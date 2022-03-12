Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта? Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 марта 2022, 11:37 Константин Куликов,

Как сообщалось в первой части, когда вы держите свои деньги в банках, или на банковских картах, вы не владеете своими средствами. Необходимо понимать, что вам позволяют пользоваться вашими средствами, но в любой момент могут заблокировать доступ к ним, как на банковской карте, так и к наличным деньгам, которые вы храните в банке. Очередное подтверждение этому факту, это ограничение на снятие наличных денег валюты. Банк диктует условия, сколько можно снять ваших денег и когда.

9 марта 2022 года, ЦБ дал разъяснения по ограничениям на снятие наличной валюты со счетов. Открывшие счета и вклады в разных банках смогут получить по $10 тыс. в каждом из них, сообщил ЦБ после введения временного порядка снятия валюты. Но если несколько счетов открыты в одном банке, забрать можно не более $10 тыс.

С наличными деньгами случаются и другие ограничения. 1 марта 2022 год, Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

2 марта 2022 год, ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России. ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в Россию. Ограничения вступят в силу с 12 марта 2022 года.

Но всего этого не происходит с криптовалютой. Она анонимна и её невозможно заблокировать. Это значит, что никто не знает сколько у вас денег, и её не могут проверить на границе, а что бы получить доступ к своим деньгам вам нужен только интернет. Да и доступна она в большинстве стран, и вы можете обменять криптовалюту за деньги той страны, в которой находитесь. И всё это абсолютно законно в большинстве стран. Кроме того, в нынешние времена, купить за криптовалюту можно всё, что можно купить за деньги (ну или почти всё).

Важно понимать, что цифровой рубль, это не криптовалюта, и по сути это будут те же деньги как на банковской карте, только с еще большим контролем пользователей и такой же возможностью блокировки ваших денег в любой момент.

Цифровые деньги, это фиат, те же деньги, но замаскированные под новые технологии. Довольно много тех, кто вникая в происходящее считает, что цель создания цифрового рубля, вовсе не удобство и безопасность, а создаётся он для укрепления власти банков и контроля государства, над деньгами граждан. ЦБ продолжает быть единственным эмитентом, оператором и контролером всех транзакций в системе, от которой при желании сможет отключить любого пользователя, что бы тот не смог пользоваться своими же деньгами.

29 июня 2021 года, ЦБ назвал 12 банков для испытаний цифрового рубля. В тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе следующего года, поучаствуют 12 банков. На первом этапе ЦБ протестирует эмиссию цифровой валюты. В группу тестирования, которое будет продолжаться год начиная с января 2022-го, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Дом.РФ», Росбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, СКБ-банк, Ак Барс Банк, Транскапиталбанк и банк «Союз».

19 января 2022 года, некоторые российские банки тестируют С2С-платежи с цифровым рублем. Уже проводится тестирование платежей между потребителями, сообщил советник заместителя председателя Промсвязьбанка Максим Хрусталев. "В настоящее время участники пилотного проекта тестируют С2С платежи, после чего начнется техническая апробация С2В-, В2С- и В2В-платежей. По итогам пилотирования Банк Росси приступит к внедрению платформы цифрового рубля в промышленную эксплуатацию".

Почему цифровой рубль — не криптовалюта? То что это не одно и то же, это понятно многим. Но основная разница заключается в возможности блокирования цифрового актива. В криптовалюте с публичным блокчейном (а бывает еще блокчейн «частный») нет контроллера. Итак, криптовалюта…

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы.



Что такое криптовалюта, почему становится популярной и для чего создавалась?

О том, что ключевые события происходят по определенному сценарию и давно предсказаны, заметили уже многие. Хороший пример приведен в публикации «Конец пандемии, что дальше - четыре всадника Апокалипсиса?» Так вот, с оплатой тоже существуют предсказания. Ваше право верить или нет, но просто оцените как много сходств предсказанного, с нынешними реалиями.

Новый Завет, Откровение святого Иоанна Богослова, Глава 13, стих 17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, стих 18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

Не трудно найти информацию о том, что квадратики, которые содержит QR-код, так же символизируют число «666». Подробнее в публикации «Что надо знать про QR-коды и что с ними не так».

В Роспотребнадзоре оценили эффективность системы QR-кодов на примере Китая.

Уже сейчас, россияне смогут снимать наличные по QR-коду "Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню "Услуги без карты", ввести нужную сумму в операции "Снять наличные по QR-коду". Пока это добровольно и у пользователя банковской услуги есть выбор, но кто знает, как будет дальше…

Криптовалюта - это свобода. Суть криптовалюты в ее анонимности, децентрализации и отсутствии инфляции (хотя это не исключает волатильность).

Более подробно о криптовалюте и её сути, в публикации «Зачем нужна альтернативная банкам система».

Криптовалюта за рубежом…

7 сентября 2021 года, в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина официальным платежным средством. Закон, объявляющий биткоин официальным платежным средством - наряду с долларом США, - вступил в силу в Сальвадоре. Центральноамериканская республика стала первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус.

Принятие биткоина как официального платежного средства рассматривают Парагвай, Панама, Мескика, Бразилия, Аргентина.

Белый дом опубликовал стратегию по регулированию цифровых активов. Администрация президента США опубликовала указ Джо Байдена о регулировании цифровых активов, который глава государства подпишет в ближайшее время. В документе изложен общегосударственный подход к устранению рисков и использованию потенциальных преимуществ цифровых активов, а также лежащих в их основе технологий. Правительству и Министерству торговли Байден поручит создание основ для повышения конкурентоспособности США в сфере цифровых активов. Также глава государства отметил, что регуляторы должны провести аудит цифрового доллара, чтобы национальная криптовалюта отвечала национальных интересам.

Криптовалюта в России…

1 февраля 2022 год. Bloomberg: на долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты. Правительство России считает, что россияне владеют криптовалютой на $214 млрд или на 16,5 трлн руб. Это примерно 12% мировых активов криптовалют. «Показатель оценивался месяц назад при помощи анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют и других данных». При этом, эти значения могут быть и выше из-за использования инвесторами VPN и других способов защиты данных. По данным сингапурского платежного шлюза «TripleA», более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет. Исследователи Кембриджского университета ранее писали, что в прошлом году Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткойна — после США и Казахстана.

Еще в 2016 году, Герман Греф (С 18 мая 2000 г. по 24 сентября 2007 г. занимал должность министра экономического развития и торговли РФ, Председатель правления «Сбербанка России» с 28 ноября 2007 года) сообщил, что там где блокчейн, там нет места банкам. Это быстро и надежно. И времени у банков остаётся всё меньше. Блокчейн — это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей и устойчивая к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Первоначально блокчейн развивался для рынков криптовалют, затем исследования его применимости к другим рынкам и областям приобрели масштаб мирового тренда. Сегодня практически все инфраструктурные институты (биржи, клиринговые организации, центральные контрагенты, депозитарии) изучают эту технологию, объединяя усилия в международных консорциумах для разработки общих подходов и стандартов.

А вот что Греф говорил в 2017 году. Сбербанк сейчас уже реализует ряд процессов с помощью этой технологии. "Мы успешно уже их пилотируем, имеем индустриальное внедрение технологии блокчейн в различных подразделениях нашего бизнеса". "Что касается криптовалют, то же самое. Сегодня невозможно предсказать окончательно, они живучие очень. Их сначала пытались уничтожать, уничтожать. Потом процесс их уничтожения приостановился, их стали признавать. Конечно, большая проблема с тем, чтобы заменить функции эмиссионного центра. Государства, правительства не захотят отдавать, и я не готов предсказать, как будет развиваться централизованная функция эмиссионного центра… Но как производный от эмиссионных денег инструмент, виртуальный инструмент, я считаю, что за криптовалютами огромное будущее", — добавил он.

Казалось бы, для ЦБ РФ, да и других банков, криптовалюта это серьезная угроза, они просто останутся «не у дел». Так что, вполне естественно, что они будут всячески препятствовать развитию криптовалюты в РФ. Но, ситуация сложилась довольно интересная, в связи с санкциями, чиновники РФ, вроде как осознали преимущества криптовалюты и встали на её защиту.

Сначала, позиция чиновников к сложившейся ситуации касаемо криптовалют походила больше на нейтральную, ЦБ понятное дело возражал…

В РФ использование криптовалюты регулирует Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Однако закон очень «сырой» и скорее условный, чем действительно работающий. Он не запрещает криптовалюту, но в то же время и не способствует её развитию. Что не так с законом «О ЦФА» можно узнать тут.

27 января 2022 года. Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запрета. Согласно ей, граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, как в Швейцарии.

11 февраля 2022 год. Набиуллина предупредила об угрозах из-за подхода Минфина к криптовалютам. По словам главы ЦБ, при развитии рынка криптовалют по подготовленной Минфином концепции регулятор видит угрозу для благосостояния и финансовой стабильности россиян, а также риск роста числа нелегальных операций. Кстати, это вполне веское основание что бы и «наличку» запретить, чего уж там, «гулять, так гулять», всё запретим и оставим только ЦБ РФ. Ведь сколько нелегальных операций с «наличкой», а ещё ножом можно порезаться, или чего похуже, может и ножи запретим? Ну а риски с финансовой стабильностью россиян, вдруг чего-то вспомнили они, это же просто смешно. Вы порядок с инфляцией наведите, волатильностью курса рубля, с регулярно закрывающимися банками и другими финансово-инвестиционными учреждениями «однодневками», с индексациями пенсий и зарплат, перестаньте вкладывать активы россиян в зарубежные компании, которые после эти активы блокируют, начните инвестировать в российскую промышленность, да и мало ли еще угроз финансовой стабильности россиян где надо навести порядок...



И чем больше чиновники поддерживали криптовалюту, тем больше ЦБ был против…

16 февраля 2022 года, Силуанов заявил, что запретить криптовалюту в России невозможно. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что запрет криптовалюты в России невозможен. Министр призвал вывести криптовалюты в легальное поле, а также установить лимит на инвестиции в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, чтобы снизить риски. Силуанов сравнил запрет криптовалют в России с попытками запретить интернет. По словам главы Минфина, необходимо сделать криптовалюты инвестиционно привлекательными, а риски, о которых ранее заявил Банк России, возможно регулировать. «ЦБ хочет взять и запретить криптоактивы, криптовалюту, мотивируя тем, что это создает риски, в первую очередь у граждан, может «заразить» финансовые институты, банки и создать непрозрачный рынок расчетов. Это то же самое, что запрещать интернет, что невозможно».

18 февраля 2022 год. ЦБ подготовил проект о запрете криптовалюты и предложил штрафы. ЦБ подготовил проект о запрете обращения криптовалюты и предложил ввести штрафы за такую деятельность до 1 млн руб. С регулятором не согласны Минфин и правительство, которые выступают за проведение таких операций через банки. В проекте закона предусмотрен запрет на организацию выпуска криптовалюты, выпуск и организацию ее обращения. Также проект запрещает банкам и другим участникам финансового рынка владеть частными цифровыми валютами. Данный запрет распространяется на частные криптовалюты, выпущенные как с использованием российской инфраструктуры, так и выпущенные за рубежом. Банки также должны будут блокировать переводы денежных средств с помощью платежных карт или электронных кошельков, если у кредитной организации имеются сведения о том, что получатель перевода занимается деятельностью, способствующей организации выпуска, выпуску и обращению частных криптовалют на территории России и за ее пределами.

Кроме того, Центробанк предложил запретить разговоры о частных криптовалютах. Регулятор предлагает запретить денежные переводы в их пользу. Банк России подготовил поправки в федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», куда, в том числе, входит запрет на распространение информации о частных криптовалютах. А как же свобода слова, которая гарантируется человеку и гражданам, и международным законодательством, и законодательством РФ?

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 15. 2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Статья 19. 2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 10 Свобода выражения мнения 1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Конституция Российской Федерации. Статья 29. 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Статья 10. Распространение информации или предоставление информации 1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

И тут назревает логичный вопрос, а куда смотрит прокуратура РФ, в обязанности которой входит надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов? (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" Статья 1. Прокуратура Российской Федерации 1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции).



21 февраля 2022 года, Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. Документ разработан по поручению российского правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.

Однако ЦБ РФ следует напомнить его место…

Обратите внимание, что Минфин РФ вносит документ о поправках в закон по поручению российского правительства, а ЦБ РФ действует по своей инициативе. ЦБ видимо подзабыл Конституцию РФ, да и законодательство РФ о ЦБ, напомним. Конституция РФ Статья 104 часть 1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.

ЦБ не является органом госвласти. Свою деятельность он ведет независимо от федеральных, муниципальных органов власти, а также органов местного самоуправления.

Статья 75 Конституции Российской Федерации: особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Статья 1. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Банк России является юридическим лицом. Банк России имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.

И вот важно! Статья 2. Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов.

Статья 56. Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных Банком России индивидуальных предельных значений обязательных нормативов. Банк России осуществляет анализ деятельности банковских холдингов и использует полученную информацию для целей банковского надзора за кредитными организациями и банковскими группами, входящими в банковские холдинги. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Функции Банка России в сфере регулирования банковской деятельности и банковского надзора, установленные настоящим Федеральным законом, осуществляются через действующий на постоянной основе орган - Комитет банковского надзора, объединяющий руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его надзорных функций.

Кроме того полномочия ЦБ перечислены в Федеральном законе N 224 "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 в Статье 14, а так же на сайте ЦБ, и никакого законотворчества не предусматривается.

Бороться с криптовалютой невозможно. Это как бороться с электронной почтой. Или сообщениями в мессенджерах. «Они» уже запрещали Telegram. В России разблокировали Telegram Роскомнадзор два года боролся с мессенджером, но миллионы россиян все равно им пользовались. А криптовалюта это куда серьезнее менеджера.

Более того ситуация с криптовалютой в России, стала ещё более востребованной, и вроде как ЦБ РФ «притих»…

25 февраля 2022 год. СМИ: Россия легализует криптовалюту для обхода американских санкций. Россия намерена легализовать криптовалюту, чтобы избежать санкционного давления со стороны США и Европы. Об этом пишет The New York Times. МИД России сообщил, как ответит на санкции Евросоюза. Аналитик издания предположил, что РФ движется к легализации криптовалют, чтобы создать необходимые финансовые инструменты.

1 марта 2022 год. Власти США призвали криптобиржи поддержать санкции против России.

2 марта 2022 год. ЕС примет меры, чтобы исключить обход санкций с помощью криптовалюты.

2 марта 2022 год. На правовом сайте РФ опубликован Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", который вступает в силу со дня его опубликования.

Что бы не осталось сомнений, что это касается криптовалюты. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Статья 2 пункт 2 информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

5 марта 2022 года, Швейцария заморозит российские криптоактивы. Федеральный совет Швейцарии заявил, что прикажет заморозить все российские криптоактивы, хранящиеся в пределах границ страны, пишет Financial Times. Ограничения коснутся цифрового имущества подсанкционных граждан и предприятий России (прим. авт. - тут важно понимать что заморозка может коснуться только доверительного управления, когда криптовалюта находится не в личном кошельке, а в кошельке биржи или какого-то другого стороннего сервиса. В личном кошельке криптовалюту заморозить невозможно, в этом и прелесть использования криптовалюты. Доступ к средствам только у владельца пароля).

9 марта 2022 год. США начали изучать возможность ограничения доступа России к криптовалюте. Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что по этому вопросу идут консультации с европейскими партнерами.

Как снизить риски при покупке криптовалюты?

Успешный инвестор, это тот, кто разбирается в том, во что инвестирует. Тут еще важно понимать, что криптовалюта это не только инвестиция, в первую очередь это свобода.

Несколько признаков, по которым можно понять вам предлагают криптовалюту или мошенники пытаются подсунуть «пустышку»:

наличие криптовалюты в списке CoinMarketCap (самый популярный в мире веб-сайт со списком и статистикой криптовалют);

наличие бирж в которых торгуется эта криптовалюта в списке CoinMarketCap (и у бирж должен быть регулярный оборот, покупка/продажа);

наличие документации от разработчика (это могут быть лицензии, сертификаты, патенты, «белая книга» и т.п.);

наличие экспертиз подтверждающих технологию (гарантия действительности заявленной технологии).

Кроме того рекомендуется разобраться в таких понятиях как форк, разницей между монетой и токеном, разницей между частным и публичным блокчейном, разницей между кабинетом и кошельком. И самое важное-хранение криптовалюты только в личном кошельке, доступ к которому только у вас (мультивалютный кошелек или кабинет не дают гарантии сохранности вашей криптовалюты, так как доступ к вашим активам находится еще и у владельцев сервиса). Это всё базовые основы, которые важно понимать каждому кто владеет криптовалютой…

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