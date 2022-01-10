Вакцинация от Covid приведёт к развитию синдрома иммунодефицита?

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10 января 2022, 18:08 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Vaccines.news, ссылаясь на Daily Exposé, сообщает: Немецкие исследователи обнаружили, что иммунная система полностью вакцинированных людей в Германии уже деградировала в среднем до 87 процентов, в зависимости от того, когда они получили укол. Эта деградация будет продолжаться только до тех пор, пока их иммунная система полностью не исчезнет.



Институт Роберта Коха (RKI) опубликовал данные, которые показывают, что полностью вакцинированные в настоящее время имеют в среднем на 87,7 процента более низкий иммунный ответ на новый вариант Omicron (Moronic), чем непривитые. «Это означает, что средний немец имеет последние 12,3 процента своей иммунной системы для борьбы с определенными классами вирусов и некоторыми видами рака», — сообщает Daily Exposé.

Сразу стоит оговориться, что речь пока идёт о прогнозах. Были бы интересны комментарии российских учёных на этот счёт. К тому же, RKI не представил нормальные таблицы эффективности вакцин в своем еженедельном отчете от 30 декабря. Учёные всё же пришли к выводу, что иммунная система у полностью вакцинированных людей работает хуже, чем указано в прогнозе, сделанном на основе моделирования. Об этом заговорили ещё в октябре. На основе данных из Отчета о наблюдении за вакцинами UKHSA, исследователи пришли к выводу, что деградация иммунной системы будет постепенно увеличиваться у полностью вакцинированных. Некоторые эксперты высмеивали эти цифры за то, что они были слишком «трагичными». Оказывается, однако, что они (данные) на самом деле были недооценены. Полностью вакцинированные чувствуют себя хуже с точки зрения иммунной силы, чем ожидали даже самые «пессимистичные» специалисты по моделированию.

«Наблюдается деградация иммунной системы на 87,7%, результат хуже на 6,7%, чем предсказывала немецкая модель, которая прогнозировала лишь 81,0% в этом году», — сообщает Exposé: «3-я доза, действительно убивает иммунную систему, как видно из данных ONS для Omicron ... Эти цифры означают, что если у вас Covid и у вас было 3 дозы вакцины, то у вас в 4,45 раза больше шансов получить Omicron, чем если бы вы были не привиты. Но, вышесказанное - лишь предварительная оценка».

Основываясь на последних данных из Германии, мы теперь знаем, что полностью вакцинированные на 81,2 процентов более склонны к развитию моронической инфекции, чем непривитые.

«И чем больше прививок вы делаете, тем быстрее прогрессирует деградация вашей иммунной системы», — добавил Exposé, - «Похоже, что непривитые достигают суб-коллективного иммунитета против Covid-19, в то время как полностью вакцинированные не могут достичь его вакцинами».

«Немецкие цифры уничтожили аргументы в пользу паспортов вакцин и сами по себе доказывают необходимость немедленной генной терапии и запрета на вакцинацию против спайкового белка», - к такому выводу пришли немецкие учёные.

По мнению исследователей из Германии, так называемый «вакцинный иммунитет» на самом деле является просто поддельным иммунитетом. В лучшем случае исследуемая вакцина несовершенна. В худшем случае, она разрушает иммунную систему, оставляя ее неспособной естественным образом противостоять инфекциям любого рода.

«К концу января каждый полностью вакцинированный человек в обеих странах старше 30 лет будет иметь полномасштабный вакцинный СПИД», — заключил Exposé, - «Однако большая часть иммунной системы, которая в настоящее время осталась со способностью бороться с Омикроном, исчезнет».

Явно антиваксерски настроенный портал DAILY EXPOSE.UK сообщает: В Великобритании 69,45% дважды или трижды вакцинированы, 6,41% вакцинированы в одной дозой и 24,14% не привиты (ourworldindata). Таким образом, британцы прогнозируют у себя немного больше жертв вакцинации.

Ещё раз напоминаем, что речь идёт о прогнозе. К тому же, пока, нет официального заявления на этот счёт Минздрава Германии.

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