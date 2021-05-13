В каких случаях видеосъёмка считается незаконной​

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13 мая 2021, 09:05 Константин куликов, юрист

Видеозапись может не только освежить память о каких-то ярких моментах в нашей жизни, будь то отпуск в солнечных и живописных местах или посещение концерта, но может помочь защитить вас в отстаивании своих прав (ст. ст. 12, 14 ГК РФ, ч. 2 ст. 64 АПК РФ), при их нарушении или при ложном обвинении. В вопросах разрешения или запрета видеосъёмки, важно помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Действительно, согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 1 Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются и согласно ГК РФ Статьи 152.1. часть 1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. Однако, в этой же части, сказано, что такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

Об этом же сообщает и часть 4 Статьи 29 Конституции РФ, где сказано, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Кроме того, необходимо помнить, что если ограничивают ваши права и свободы, то позволяет это только Федеральный закон (Конституция РФ Статья 55 часть 3), а согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. (кроме того, Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Статья 5 часть 7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы).

Так же, следует отметить, что Статья 23 часть 1 Конституции Российской Федерации" (каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени), тут не применима, так как личное, в этом контексте, не применимо к общественному месту.

Кроме того, в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в Статье 7, сказано что к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации. А в Статье 9 сказано, что ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение.

Получается, что в большинстве случаев видеосъемка разрешена, если производится в общественном месте (в том числе допускается видеосъемка без согласия автора произведения изобразительного искусства или фотографического произведения, произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, Статья 1276 ГК РФ). Однако, как видно из вышеуказанного, могут быть ограничения, к примеру, такие как государственная тайна. Перечень сведений составляющих государственную тайну и ограничение прав собственности организаций и граждан Российской Федерации на информацию в связи с ее засекречиванием указаны в Статье 5 и Статье 10 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" Эта открытая информация. И об этом сказано в Статье 9 (Перечень утверждается Президентом Российской Федерации, подлежит открытому опубликованию и пересматривается по мере необходимости).

Помимо прочего, при видеосъемке в общественном месте необходимо учитывать Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", согласно Статьи 3 часть 1 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому субъекту персональных данных (паспортные данные и т.п.), а согласно Статьи 7 Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Так же запрещено фотографировать или снимать на видео предмет, являющийся объектом авторского права, если изображение будет распространяться с целью извлечения прибыли (статья 1276 ГК РФ)

Если это не общественное место, то существует ряд Федеральных законов запрещающих и ограничивающих видеосъемку.

Физкультурные и спортивные мероприятия. Согласно Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Статьи 4. Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий; Статьи 5. Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

В судебном заседании. Если судебное заседание открытое, то видеосъемка допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании, о чём сказано в УПК РФ Статья 241 часть 5 и АПК РФ Статья 11 часть 7, лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Фотографирование, видеозапись и (или) киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании. Трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного производства по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не допускается. О закрытом судебном разбирательстве (допускается на основании определения или постановления суда) сказано в УПК РФ Статья 241 часть 2, часть 3 и в АПК РФ Статья 11 часть 2. Часть 4, часть 5, часть 6.

В местах отбывания наказаний осужденного. Согласно УИК РФ Статьи 24 часть 4. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование осуществляются с согласия в письменной форме самих осужденных; часть 5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме администрации учреждения или органа, исполняющего наказания.

Целесообразно учитывать и позицию прокуратуры РФ (видео с названием «Запрет на фото и видео съёмку» можно найти в интернете через поисковую систему), в которой сообщается о запрете видеосъемки: на закрытом заседании Государственной Думы; в помещении Министерства топлива и энергетики; военных кораблей, если они стоят на берегу с бортов иностранных военных судов; на территории Федеральной таможенной службы и т.д.

Так же следует учитывать и Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1.

Разрешено или запрещено вести видеосъемку сотрудников полиции (должностных лиц прочих органов государственной власти и органов местного самоуправления)?

Согласно Федерального закона "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Статьи 8 часть 1 и часть 2, деятельность полиции является открытой и публичной.

Кроме того, если речь идет о сотрудниках ГИБДД, то фиксировать свой разговор с ними разрешено Приказом МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения». В пункте 25 Административного регламента сотрудникам ГИБДД запрещается препятствовать использованию записывающей аппаратуры участником дорожного движения, если оно не запрещено законодательством.

Однако следует учитывать защиту сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласно Статьи 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности.

Открытость и доступность информации о деятельности государственных органов гарантирует и Статья 4 Федерального закона от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Похожий принцип «публичности и открытости деятельности государственных органов» закреплен в Статье 3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в Статье 3 Федерального закона от 27 мая 2003г. №58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации».

Кроме того, указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» пункт 3 устанавливает, что деятельность государственных органов осуществляется на принципах информационной открытости, что может выражаться, в частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан».

Ответственность за нарушение права осуществлять видеосъемку.

Основная статья, которая применима при незаконных ограничениях видеосъёмки — «Самоуправство». Если оно не причинило существенного вреда, то это административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена Статьёй 19.1 КоАП Российской Федерации. Если существенный вред всё же причинен, то уже преступление предусмотренное Статьёй 330 УК РФ. Помимо этого КоАП РФ Статья 14.8. (Нарушение иных прав потребителей) и Статья 203 УК РФ (Превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей). А изъятие самой камеры или флеш-карты это уже «грабёж», предусмотренный Статьёй 161 УК РФ, то есть, «открытое хищение чужого имущества». Стоимость изъятого значения не имеет, состав преступления будет в любом случае. Если сотрудник полиции незаконно препятствует видеосъёмке, он несет ответственность за превышение должностных полномочий по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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