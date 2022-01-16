Новое в законодательстве РФ: об эвакуации, массовых захоронениях и полномочиях полиции. Часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2022, 13:20 Константин Куликов,

В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому самостоятельно ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Эвакуация. Правительство решило сделать обязательной эвакуацию по решению властей из зон чрезвычайных ситуаций.

По всей стране проходят масштабные проверки систем оповещения МЧС, включаются сирены и громкоговорители. Такие проверки проводятся регулярно, и становятся всё чаще.

1 марта 2021 года, Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1120845-7, который устанавливает для россиян обязанность покидать зону чрезвычайной ситуации, если такое решение принимается властями.

Предлагалось обязать граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Проект Федерального закона N 1120845-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" предусматривал введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий.

Как сообщает Российская газета (издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов), 15 декабря 2021 года Закон принят Государственной Думой, 24 декабря 2021 года одобрен Советом Федерации, а 10 января 2022 года он опубликован.

Теперь давайте разбираться, какие изменения были внесены в Федеральный закон № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994. Рассмотрим самое важное. У граждан Российской Федерации появилась обязанность эвакуироваться, Статья 19 была дополнена.

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Ещё важное дополнение в статье 4.1, дополнение пунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:

"2.4. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Правительство Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи), комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно федерального и межрегионального, регионального и межмуниципального, муниципального характера.

2.5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций могут принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (независимо от характера чрезвычайных ситуаций) в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций."

Кроме того, с 1 июня 2021 года, в Российской Федерации впервые вводится ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций», утверждён он Росстандартом, сообщается на сайте Росстандарта (в настоящий момент страница выдает ошибку, но можно ознакомиться с сохраненной копией страницы тут).

Для чего этот ГОСТ, думаю и так понятно из названия. Самое интересное в этом ГОСТ, это «Требования при планировании эвакомероприятий», которые содержат в себе норму выделяемой жилой площади, информацию о пешей и транспортной эвакуации. Просто вдумайтесь. Норма выделяемой жилой площади в безопасном районе - 2 кв. м/чел.; малый привал (для отдыха и подтягивания колонны) через 1 - 1,5 ч движения на 10 - 15 мин; большой привал в начале второй половины суточного перехода на 1 - 1,5 ч; скорость движения при пешей эвакуации - 4 - 5 км/ч; суточный переход - 30 - 40 км.



Уместно тут будет упомянуть и о существовании "Методических рекомендаций по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения" (утв. МЧС России 20.08.2020 N 2-4-71-18-11). Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения содержат основные положения по подготовке территории и рекомендации по действиям органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при решении задач по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, а также основные задачи и рекомендуемый порядок функционирования пунктов временного размещения пострадавшего населения, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Тут тоже довольно много интересного, как говориться «без комментариев»:

Рекомендуемые нормы обеспечения продуктами питания (г/чел. в сутки),

Рекомендуемые комплекты одежды, белья и обуви для мужчин и женщин,

Рекомендуемые нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми услугами,

Рекомендуемые нормы обеспечения населения предметами первой необходимости.

Как я вижу (вполне допускаю что у кого-то будет другое мнение), довольно странный Закон, ГОСТ и рекомендации. Не находите, что это довольно серьёзно ограничивает права человека, да и условия не человеческие? Немного «фантастики»…

Эвакуировать в первую очередь будут вакцинированных?

Ранее сообщалось, что очень вероятно, что вакцина способна изменить генетику человека, ознакомиться с заявлениями ученых и исследованием можно тут.

ПРАВА Человека НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на транс-человека. Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции по биологическому разнообразию - это международный договор, регулирующий вопросы перемещений живых изменённых организмов (ЖИО), являющихся результатом применения современной биотехнологии, из одной страны в другую.

В 2023 году, Россия распоряжением правительства № 1906-р планирует присоединиться к Картахенскому протоколу, но уже сейчас в Российской федерации действует Федеральный закон № 86 "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" от 5 июля 1996 г. Кроме того, существует Указ Президента Российской Федерации от 11.03.2019 г. № 97 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. А теперь внимание, тут уместно будет упомянуть, что вакцина содержит вирус, и привитые его распространяют, об этом уже сообщалось, не только учеными, политиками, но и представителями Роспотребнадзора, можно ознакомиться тут. А теперь покажу несколько интересных пунктов из Указа…

8. Основными биологическими угрозами являются:

1) модификация свойств и форм патогенных биологических агентов, свойств их переносчиков, изменение мест обитания переносчиков в связи с изменением климата и в результате природных катастроф;

2) возможность преодоления микроорганизмами межвидовых барьеров в сочетании с возникающими под воздействием внешней среды изменениями генотипа и фенотипа организма человека, животных и растений;

3) появление новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами, занос редких или ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации инфекционных и паразитарных заболеваний, возникновение и распространение природно-очаговых инфекций, спонтанная зараженность возбудителями инфекций, возврат исчезнувших инфекций; (Омикрон «берёт» только вакцинированных и переболевших коронавирусом);

4) проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии;

5) нарушение нормальной микробиоты человека, сельскохозяйственных животных и растений, влекущее за собой возникновение заболеваний и их распространение;

6) отсутствие специфического иммунитета к отдельным инфекциям, управляемым с помощью средств специфической профилактики; (Немецкие исследователи обнаружили, что иммунная система полностью вакцинированных людей в Германии уже деградировала);

7) распространение антимикробной резистентности, рост эпидемиологической значимости условно-патогенных микроорганизмов, увеличение частоты заболеваний, вызываемых инфекциями, у лиц с иммунодефицитными состояниями, распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; (вакцина содержит вирус, и привитые его распространяют);

13. Основными задачами государственной политики в области химической и биологической безопасности в части, касающейся осуществления мониторинга химических и биологических рисков, являются:

8) осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения; (не связано ли это с Законом о QR-кодах? Что надо знать про QR-коды, и что с ними не так);

14. Основными задачами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности в части, касающейся совершенствования нормативно-правового регулирования и государственного управления в этой области, являются:

9) совершенствование нормативно-правового регулирования в области трансграничного перемещения генно-модифицированных организмов, присоединение Российской Федерации к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии, а также к Нагойско-Куала-Лумпурскому дополнительному протоколу об ответственности и возмещении за ущерб к Картахенскому протоколу по биобезопасности;

15. Основными задачами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности в части, касающейся ресурсного обеспечения национальной системы химической и биологической безопасности, являются:

4) создание правовых оснований для установления порядка принятия решений о внесении изменений в национальный календарь профилактических прививок;

10) создание условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений.

Топ-20 аргументов против вакцинации от ковида. С разбором.





Ну и завершает картинку построение ковид-госпиталей по всему миру, которые понятно, что предназначены для больных и зараженных людей, а не для здоровых. Есть ещё и довольно интересные сходства построек этих госпиталей. Думаю не для кого не секрет что в концентрационных лагерях проводились медицинские опыты. А так как вакцины не прошли клинические исследования, то в своей сути это те же опыты, только сейчас они проходят добровольно (подписывается добровольное согласие).



Ковид-госпиталь в Коммунарке - Концентрационный лагерь Дахау.

Ковид-госпиталь в Новой Москве - Концентрационный лагерь Майданек.

Вот такая «фантазия», а вы что думаете? Но не всё так мрачно, тут есть и нюансы…



Человеку и гражданину обязаны разъяснить его права и обязанности, а в случае ограничений предоставить всё необходимое для того что бы он мог удостовериться в законных требованиях.

1) Что не так с ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»?

ГОСТ введён в действие с 1 июня 2021 года в Российской Федерации и утверждён Росстандартом, сообщается на сайте самого Росстандарта (в настоящий момент страница выдает ошибку, но можно ознакомиться с сохраненной копией страницы тут).

Однако, сам ГОСТ с его содержанием, найти на сайте Росстандарта не удалось, он просто как бы существует, но только как бы, его содержание отсутствует.

Анонсировали этот ГОСТ и крупные СМИ, к примеру такие как РИА НОВОСТИ и ТАСС. Однако как можно удостовериться, ссылки в публикациях к самому ГОСТ отсутствуют. Не говоря уже о том, что бы найти этот ГОСТ утверждённым, т.е. заверенным подписью и печатью уполномоченным лицом. Как сообщается в предисловии этого ГОСТ, он утвержден и введен в действие Приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.10.2020 № 949-ст.



Однако, этот приказ найти вообще не удалось. Так же отсутствует он и на сайте правовой информации РФ.



Хотя другие приказы, этого же органа (федерального агентства по техническому регулированию и метрологии) вполне можно найти.



В общем, вам решать, является ли это каким-то значимым документом для вас, и является ли это документом вообще, который видимо никем не подписан, и в официальных источниках не опубликован.

2) Что не так с Федеральным законом № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994?

Итак, Статья 19 Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, была дополнена:

«эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Федеральным законом № 68, Статья 1. Основные понятия. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Но вот что такое «угроза возникновения чрезвычайной ситуации», такого понятия ни в одном законе нет. Какими параметрами это устанавливается, я тоже не нашел.

Удалось найти определение на сайте МЧС России, но оно довольно скудное и не конкретное, хотя казалось бы, при таком серьезном вопросе, должно всё быть расписано «от и до». Угроза от чрезвычайной ситуации (угроза ЧС) — состояние, при котором создается опасность для населения, его имущества и иных видов собственности и окружающей природной среды в зоне ЧС.

Но что важно в этом определении, это то, что угроза ЧС - это опасность в зоне ЧС. А вот что такое зона ЧС, определение можно найти всё в том же Федеральном законе № 68, в Статье 1.

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Получается, что дополнение об эвакуации, в Статье 19, касается граждан Российской Федерации, только при чрезвычайной ситуации, а её еще надо объявить и ввести…

А добавленные в указанном законе пункты 2.4 и 2.5 Статьи 4.1, позволяют комиссии только принимать решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

3) Что нужно знать при взаимодействии граждан с государственными органами? Кто и как вводит ЧС?

Согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, а так же следует учитывать ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Часть 4. Не может быть ограничен доступ к:

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина (Нормативный правовой акт (НПА) — это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм).

Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина.

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.

Что такое документ?

Как вы видите, согласно Конституции РФ и федеральных законов, вас обязаны ознакомить именно с документом, ни ссылкой на сайт, ни с информацией, где взять этот документ, а именно с документом. Согласно логике. Да и просто здравого смысла, понятно, что документ, это то, что содержит реквизиты, и пожалуй в первую очередь печать и подпись уполномоченного должностного лица. Как пример, определение документа дано в Федеральном законе №77 "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994, документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. О том, что документ должен содержать подпись и печать сообщают и действующие ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт, 25. заверенная копия документа: копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2; Так же допускается заверение копии электронной печатью Федеральный закон от 06.04.2011 N 63- ФЗ "Об электронной подписи" Статья 6.

Так же уместно упомянуть, что согласно ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статьи 8 части 1, граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах (в том числе и в форме документа - прим. авт.) и из любых источников.

Для полноты раскрытия вопроса, важно понимать, что официальное опубликование, согласно Конституции РФ Статья 15 пункт 3, для всеобщего обозрения, это только одно из условий, что бы документ действовал, и это условие не является единственным (подпись, печать, полномочия должностного лица, если это Закон, то согласно Конституции РФ Статьи 105, принятие Думой РФ и рассмотрение Советом Федерации и т.д.).

Если у «документа» отсутствует подпись и печать, то это не является документом по определению, кроме того, это означает, что ответственность за написанное никто не несёт, а значит и не обладает какой-либо юридической силой!



Тут важно понимать, что ограничения касаются человека и граждан при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, повышенной готовности. И для этого всего необходим официальный документ.

Вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ, или в отдельно взятом субъекте РФ, может только Президент РФ (согласно ФКЗ №3 от 30.05.2001 Статья 4, и ФЗ № 68 Статья 8) и Правительство РФ на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской Федерации (согласно ФЗ № 68 Статьи 10). Органы местного самоуправления самостоятельно, согласно ФЗ № 68 Статья 11, часть 2, пункт «и» - «вводят режим повышенной или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пункт «у» - устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта. То есть, ЧС и повышенную готовность, могут ввести только для силовиков и МЧС, а установить правила для граждан только когда ЧС или повышенная готовность уже введена (ввести может только Президент РФ).

Согласно Федерального конституционного закона N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" от 30.05.2001, Статьи 4, часть 1. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Часть 2. Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Президент Российской Федерации:

а) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и федеральными законами основные направления государственной политики и принимает иные решения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации и принимает с учетом его предложений решения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам преодоления их последствий;

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

Правительство Российской Федерации:

а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской Федерации постановления и распоряжения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение;

1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера;

2) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта.

В настоящий момент ЧС не введен. А режим повышенной готовности вводился только для спецслужб, не для населения. Каждый самостоятельно может отправить запрос и получить ответ хоть по всей России, хоть по своему региону в частности.



Важно помнить, что не подписанные постановления, указы и т.п., можно рассматривать как рекомендацию и справочную информацию не имеющую юридической силы, и соответственно не обязательной к исполнению.

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