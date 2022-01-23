Новое в законодательстве РФ: об эвакуации, массовых захоронениях и полномочиях полиции. Часть 2

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23 января 2022, 13:17 Константин Куликов,

В России готовятся к срочным массовым захоронениям людей?

1 февраля 2022 года вступит в силу ГОСТ Р 42.7.01—2021 ЗАХОРОНЕНИЕ СРОЧНОЕ ТРУПОВ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2021 г. Из 950-ст.

Соответствующий документ опубликован на сайте МЧС. Документ разработан Всероссийским НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Принят он был в сентябре 2021 года.

Ранее действовали методические рекомендации, утвержденные МЧС в 2015 году, и они были рассчитаны на организацию мероприятий по срочному захоронению трупов в военное время, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В новом ГОСТ технические требования к захоронению людей в военное время теперь распространяются и на мирное.

Документ на 28 листах содержит нормативы и технические характеристики, описывающие, как правильно организовать срочное массовое захоронение людей или животных. ГОСТ определяет параметры братских могил, способы захоронения, количество техники и людей, необходимых для работы. Рекомендации составлены МЧС и предназначены в первую очередь для региональных властей.

В пункте 5.1.1 указано несколько видов захоронения трупов или останков умерших:

захоронение в могиле;

кремация с последующим захоронением урны с прахом;

вода (без уточнения).

Места захоронения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. В пункте 5.1.2 указано на каких территориях нельзя проводить захоронения:

первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;

со стоянием грунтовых вод более двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных территориях.

Важно! Создание новых мест захоронений, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. Предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. В сельских населенных пунктах, пользующихся колодцами, каптажами, родниками и другими природными источниками водоснабжения, при планировании размещения мест возможных захоронений выше по потоку грунтовых вод санитарнозащитная зона между предполагаемым местом захоронения и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований. Выбор участков и отвод территории под места возможных захоронений осуществляются главным архитектором города совместно с представителями органов жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с представителями санитарноэпидемиологической и экологической служб и утверждаются решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления на основании генеральных планов развития поселений. Срочное захоронение трупов проводится командами (группами) по срочному захоронению трупов гражданской обороны, органов внутренних дел и коммунальных служб.

Информации о том, в каких именно случаях необходимы срочные захоронения, кроме общих фраз о захоронении тел в военное и мирное время, национальный стандарт не содержит (Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени). Но кое-какая конкретика всё же присутствует…

Из пункта 5.4.2 «В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний процесс захоронения умерших от инфекции неясной этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патологоанатомические отделения для вскрытия), совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патологоанатомического отделения». Тут следует напомнить, что по заявлению представителей Роспотребнадзора, учёных и даже политиков, вакцина содержит вирус, и привитые его распространяют. И вот тут встаёт вопрос, не для этих ли случаев предназначен этот ГОСТ?

Массовые захоронения предназначены для вакцинированных?

Как бы пафосно и фантастично не звучал этот заголовок, но к нему можно привести довольно много значимых аргументов, которые допускают именно такое развитие событий, а потому, это как минимум достойно внимания, но справедливости ради, стоит отметить и то, что это не является истиной. Итак, давайте рассмотрим несколько фактов, которые допускают именно эту версию.

Странные ГОСТ. Наверное многие уже забыли о мистификации свиного гриппа. 11 июня 2009 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии вируса A/H1N1 или «свиного гриппа», самому вирусу медики присвоили высшую - шестую - степень опасности. О глобальной истерии и обмане заявляли и центральные телеканалы России, в том числе и первый канал Однако, что интересно, никаких ГОСТ об эвакуации и захоронениях, тогда РФ не вводила. А тут, ввела впервые, и сразу два. О ГОСТ об эвакуации сообщалось в первой части публикации, и как я вижу, их связывает не только, то, что они оба были введены впервые, разработаны, внесены и утверждены одними учреждениями.

В первой части я привел доводы, почему ГОСТ об эвакуации может касаться в первую очередь вакцинированных, ГОСТ о захоронениях так же может быть связан с ГОСТ об эвакуации, именно вакцинированными. А если нас пытаются убедить, что дело в пандемии, потому и ввели ГОСТ, но тогда почему в прошлую «эпидемию» свиного гриппа эти ГОСТ не вводились? Напоминаю, медики тогда присвоили высшую - шестую - степень опасности. Далее...

2) Смертность после вакцин. Доктор Сачарит Бэкди (Sucharit Bhakdi), известный немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца и бывший директор Института микробиологии и гигиены, считает, что текущая вакцинация - это массовое истребление населения планеты. Он рассказывает о ПЦР, механизме мРНК-вакцин и последствиях вакцинации мРНК-вакцинами.

О тысячах смертей после «вакцины», и это только по официальной статистике, и всего от нескольких вакцин, и только в тех странах где такая статистика ведется, и только те случаи которые связали с вакциной и они попали в эту статистику, да и не за весь период (понятно что это далеко не все случаи), можно прочесть тут. О том, сколько после «вакцины» серьезных осложнений, которые явно сокращают продолжительность жизни, и опять-таки только нескольких «вакцин», стран и только то, что попало в официальную статистику (случаев гораздо больше), можно прочесть тут. Как известно, такая статистика в России не раскрывается Минздравом, а скорее всего и вовсе не ведётся. Не стоит обольщаться, что смертей после «вакцин» в России не бывает, случаи можно найти, и не мало. О нескольких нашумевших уже сообщалось вот тут. О смерти в Краснодарском крае троих членов семьи, 36-летней и 58-летних женщин и 37-летнего мужчины, привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Сиротой осталась 13-летняя девочка, кроме матери и отца, умерла и ее бабушка. И о директоре Центра качества лекарственных средств. После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Минздрава РФ, эпидемиолог Евгений Соловьев. Кроме того, для «полноты картины», рекомендую прочитать о составе вакцин тут, вы увидите, что несколько одних и тех же вредных компонентов присутствуют и в зарубежных и в российских вакцинах.

3) Отсроченная смерть после вакцин. Классен Джон Бартоломью — американский врач (MD, Университет Мэриленда, 1988) и иммунолог (M.B.A., Колумбийский университет, 1992), исследующий связь прививок и сахарного диабета, автор ряда статей, опубликованных в крупных медицинских журналах. Он получил степень доктора медицины в Университете Мэриленда в Балтиморе в 1988 году, степень магистра в Колумбийском университете в 1992 году и получил медицинскую лицензию в октябре 1997 года. На протяжении многих лет он публиковал работы, касающиеся возможных побочных эффектов вакцинации. «Использование вакцин, основанных на новых РНК-технологиях, без проведения длительных обширных испытаний может привести к долгосрочным негативным последствиям, еще более опасным, чем коронавирус», - об этом в журнале Microbiology & Infectious Diseases он опубликовал статью.

В этой статье, сообщается, что им получены результаты, что новая вакцина может вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы.

Канадский доктор Чарльз Хоффе о побочных эффектах от уколов против коронавирусной инфекции препаратами Pfizer и Moderna: “Эти уколы наносят огромный ущерб, и худшее еще впереди”. Сообщил он это после того, как ввел около 900 доз современных экспериментальных мРНК-инъекций от COVID-19 (мРНК-вакцины, от англ. messenger RNA, производят компании Pfizer/BioNTech и Moderna), он забил тревогу по поводу тех тяжелых реакций, которые он наблюдал у своих пациентов, решивших сделать укол, в том числе смертельные исходы.

4) Ах эти обещания, и продолжение вакцинации = новые смерти.

Хроники борьбы с ковид за прошедший год.

Голикова, 18.01.2021: Необходимо привить от коронавируса 60% населения. Этот требуемый уровень иммунизации определили учёные.

Гинцбург, 10.04.2021: У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно.

Гинцбург, 13.05.2021: У нас есть большая уверенность, что 2 года точно будет защита.

Гинцбург, 29.06.2021: Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода, это требуется делать и тем, кто уже переболел.

Песков, 31.08.2021: Президент РФ Владимир Путин после вакцинации от коронавируса обладает уровнем антител, достаточным для защиты от COVID-19.

Песков, 20.10.2021: Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется.

Попова, 25.10.2021: Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим. Ревакцинироваться надо раз в 6 месяцев.

Гинцбург, 27.10.2021: Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса. Ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным.

Гинцбург, 28.10.2021: Мы предполагаем, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Гинцбург, 29.10.2021: Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в полгода. Этот вопрос тоже требует изучения. Может быть, и реже.

Гинцбург, 30.10.2021: Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом.

Гинцбург, 08.11.2021: Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью.

Мурашко, 10.11.2021: Пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к ковиду является защитным.

Гинцбург, 10.11.2021: Назальная вакцина от коронавируса не заменит обычную вакцину, а станет дополнением. Для большей защиты.

Голикова, 10.11.2021: Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем и информацией с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Необходимо вакцинировать 90–95% граждан.

Гинцбург, 19.12.2021: Ревакцинироваться против коронавируса российским препаратом "Спутник V" можно бесконечное число раз.

Матвиенко, 27.12.2021: Для достижения коллективного иммунитета от коронавируса необходима 100% вакцинация россиян.

Уместно упомянуть и о Франции, которая уже сократила до трех месяцев минимальный срок для ревакцинации, будет ли перенимать это Россия, вопрос открытый, но тенденция к снижению сроков ревакцинации явно просматривается. Что это значит? А значит это то, что количество смертей, будет неуклонно расти, и если, доктора заявляющие об «отсроченных» смертях, и худшем (связанным именно с этим) которое ещё впереди, окажутся правы, то этот ГОСТ будет не только уместным и своевременным, но и пророческим…

Для понимания. В законодательстве РФ, существует уголовная Статья 237, согласно части 1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией; согласно части 2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия.

Обратите внимание, эта статья, предусматривает наказание только для лиц обязанных и уполномоченных обеспечивать население информацией. Простых граждан и любых других организаций, эта статья не касается. Это же подтверждает и Конституция РФ, Статья 41, каждый имеет право на охрану здоровья, а согласно части 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. А вот граждан касается Конституция РФ.

Я не являюсь ни антипрививочником, ни сторонником поголовной вакцинации. Каждый, в праве делать свой выбор на основе своих убеждений, и информации которой он владеет. Я стараюсь докопаться до информации, которую, как мне кажется (а может и не кажется), до нас доносят не так явно, как доносят другую информацию. Думаю такие публикации, уравновешивают информационный баланс в теме вакцинации. Я просто пытаюсь сложить пазл там, где это возможно в силу моего понимания, основываясь на фактах, при этом пользуюсь своим правом свободно мыслить и распространять информацию, ни к чему и никого не призывая. Это моё мнение и моё право его иметь, как и у любого из вас.

Свобода слова - это право человека и гражданина, которое закреплено как в российском, так и в международном законодательстве.

Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года (Конституция РФ ст. 15 п.4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.) Статья 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. (О том же сообщает и Международный Пакт о гражданских и политических правах 19 декабря 1966 г. Статья 19 часть 2 и Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод Статья 10.)

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