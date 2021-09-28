Новые правила: на каких основаниях теперь банк может заблокировать карту

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 сентября 2021, 15:57 Константин Куликов,

6 сентября 2021 года, вышла Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц Центрального Банка РФ № 16-МР, в которой содержатся рекомендации об осуществлении контроля за переводами денежных средств. Особое внимание уделено переводам между физлицами. Появились конкретные количественные показатели, которые ранее отсутствовали. Существует вероятность отказа от обслуживания, блокировки карты, и даже перевод ваших средств в Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу), для дальнейших разбирательств.

Банк 100% заблокирует карту если…

Теперь банк обязан заблокировать карту если видит хотя бы 2 признака из списка:

- Более 10 транзакций в день;

- Более 50 в месяц контрагентов-физлиц;

- Более 30 операций в день, проведенных физлицами;

- Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день;

- Переводы между физлицами более 1 млн рублей в месяц;

- Менее минуты между зачислением средств и их списанием;

- Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток;

- Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);

- Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;

- Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Идея в том, чтобы этими признаками затруднить работу финансовым пирамидам, нелегальным букмекерам и криптовалютным мошенникам. Но сложности будут и у обычных пользователей. Например, как теперь собрать деньги на подарок коллеге или экскурсию школьного класса?

Как следует из содержания статьи 75 Конституции Российской Федерации, статей 1-4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Центральный банк Российской Федерации не входит в структуру федеральных органов исполнительной власти и является органом банковского надзора.

Тут так же необходимо учитывать и права человека. В Статье 55 части 3 Конституции РФ, сказано, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом (да и то с определенными оговорками). А Статья 105 пункт 1. Сообщает нам о том, что Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства, губернаторов,методические рекомендации, инструкции, правила, указы, приказы и т.п., не являются федеральным законом, а потому не могут ограничивать права человека. Федеральные законы принимаются только законодательной властью, а не исполнительной). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Кроме того, надо учитывать и Гражданский кодекс РФ, Статья 1 часть 2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Более того, вы имеете право ознакомиться с документами и материалами затрагивающими ваши права, и их вам обязаны предоставить согласно Закона. ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. А если отказываются, то можно привлечь к этому и правоохранительные органы. Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. И вам обязаны показать не просто инструкцию на сайте, а федеральный закон, или хотя бы на основании которого они действуют. А что такое документ? Бумажный носитель в котором отсутствуют такие реквизиты как подпись и печать, не является документом, и не имеет юридической силы, согласно действующих ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт 25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость.

В случае блокирования банковской карты пусть каждый сам решает, достаточно ли ему методических рекомендаций опубликованных на сайте ЦБ РФ, в которых даже печать и подпись отсутствует, или ему надо чего-то большего, что бы его могли ограничить в правах и свободах. В таких ситуациях всё чаще задумываешься, а так ли не удобны бумажные деньги, и почему криптовалюты набирают всё большую популярность?

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