Российских пешеходов призывают к ответственности

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12 декабря 2021, 10:38 Источник: osnmedia.ru

Фото: depositphotos.com

Дорожно-транспортные происшествия по-прежнему остаются серьезной проблемой для российского общества. Каждый год, в результате трагических аварий, несчастных случаев и человеческой невнимательности, на дорогах гибнут граждане нашей страны.



Безусловно, государственные структуры проводят большую работу, направленную на снижение ДТП. Строятся новые дороги, оборудуются пешеходные переходы, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, ведется серьезная борьба с нетрезвыми шоферами. Большое внимание уделяется повышению ответственности водителей автотранспортных средств.



Вместе с тем, настораживает тот факт, что существенное количество аварий зачастую совершается не по вине водителей.

Российский предприниматель, автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов приводит тревожную статистику, согласно которой в 2020 году в России было зарегистрировано 38 716 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В 2017 году 2 335 пешеходов погибло по своей собственной вине.



В данном контексте автор программы подчеркивает, что большинство указанных ДТП случаются по вине именно пешеходов. Причем указанные трагедии, во многих случаях, совершалась не из-за невнимательности, а из-за откровенного пренебрежения элементарными правилами дорожного движения.



Так, российские граждане часто переходят проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, пересекают дорогу вблизи автомобильного перекрестка, не дожидаются зеленого сигнала светофора. В ряде случаев люди и вовсе находились на автомобильной дороге без какой-либо цели.



Самое ужасное, что иногда пешеходный переход находится буквально в нескольких метрах, но граждане, рискуя своей жизнью, стараются непременно сократить путь своего движения. Перебегают проезжую часть и создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.



Автор проекта «20 идей по развитию России» отмечает гражданскую несознательность российских пешеходов. Поэтому для предотвращения указанных ДТП Дмитрий Давыдов призывает внедрить комплекс мер, которые смогут заставить пешеходов изменить свое поведение. В этой связи эксперт предлагает на рассмотрение Правительству Российской Федерации, Государственной Думе РФ, а также общественным организациям собственные разработки, учитывающие как зарубежный опыт, так и российскую специфику.



По мнению Дмитрия Давыдова, главная причина халатности нерадивых пешеходов состоит в отсутствии эффективной системы контроля. Граждане не задумываются о последствиях и переходят, а часто и перебегают дорогу там, где им удобно, проявляя такими действиями откровенный эгоизм. Логика мышления проста: «Если вблизи нет автомобиля ГИБДД, значит, и нарушения никто не увидит».



Оказывается, что подобный эгоизм вполне излечим. К сожалению, человеческая природа такова, что многие из нас понимают серьезность проблемы только после того, как через соответствующий раздел сайта госуслуг начинают получать штрафы. В этом случае граждане осознают, что незапланированную потерю денежных средств можно избежать, если проявить чуть больше ответственности и позаботиться о безопасности окружающих.



По утверждению Дмитрия Давыдова, современные технологии позволяют выявлять нарушителей без помощи автоинспектора. Многочисленные видеокамеры, установленные на российских дорогах, могут оперативно фиксировать действия незадачливых граждан, а специальная программа будет распознавать их личность и оформлять соответствующий штраф.



Автор проекта обращает внимание, что в настоящее время Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству установленных видеокамер и уступает в этом показателе только США и Китаю. Правоохранительные органы, со своей стороны, уже давно внедряют систему распознавания. В частности, в Москве успешно развивается проект по созданию специальной нейросети, фиксирующей нарушения и распознающей личность правонарушителей. В современных условиях такой опыт можно в кратчайшие сроки распространить и на другие российские города. В этом случае, осознание внешнего контроля будет неминуемо сдерживать пешеходов от рискованных поступков.



В данном контексте проблемы Дмитрий Давыдов обращает внимание, что последовательное массовое внедрение камер по автоматической регистрации водителей, нарушающих правила дорожного движения, уже привело к эффективным результатам. Так, аварийность в зонах видеонаблюдения существенно снизилась.



Логично, что расширение системы видеофиксации на пешеходов не только приведет к профилактике ДТП, но и станет серьезным психологическим фактором, сдерживающим неразумные порывы поспешных граждан.



Дмитрий Давыдов справедливо подчеркивает, что при внедрении таких систем привычка граждан переходить проезжую часть вне рамок ПДД будет постепенно искореняться. Данное обстоятельство станет своеобразным залогом сокращения смертельных аварий и случаев травматизма на дорогах, случающихся по вине пешеходов.



По мнению автора «20 идей» , штрафы могут быть не единственной эффективной мерой профилактики ДТП среди пешеходов. В обязанность нарушителю также можно вменять прохождение специальных онлайн-курсов по изучению Правил дорожного движения.



В этом случае можно согласиться с автором идеи, что комбинированный метод – штрафы и обучение смогут эффективно выполнять как запретительную функцию, так и образовательную.



Таким образом, по прочтению соответствующего параграфа проекта «20 идей по развитию России», посвященного профилактике нарушений пешеходов, не остается сомнений в актуальности проблемы и в эффективности мер, предлагаемых Дмитрием Давыдовым.



Вместе с тем, реализация данных предложений возможна только при всесторонней законодательной поддержке со стороны государства. Ускорить процесс также смогут соответствующие поручения Правительства Российской Федерации.



Господа, давайте будем более ответственными на дорогах, ведь от наших поступков может зависеть чья-то жизнь!

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