой праздник без музыки?









Вот теперь о музыке. Болгария является одной из стран, где до сих пор играют на …болгарской волынке! Называется она – гайде и производится из козьей шкуры – бурдюка, куда встроена металлическая трубка.









Также гайда имеет басовую и мелодичную трубки. Исполнители народных песен нередко поют под аккомпанемент оркестра сто каба-гайд, который может включать в себя до 100 волынщиков с волынками каба-гайд. Каба-гайд – волынка большого размера, характеризуется очень низким тембром звучания. Когда такой оркестр начинает играть музыку, создается впечатление, что низкий звук исходит из самой глубины балканских гор, где и зародился этот старейший вид направления народной музыки.









Ну, и какой праздник без стаканчика хорошего, доброго вина. А может быть и что-нибудь покрепче? Болгарские вина пользуются популярностью в Европе, а благоприятные климатические условия позволяют выращивать широкую линейку сортов винограда, поэтому Болгария находится в первой десятке стран мира по площади виноградников и в первой двадцатке по производству вина.









А еще из винограда производят ракию – гроздовицу. Крепость ее начинается от 40% и в домашнем варианте может доходить до 60%, а то и выше, в случае двойной перегонки.

Также ракия бывает из груши, дикого кизила, сливы и прочих фруктов, что преобладают в конкретном регионе или попадаются под руку. Нередки добавки орехов, меда или аниса. Зимой же, особенно в рождественские праздники, ракию пьют горячей с добавлением корицы, апельсиновых корок, карамели – аналог известного глинтвейна, только гораздо крепче.









А если уж речь зашла про новогодние праздники, то в Болгарии есть интересная необычная традиция. В Новый год, когда вся семья или компания друзей собирается за праздничным столом, на три минуты гасят свет.









Вообще, это время новогодних поцелуев, но каждый его использует по своему: кто-то загадает заветное желание, кто-то наберется смелости и действительно подарит поцелуй возлюбленному, а кто-то пошутит и добавит ракии в шампанское. Это время новогодней тайны, а уж какой – решайте сами.









Кстати, распространено мнение, что болгарские замужние дамы, для того чтобы всегда быть в форме должны иметь от одного до трех любовников. Официальной статистики по этому поводу конечно нет.









Ну, и еще интересный факт. Первый болгарский космонавт Георгий Иванов Иванов, 10 сентября 1979 года совершивший полет на космическом корабле «Союз-33» был вынужден, по настоятельной просьбе советской стороны, перед вылетом поменять свою настоящую фамилию – Какалов, на более благозвучную. Вот так прерываются династии…)).









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