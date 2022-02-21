Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют

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21 февраля 2022, 10:42 Источник: РИА Новости

биткоин, фото: pixels.com

Министерство финансов России внесло 18 февраля в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом сообщили в понедельник, 21 февраля, в ведомстве.

Документ разработан по поручению российского правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют. При этом использование таких денег в качестве средства платежа на территории страны будет по-прежнему запрещено. Они рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций.

«Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют»,- отметили в министерстве.

В Минфине рассказали, что пользователи должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках. В ведомстве пояснили, что успешное прохождение тестирования гарантирует вложения до 600 тысяч рублей ежегодно.

«Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений»,- добавили в Минфине.

Также в документе закрепляется определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Кроме того, законопроект предусматривает механизм предоставления налоговикам сведений, необходимых им для осуществления контрольных и надзорных функций.

Ранее финансовый аналитик Николай Кульбака поддержал идею главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина считать майнинг криптовалюты предпринимательством.