Омикрон «берёт» только вакцинированных и переболевших коронавирусом?

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21 декабря 2021, 13:19 Константин Куликов,

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах.

С 28 ноября Россия ограничила авиасообщение с ЮАР и Ботсваной, где впервые выявили "омикрон" штамм коронавируса, а также с Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Эсватини, Танзанией и Гонконгом.

Вакцинированы от COVID-19 были 11 человек из 16 приехавших в Россию из ЮАР, у которых был обнаружен штамм "омикрон". Об этом 14 декабря 2021 года сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Общем собрании РАН. "Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы - таких 11 человек, - или перенесли заболевание - их семь". Так сообщают СМИ, в том числе и Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации). Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел. Об этом сообщает ТАСС, RТ и другие.

Получается, что из 16 заболевших - 11 вакцинированных и 7 перенесли заболевание, но это в сумме дает 18, а заболевших-то 16.

Возможно, поможет разобраться видео с этого собрания РАН. С видео можно ознакомиться тут и тут.

В видео Попова сообщает: «Но у нас есть и своя когорта наблюдений. Это 177 человек, которые прилетели из ЮАР, Намибии и Танзании, которые находятся в обсерваторе, в Российской Федерации, так как они прилетели буквально с интервалом 12 часов, это отдельная когорта наших наблюдений. Из них, вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон». И я бы хотела очень коротко рассказать, что среди них, в основном иммунные люди - это люди, которые вакцинированы, таких 111 человек или перенесли заболевание, таких 7 человек, то есть один человек и вакцинирован и переболел. И на сегодняшний день, клинические симптомы наблюдались у 17 пациентов. И большинство наблюдаемых пациентов уложились в инкубационный период в 7 дней. Колебания составили от 3 до 10 дней. У всех наблюдаемых заболевание протекает в легкой форме».

Исходя из этого, следует, что из 177 человек – 111 вакцинированных, 7 человек перенесли заболевание, 1 человек и вакцинирован и переболел, и из них 16 человек, у которых выявлен новый штамм «омикрон». Получается иммунных людей 119 и из них у 16 выявлен омикрон. То есть, омикрон выявлен в большинстве у тех, кто вакцинировался, а остальные, это те, кто уже перенес заболевание. Похожая ситуация и в США.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявили, что большинство зараженных омикрон-штаммом коронавируса граждан были полностью вакцинированы. В CDC отметили, что из 43 случаев заражения новым штаммом 34 человека были полностью вакцинированы от COVID-19. Уточняется, что 14 из них уже успели ревакцинироваться. В CDC также добавили, что у большинства зараженных были только легкие симптомы, такие как кашель, заложенность носа и усталость.

Больше оптимизма.

Как сообщает Российская газета: «В России пока единственный источник распространения "омикрона" - это граждане, прибывшие из ЮАР. Всего новый штамм в РФ подтвержден менее чем у двух десятков человек. Зараженных изолируют в обсерваторе, причем сразу на 14 дней. Поводом для проведения анализов и изоляции является наличие штампа в загранпаспорте о пересечении границы одной из десяти стран, с которыми Россия приостановила авиасообщение из-за опасности распространения омикрона».

Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что у всех пациентов, у которых обнаружен "омикрон", заболевание протекает в легкой форме.

Пока что все зараженные на территории РФ переносят заболевание в легкой форме или даже без симптомов.

Пик популярности «омикрона» в Южной Африке уже наступил, и число госпитализаций снизилось на 90% по сравнению с волной Дельты/Delta. Несмотря на то, что мир паникует из-за омикронного варианта SARS-CoV-2, министерство здравоохранения Южной Африки предоставило некоторые обнадеживающие новости. 17 декабря 2021 года, министр здравоохранения Южной Африки Джо Фаала заявил, что по сравнению с предыдущими волнами число случаев госпитализации с «омикроном» не только сократилось, но даже те, кто находится в больнице, редко нуждаются в кислороде, и их случаи менее фатальны. Фаала сообщил журналистам, что уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в стране “снизился на 90% на второй неделе текущей волны инфекции, вызванной вариантом омикрон” по сравнению со второй неделей Дельта-волны. Он добавил, что только 1,7% всех случаев заболевания «омикроном» госпитализируются, по сравнению с 19% случаев заболевания «дельтой» в начале года. С тех пор как этот вариант был впервые выявлен в Южной Африке всего три недели назад, согласно национальной статистике, он уже достиг своего пика в провинции Гаутенг Южной Африки, где число госпитализаций резко сократилось. Фаала сказала, что многие более легкие случаи направлялись в больницу, потому что там было полно свободных мест, в отличие от других волн, когда врачам приходилось выбирать. “Мы наблюдаем уменьшение доли людей, которым необходим кислород. Их число находится на очень низком уровне”,- сказала Ваасила Джассат, исследователь Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки.

В Израиле прекращено отслеживание мобильных телефонов и наблюдение за инфицированными в качестве меры для замедления распространения новой разновидности коронавируса «омикрон». Правительство Израиля, 2 декабря 2021 года, решило не продлевать истекающий 3 декабря срок полномочий спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности) по отслеживанию лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьера. Решение не продлевать слежку за телефонами инфицированных вариантом "омикрон" было принято после оценки текущей ситуации.

Пока в Европе зафиксирован один случай смерти человека с «омикроном» (но причина смерти не известна - прим. авт.). Об уходе из жизни своего соотечественника сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, однако более детальной информации по этому поводу чиновник не предоставил. Об этом сообщает "Рамблер".

Доктор Анжелик Кутзи из Южноафриканской медицинской ассоциации об «омикроне» сообщила: «Никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома... Моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе».

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