Как убрать сотовую вышку от своего дома

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 мая 2022, 11:36 Константин Куликов,

По официальным данным Роскомнадзора, еще в 2019 году на территории России официально эксплуатируется более 2 млн РЭС различных служб радиосвязи. Из них 719 282 это базовые станций основных операторов мобильной связи, а в январе 2020 года их уже было 794 670 единиц. Получается, что сотовые операторы официально регистрируют около 100 000 вышек в год, и это только сотовые операторы. Даже если исходить из официальных данных 2019 года, сопоставив количество населения в России, и количество РЭС, то получится, что 1 вышка приходится примерно на 70 человек. Просто вдумайтесь в это соотношение 1 к 70!!! Неужели для высокого качества связи надо, чтобы чуть ли ни у каждого была своя собственная вышка? А может быть тут другие причины? Вам решать…

Согласно Конституции Российской Федерации, Статьи 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Подробнее об этом тут.

О том, что сотовые вышки вредны для здоровья человека фактов довольно много, и не просто так, согласно законодательству РФ (Земельный кодекс Российской Федерации Статья 87) «землями связи признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов связи».

15 декабря 2021 год. В Петербурге хотят заморозить развитие инфраструктуры для сотовой связи. Законодательное собрание Петербурга приняло запрос к губернатору Александру Беглову с предложением ввести в городе мораторий на установку антенно-мачтовых сооружений для вышек сотовой связи. За временный запрет на монтаж новых вышек и последующее ужесточение правил их установки проголосовало 48 депутатов, против не выступил никто.

Несколько примеров научно-исследовательских работ, докладов, статей, доказывающих негативное влияние электромагнитных излучений, в том числе и от вышек сотовой связи, на здоровье человека:

1. Доклад Совету Федерации «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в области электромагнитной безопасности населения и окружающей среды»;

2. Низкочастотные электрические и магнитные поля в условиях проживания населения;

3. Отчет об окончательных результатах опытов с крысами линии Sprague-Dawley по возникновению у них опухолей головного мозга и сердца в результате того, что они подвергались воздействию электромагнитным излучением, исходящим с базовой станции сотовой связи GSM 1,8 ГГц с начала внутриутробного развития до момента наступления смерти;



4. Электромагнитные поля и здоровье населения. Состояние электромагнитной безопасности.



Роспотребнадзор сообщает: «Безусловно магнитные поля являются очень сильными факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия. Здоровый человек страдает от относительно длительного пребывания в электромагнитном поле. При продолжительном пребывании людей в электромагнитном поле могут развиваться заболевания преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека. Для размещения базовой станции на конкретной территории или здании оператор сотовой связи должен иметь проект обоснования размещения базовой станции. При этом должны быть соблюдены требования санитарных правил СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». При размещении передающих радиотехнических объектов - базовых станций сотовой связи проводится экспертиза проектов размещения и экспертиза ввода в эксплуатацию данных объектов на соответствие требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» с проведением инструментальных исследований. После монтажа оборудования базовых станций сотовой радиотелефонной связи, аккредитованной лабораторией проверяются параметры станций в соответствии с разработанным проектом с проведением инструментальных исследований электромагнитных полей в аппаратной станции и на прилегающей территории к жилым домам. По результатам проведенных исследований выдается заключение на ввод в эксплуатацию о соответствии санитарным нормам».



Однако, по заявлению Роскомнадзора, только выявленных и зарегистрированных нарушений ежегодно десятки тысяч!

Ещё в январе 2019 года, когда вышек сотовой связи было значительно меньше, по информации из открытых источников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), по итогам 2018 года, опубликованы данные связанные с массовыми правонарушениями, допущенными операторами при эксплуатации базовых станций, теперь уже «Большой четверки», в составе МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Данные нарушения исчисляются десятками тысяч и данные самого Роскомнадзора называют цифру в 17400 зафиксированных фактов. А ведь по статистике Роспотребнадзора нарушения безопасности на 20% станций сотовой связи, т.е. каждая 5-я вышка с нарушением государственных санитарно-эпидемиологических требований. Если верить этой статистике, то из 2 млн. вышек в России, около 400 000 с нарушениями. Впечатляет если задуматься, не так ли?

Что ещё странно, так это то, что после, в январе 2020 года, в январе 2021 года, в январе 2022 года, таких данных Роскомнадзор в своих новостях не приводит. Что это значит? Неужели, по мнению Роскомнадзора, это не важно, или просто проверки прекратились? А может Роскомнадзор не хочет пугать население количеством нарушений, что бы не было лишних вопросов?



Сотовые вышки жгут по всему миру.

С каждым годом СМИ всё чаще и чаще сообщают о поджогах сотовых вышек. Некоторые даже утверждают что такие «акции» кем-то целенаправленно финансируются. Серьёзно? Но кем? И для чего? Кому надо это специально финансировать, да ещё и по всему миру? Где доказательства этим утверждениям? Их нет? Так может дело совсем в другом? Может люди просто не хотят болеть и хотят жить, и просто не видят других вариантов?

Я не знаю как с официальной статистикой нарушений в других странах, и как сложно их устранить по жалобам населения, но вот что касается России, то доказательств полно, а добиться устранения этого довольно не просто, как пример вот тут и тут, и подобных примеров довольно много. Еще одним фактом является статистика по онкологии 2020-2021 годах - предоставляет новые данные по заболеваемости раком в 185 странах. Ее представили специалисты Международного агентства по изучению рака: число новых случаев достигло 19,3 млн человек и число смертельных исходов достигло 10 млн. Каждый пятый житель планеты в течение жизни раком заболеет; каждая 11 женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умрут. По прогнозам ученых, ожидается, что в 2040 году врачи будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев онкологии. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

Онкология не единственная причина. Люди сжигают 5G-вышки, спасаясь от коронавируса. СМИ сообщили, что в Великобритании начались поджоги вышек 5G-связи. Причем это не просто хулиганство, а вполне организованные действия, основанные на теории о том, что 5G-вышки напрямую влияют на распространение коронавирусной инфекции. Заметили это внимательные пользователи Сети, которые обратили внимание на то, что коронавирус возник в китайском городе Ухань, где массово начали тестировать 5G. Интересно, что 31 октября 2019 в Китае тремя главными государственными операторами мобильной связи (China Mobile, China Unicom и China Telecom) была запущена крупнейшая в мире сеть 5G. А первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован в ноябре 2019-го. По данным западных СМИ, руководство «Facebook» уже не раз удаляло публикации с призывами к нанесению вреда вышкам сотовой связи. А из-за того, что граждане всерьез поверили в эту теорию заговора, группа крупнейших мобильных сетей Великобритании обратилась с открытым письмом, в котором заверила, что научных подтверждений связи между 5G и COVID-19 не существует.

Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации), так же обратила внимание на это. 18 апреля 2020 год. Британцы жгут сотовые вышки из-за боязни распространения вируса. Утверждается также, что в китайском Ухане, откуда и началось распространение COVID-19 в декабре 2019 года, перед началом эпидемии были запущены в эксплуатацию станции 5G.

2 мая 2020 год. В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса.

8 июня 2020 год. Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши.

17 января 2021 год. Во Франции и ведущих странах Евросоюза за последний год произошли десятки связанных с вышками 5G инцидентов - нападений и поджогов.

30 марта 2021 год. Неизвестные подожгли станцию мобильной связи в поселке Мизур Алагирского района Северной Осетии, приняв ее за вышку 5G.

25 сентября 2021. Жители села испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой связи.

Жечь вышки - это противозаконный метод устранения угрозы, и эти действия могут повлечь за собой ответственность, в том числе и уголовную – 330 УК РФ (самоуправство), 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Довольно часто, в своих публикациях я не только обозначаю опасность, но и предлагаю решение (об опасности пластика тут, как законно отказаться от вакцин на работе, как минимизировать вред от сотовых телефонов, как распознать ГМО, как отказаться от прохода через металлодетектор, недопущение блокировки банковских карт, что надо знать тем, кто не хочет сдавать биометрию, что надо знать про QR-коды, как избежать принудительной эвакуации, как избежать финансового рабства).

Важно не только обозначить угрозу и подкрепить фактами ее реальную опасность, но и показать решение этой задачи. И эта публикация как раз из таких.

Что и куда сообщать?

Роспотребнадзор: вышки сотовой связи опасно размещать на территории школ. Вышки сотовой связи на территории школ создают риски для здоровья детей. Запрет на размещение вышек сотовой связи на территории школ и детских садов действует с 2010 года, а с 2021 года эта норма распространяется на вузы и колледжи, отметили в ведомстве. Нарушение данной нормы чревато серьезными рисками для здоровья детей, подчеркнули в Роспотребнадзоре. (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.2.5. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта, не допускается).

Далеко не все знают, но граждане вправе запретить установку базовых станций сотовой связи на своих домах. Такие разъяснения содержатся в информационном письме ведомства "О безопасности базовых сотовых станций". Дословная цитата: "При размещении передающих радиотехнических объектов в непосредственной близости к жилым домам и общественным зданиям, на объектах общего имущества (кровля, тех. подполье) граждане имеют право запретить их установку".

Доступ к общему имуществу дают собственники, а не УО.

Более того, такое оборудование не только вредит здоровью людей, но и является хорошим доходом, который должен быть распределен между жильцами. Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки интернет-оборудования.

Тут важно понимать, что основные права и свободы Человека и Гражданина являются прирожденными и неотчуждаемыми для каждого человека, независимо от его гражданства, национальности, расы, этнической или религиозной принадлежности, пола, возраста, социальной группы, а также иных признаков. Данные положения нашли свое отражение в международных договорах (приоритет в России, согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4): Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, «Всеобщая декларация прав человека», Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, и в ряде других международных правовых актах. Подтверждает это и Конституция РФ Статья 17, Статья 18. Одним из таких прав, является ознакомление с документами (согласно законодательству РФ и ГОСТ РФ, в документе обязательно должны присутствовать подпись и печать уполномоченного должностного лица, в ином случае это не документ). Важно помнить, что каждый в праве запросить документы, и их ему обязаны предоставить.

Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а так же согласно ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 1 Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников; часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы.

В нынешнее капиталистическое время, «спасание утопающих, дело рук самих утопающих». Если человек не заботится о своем здоровье сам, не отстаивает свои права, то несмотря на то, что вроде как и закон не позволяет, и все про всё знают, да и документов разрешительных нет - обычно никому и дела нет, пока не поступят сигналы от населения в соответствующие органы, а то и в суд. Понятно, что это всё долго и непросто, но реально, и такой опыт существует, в том числе и в России. Один из примеров тут. Однако, следует отметить, что единичные случаи не так эффективны, что бы действительно повлиять на сложившуюся ситуацию, которая создаёт угрозу для здоровья населения как России в частности, так и всего мира в целом. Каждый кто хочет убрать установленную облучающую аппаратуру законно, может отправить сообщение-запрос в различные ведомства, которые так или иначе за это ответственны, и запросить документы, исходя из которых может выясниться, что оборудование установлено противозаконно. Направить можно через отделение «Почта России», а можно через электронную приёмную на сайте ведомств.

Укажу получателей на примере Ростовской области: Правительство Ростовской области 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 Голубеву Василию Юрьевичу; Законодательное собрание Ростовской области 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 Ищенко Александру Валентиновичу; Прокуратура Ростовской области 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 101 Баранову Юрию Алексеевичу; Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 13/2 Хуаде Аслану Гаруновичу; Управление Федеральной службы безопасности по Ростовской области 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 31 Южакову Олегу Михайловичу; Управление Федеральной службы безопасности по Южному Военному Округу 344011, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 69 Григорьеву Евгению Серафимовичу; Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской федерации в Южном Федеральном округе 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского 45А; Шульгину Александру Николаевичу Главное управление МВД России по Ростовской области 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 29 Агаркову Олегу Павловичу; Главное Управление МЧС России по Ростовской области 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 Бутко Вячеславу Сергеевичу; Управление Роскомнадзора по Ростовской области 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 113/46 Сидорцову Игорю Николаевичу; Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.50 Лабунько Олегу Степановичу; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17 Ковалеву Евгению Владимировичу; Министерство здравоохранения Ростовской области 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33 Быковской Татьяне Юрьевне. Рассмотрим вариант отправки сообщения, когда сотовая вышка стоит во дворе многоквартирного дома. Если оборудование стоит на крыше вашего дома, то Сообщение о возможном преступлении, перед словом «Подозреваю», можно дополнить словами: «Интернет-провайдеры могут устанавливать оборудование в многоквартирных домах только с согласия жильцов. Право собственников квартир распоряжаться общедомовым имуществом предусмотрено законодательством. Такое разъяснение дал Верховный суд (определение от 01.03.2018 N 306-КГ17-17056). Однако, я такое согласие не давал/а». В случае, если дом частный, и подобное оборудование размещено от вас не подоплёку, то из сообщения следует убрать всё что касается многоквартирного дома (а в остальном, оно, довольно универсально, и подойдёт под все подобные случаи).

Сообщение о возможном преступлении.

В настоящее время в непосредственной близости от моего дома (указать улицу, город и т. п.) находится вышка сотовой связи, являющиеся источником постоянного излучения сигналов и электромагнитного облучения. Подозреваю, что её нахождение нарушает мои права (КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 42, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об охране окружающей среды Статья 11. 1.) и законодательство РФ (Уголовный кодекс Российской Федерации Статья 330.)

На основании указанного, и в соответствии с КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 3 2., необходимо:

1. Провести проверку и принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов, в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 10 1.3). Провести проверку (экспертизу) указанного объекта и произвести необходимые замеры мощности по всем диапазонам излучаемых вышкой специализированным оборудованием (включая радиорелейное оборудование 60-80ГГц), с учетом СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». Установить отсутствие или наличие, превышений предельно допустимых значений электромагнитных излучений, отсутствие или наличие их негативного влияния на здоровье населения и окружающую среду в целом, а также возможность использования скрытых, недекларированных функций данных систем для психотронного воздействия на население, которые могут наносить ущерб общественной и государственной безопасности. При проведении проверки заранее оповестить, сообщить дату и время проведения, для осуществления права присутствовать при проведении проверки в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ Об основах общественного контроля в Российской Федерации Статья 3., и фиксации доказательств в соответствии с КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 29 4. В соответствии с КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 24 2. предоставить заверенные копии документов проведенной проверки (прислать по почте в указанное место жительство).

В случае, если указанное не входит в компетенцию получившего сообщение должностного лица, принять меры для проведения такой проверки в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 8.3., после чего запросить в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 10.1.2) и выполнить свою обязанность - предоставить в соответствии с КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 24 2. заверенные копии документов проведенной проверки (прислать по почте в указанное место жительство).

2. Установить на основании каких разрешающих документов указанная вышка установлена. В соответствии с КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 24 2., а так же принимая во внимание ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Статья 8. 2, подтвердить законность установки вышек сотовой связи, расположенной _________________________, и предоставить заверенные копии разрешающих документов (разрешительные документы должны содержать подпись и печать - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 10 3., 4. и ГОСТ РФ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2., равно как и заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 5.26. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт 25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. Так же допускается заверение копии электронной печатью - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об электронной подписи Статья 6.) по установке данных сооружений сотовой связи и соответствие их законодательству и СанПиН:

1) схему расположения ВСЕЙ аппаратуры сотовой связи (антенн вышек и антенн, вмонтированных в фонарные установки, на крышах, деревьях и скрытые) в указанном адресе;

2) полную информацию о технических характеристиках указанной вышки (список оборудования и его количество на установке, какие функции выполняет, какого рода волны излучает), предоставление полной технической документации;

3) документацию с информацией о том, кому принадлежит указанная вышка, на основании каких документов (учитывая ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2004 г. № 539 и ПРАВИЛА регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств пункт 2);

4) документацию с информацией о том, кто проектировал и устанавливал эту вышку, договор об установке оборудования и лицензию организации ответственной за установку и эксплуатацию этого оборудования (в том числе допуск СРО на проектирование особо опасных объектов, допуск СРО на особо опасные работы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Статья 48 1. 1. 3), и Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 N 559);

5) утвержденную проектную документацию и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам. Предоставить результаты технической и медицинской экспертизы воздействия ЭМИ на организм Человека и окружающую среду (экспертиза ввода в эксплуатацию данных объектов на соответствие требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»), с проведением инструментальных исследований электромагнитных полей в аппаратной станции и на прилегающей территории к жилым домам. Предоставить заключение на ввод в эксплуатацию о соответствии санитарным нормам (вокруг сооружений связи предусмотрено создание охранных зон или полос отчуждения. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" дают возможность точно определить размеры и конфигурацию таких зон на местности в зависимости от мощности и направления излучения ("диаграммы направленности") каждой конкретной "сотовой" или иной радиостанции. Согласно п. 3.7 СанПиН 2.1.8/22.4.1190-03 и п. 3.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 размещение ПРТО допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий размещения ПРТО в части санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки требованиям санитарных правил и норм);

6) договор на аренду здания/земли на котором/которой расположена вышка с оборудованием, с информацией какой доход получен от сдачи в аренду под базовую станцию, и информацию какой налог был уплачен с дохода от аренды (платежные документы), учитывая ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О связи Статья 6. 5. и Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 22 декабря 2020 г. N 03-03-07/112352 О налогообложении доходов от сдачи в аренду общего имущества в многоквартирном доме (в случае отсутствия:

7) протокол общего собрания с большинством голосов о согласии жильцов с установкой вышки и оборудования на ней (количество согласных должно быть более половины от общего числа). Порядок использования объектов общего имущества многоквартирного дома определяет Жилищный кодекс Российской Федерации Статья 36. 4, Статья 44.2.3, Статья 46.1), правовая позиция о наличии протокола с согласием жильцов неоднократно высказывалась Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определениях от 11.09.2017 N 305-АД17-6347, от 22.11.2016 N 305-КГ16-3100, от 04.07.2016 N 304-КГ16-1613. В целях обеспечения единообразия судебной практики она закреплена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2017. Подтверждает это и З А К О Н РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Об основах федеральной жилищной политики Статья 4.1);

8) документы на землю (на которой расположена вышка с оборудованием), с информацией о назначении земли, с целью установления законности ее нахождения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Статья 42 и Статья 87 (землями связи признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов связи; лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением);

9) разрешение Роскомнадзора на использование радиочастот, или радиочастотных каналов, в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О связи Статья 24. 3., РЕШЕНИЕ ГКРЧ от 7 ноября 2016 года N 16-39-01 пункт 39;

10) прочие необходимые документы, подтверждающие законность установки.

В случае отсутствия указанных документов у должностного лица, получившего в своё исполнение данное Сообщение о возможном преступлении, запросить документы в других государственных органах в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 10. 1. 2), а после направить их по почте в указанное место жительство для моего ознакомления, в соответствии с КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 24 2.

В случае отсутствия указанных документов, принять меры направленные на демонтаж указанной вышки, принимая во внимание ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 10. 1. 3), Статья 14, привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством (Статья 8 3. указанного закона), включая направление материалов в соответствующие ведомства (следственный комитет, прокуратура, ФСБ, ФНС и т.п.) для проведения проверки, и привлечения к уголовной и административной ответственности.

3. дать письменный ответ по существу поставленных вопросов (к каждому вопросу), т.е. предоставить каждый документ (согласно указанных 9 пунктов), или дать обоснование для отказа в его предоставлении, в порядке ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 5. 3) и Статья 10.1. 4) и Определение Конституционного суда от 29.10.2020 № 2412-О.

Приобщаю:

фотографии вышки сотовой связи в количестве _ штук.

В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О персональных данных, даю своё согласие на обработку персональных данных, согласие действует до достижения целей, обозначенных в Сообщение о возможном преступлении. Далее согласие отзываю. Ни при каких обстоятельствах это не может быть расценено/истолковано как обращение и/или как жалоба и/или как участие в процессе и/или как признание и/или молчаливое согласие и/или как возражение. Не несу ответственность за скрытый смысл. Подпись не является конклюдентными действиями, не является индоссаментом, аномальным индоссаментом и акцептом.

Далее ставите дату и подпись.

Другие варианты написания заявлений и алгоритмы действий тут и тут.

Алгоритм действий и полезные рекомендации:

1) В случае, если, должностное лицо не предоставило информацию, или предоставило ее не в полном объёме, отправляете сообщение в порядке УПК РФ Статьи 141, о том что нарушен ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации Статья 5 пункт 3 и Статья 10 часть 1 пункт 2, в СК РФ и тем самым совершены преступления предусмотренные УК РФ Статья 140, Статья 237 и Статья 293, а так же административные правонарушения предусмотренные КоАП РФ Статья 5.39 и Статья 5.59. Кроме того, отправляете сотруднику досудебную претензию (а в случае неудовлетворения и иск в суд в соответствии с Конституцией РФ Статьёй 46 часть 2, Статьёй 52, статьёй 53) в ведомство, сотрудник которого не предоставил документы, тем самым нарушил ваше право ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими ваши права и свободы, которое предусмотрено Конституцией РФ Статьёй 24 часть 2 и Федеральным законом N 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 Статьёй 8 часть 2. Попробуйте истребовать эти документы через досудебную претензию, а в случае неудовлетворения претензии, через суд. Для оформления претензии и иска, необязательно платить юристам, типовые образцы претензий и исков можно найти в интернете.

2) При измерении мощности излучений вышкой в вашем присутствии, рекомендуется производить видеофиксацию. О том, что это разрешено, подробнее тут. Будет разумно зафиксировать на видео сам прибор и его показания, документы о поверке прибора, его модель, серийный и инвентарный номера, и по паспорту способность измерять СВЧ как минимум до 80ГГц. Так как обычно, в заключении, сотрудники не указывают реальных показаний. Также сотрудники могут быть в сговоре с операторами СС и предупреждать их о замерах. Операторы в этом случае могут удалённо снизить мощность перед замерами. Поэтому необходимо наличие своего прибора и постоянная запись на видео для контроля до приезда на место замеров РПН. Далее сверить показания с их прибором и при расхождениях требовать заключение о поверке их прибора. Если за время прибытия мощность излучателей снизилась, то показать им видео и требовать повторной проверки после их отбытия. Все обращения и общения с представителями власти и владельцев, а также действия с оборудованием обязательно записывать на видео. Включая все документы, этикетки и надписи на оборудовании, номера автомобилей и лица всех участников. Кроме того будет полезным все эти материалы загружать на сайты «ютуб», «вк», «ок», «мэйл.ру», и рассылать ссылки по чатам «вацап», «телеграм» и другим соцсетям (для привлечения внимания к нарушениям и показа примера отстаивания прав за общее здоровье).

Не ждите «героя», который придет и сам за вас всё сделает, его можно и не дождаться, так что действуйте самостоятельно и в соответствии с «буквой Закона»!

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