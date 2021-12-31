Коррупция в России, и топ 3 известных коррупционеров

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2021, 11:38 Константин Куликов,

Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите.

Согласно федерального закона №273 "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 года.

Статья 1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Более понятно о коррупции можно сказать так: это использование служебного положения для собственной выгоды. Коррупция бывает системной и случайной, большой и малой. Что касается проявлений коррупции, которые чаще всего имеют место в нашей повседневной жизни, то они следующие: взяточничество, вымогательство, протекционизм, кумовство, обман, растрата бюджетных средств, злоупотребление властью.

Наиболее распространённые статьи за коррупцию предусмотренные уголовным кодексом Российской Федерации: Статья 290. Получение взятки, Статья 291. Дача взятки, Статья 204. Коммерческий подкуп, Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями.

Это какой-то позор... в России «испанский стыд» нервно курит в сторонке, не обидно за державу?

Это досадно, но в наше время это явление является частью всех сфер жизнедеятельности человека. Качество жизни и ее продолжительность напрямую зависит от коррупции. Коррупция это разрушение и деградация общества в целом. Разрушение образования, экологии, здравоохранения, промышленности, правовой системы и т.д.

Российские чиновники каждые 10 минут воруют 5 миллионов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета. Каждые 10 минут у народа воруется 5 миллионов рублей. И это только из федерального бюджета. А ведь есть еще бюджеты регионов и городов. Если считать по уголовным делам, то воруют из бюджета «от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше» Кудрин сказал, что СП за 2019 год выявила финансовых нарушений на 804 млрд рублей. Ну а что по итогам 2020 года?

Выступление Алексея Кудрина в Совете Федерации с отчетом о работе СП РФ за 2020 год. Всего по результатам проведенных мероприятий было выявлено 3698 нарушений на общую сумму 355,5 млрд рублей, из них больше чем на 100 миллиардов – по государственным закупкам.

Объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 трлн руб., что эквивалентно трети бюджета России, оценили эксперты национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ). В среднем, по их расчетам, взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% его суммы.

Очень высокий уровень коррупции и согласно рейтинга «Transparency». Организация поставила Россию по восприятию коррупции рядом с Габоном. В 2020 году, из 180 стран в рейтинге, составленном организацией «Transparency International» (Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру), Россия заняла 129-е место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По мнению «Transparency International» для улучшения показателей в рейтинге, России необходимо создать условия для независимости правосудия, равного доступа кандидатов к выборам, независимости принятия законов от лоббистских групп. Также важно предотвращать кампании по дезинформации, защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег.

По снижению коррупции не задался и 2021 год. В России выявили рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений. С января по июль в России выявили 24,5 тыс. преступлений в сфере коррупции — это на 16,5% больше относительно прошлого года и максимум за восемь лет. Около половины таких преступлений пришлось на взятки.

Коррупция убивает.

В 2009 году, коррупция в Перми унесла жизни 156 человек. Ночной клуб «Хромая лошадь» отделали пенопластом, высокотоксичной пластмассой, ивовыми прутьями и холстом, внутри отсутствовало аварийное освещение, но пожарная инспекция закрыла на это глаза и приняла объект. Ну а дальше, большая глупость устроить внутри фейерверк. В результате этого возник сильный пожар с выделением токсичного дыма, погас свет, и люди просто не смогли эвакуироваться. Доход «Хромой Лошади» составлял около 12 миллионов рублей в год (клуб существовал около 8 лет).

12 июля 2015 года, в поселке Светлый Омской области, казнокрадство лишило жизней 24 солдата срочной службы подразделения ВДВ. В 2013 году, была отремонтирована казарма, потрачены колоссальные деньги (78,8 млн. рублей) на капитальный ремонт. Сделан он был как не редко в России – на обветшалую конструкцию навесили вентилируемый фасад, который, и спровоцировал обрушение. Здание строили «экономя», с нарушением технологии, почти не используя раствор. Как результат перекрытия не выдержали, и средняя часть сложилась, как карточный домик.





В 2016 году, коррупция унесла жизни 14 школьников в Карелии. Детей отправили отдыхать в лагерь «Парк-отель „Сямозеро“», который не отвечал требованиям санитарии и безопасности (лагерь сливал сточные воды в озеро, нарушение режима питания и проживания, детям давали в столовой гнилые фрукты, блюда заправляли просроченной сметаной, а в помещениях, где жили дети, водились насекомые). Руководство лагеря выиграло фиктивный тендер, а проверяющие «ничего не заметили». Выяснилось, что за детский отдых формально конкурировали всего две фирмы: «Парк-отель Сямозеро» и «Карелия-Опен». Первую контролировала 48-летняя Елена Решетова, а вторую — её 67-летняя мать Галина Лисина. С 2014 года они практиковали простую схему победы в тендерах: первой на торги выходила «Карелия-Опен», объявляла цену, а затем появлялся «Парк-отель Сямозеро» и предлагал выгодную скидку — на 100—200 тыс. рублей дешевле, после этого департамент соцзащиты объявлял его победителем. В последний раз детей отправили на отдых по госзаказу вообще без конкурса, конкурс признали несостоявшимся, после чего без всякого конкурса был подписан госконтракт с фирмой Решетовой. Детей отправили в водный поход накануне бури, в результате плот и каноэ перевернулись. На роль сопровождающих детей выделили девчонок-студенток, которые не имели инструкторской подготовки и не могли даже толком управлять лодками. На 300 детей в Сямозере был один медик, у которого не было лекарств. Ежегодная прибыль лагеря составляла около 43 миллионов рублей.





А сколько менее заметных эпизодов происходит ежедневно вокруг нас? Здесь нет «наших» и «ваших». Задумайтесь сами. Пьяный водитель откупился от патрульных сотрудников ГИБДД, а отъехав от них - насмерть сбил пешеходов. Человек с «купленной» медицинской книжкой устроился к примеру поваром в детский сад, хотя болеет ротавирусом или сальмонеллёзом, как результат подорванное здоровье детей. Взятки службам контроля качества и надзора — это и отравления детей в садиках, и рухнувшие внезапно здания и сооружения, взрывы газа, пожары в торговых центрах. «Распил» бюджета — это отсутствие необходимого оборудования в больницах и качественных медикаментов. Купленные экзамены, например, в медвузе — это неумелые врачи. Хотели бы на прием к такому? А на стол к такому хирургу? А если экзамен покупает будущий инженер-конструктор? Технолог? Машинист? Или того хуже будущий преподаватель? Чему он научит? Да кто угодно. Ведь, покупая себе диплом, человек ориентируется не на качественное оказание услуг в своей области, а на отбивание вложенных денег и получение скорейшей прибыли. Воровство из госбюджета на дорожное покрытие — это быстрый износ автодороги и низкое ей качество, в результате чего повышается риск ДТП и смертей. Покупка техосмотра автомобиля без его реального проведения — это потенциальная заметка о «неисправности транспортного средства» в некрологе. Это всё не просто «кормушка», за коррупцией стоят человеческие жизни, и это необходимо понимать. Но берущие и дающие взятки об этом задумываются? Едва ли…

Живут же «нелюди».

Самый популярный дом лета 2021 года - особняк бывшего главы ГИБДД . В июля 2021 года, Ставрополе прошла спецоперация по задержанию начальника ГИБДД Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более 35 его подчиненных.





У главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова обнаружили еще 21 объект недвижимости, в суд передан иск о конфискации. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов «Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц».

В сентябре 2016 года задержали исполняющим обязанности главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД полковника Захарченко. Арест полковника вызвал широкий общественный резонанс — сразу после задержания, в ходе обысков дома у сестры полковника обнаружили $140 млн, €2,2 млн и 374 млн рублей (всего — около 8,5 млрд рублей). Имущество примерно на аналогичную сумму, 9 млрд рублей — 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток — было взысканы с семьи Захарченко в пользу государства.





В декабре 2019 года, у замначальника таможни по энергетике РФ изъяли 18 тонн золота и 100 млн. долларов наличными. Такая новость разлетелась в сети интернет по социальным сетям и некоторым СМИ. Как сообщил рамблер Финансы: «Данные следствия засекретили, им занимается центральный аппарат СКР. Однако в СМИ просочилась информация, что лично у Кизлыка изъяты $600 тыс. и 600 тыс. евро (чуть больше 78 млн руб.) и коллекция элитных часов. Но шефа переплюнул зам. У Серебро, извините за невольный каламбур, из подпола изъяли 18 т золота! А это примерно $900 млн (более 60 млрд руб., прим. авт.)! Происхождение этого сумасшедшего богатства выясняется».





Интересно в этом событии и то, что фото таможенника, которое разошлось в интернете, не соответствует тому, которое публикуют крупные СМИ. К примеру, ТАСС.

Или вот lenta.ru публикует фото Александра Миридонова (Коммерсантъ).



Однако такое фото не удалось найти в публикациях «Коммерсантъ», к примеру тут, или тут.

Более того, генерал-лейтенант таможенной службы, кем являлся Алексей Серебро, довольно значимая фигура. Однако в сети интернет не удалось найти его фото в форме таможенника. Что тоже довольно странно.

На этом странности не заканчиваются. Что сообщают крупные СМИ? «Генерал-лейтенант Александр Кизлык — начальник управления таможенного дознания, которого обвинили в пособничестве контрабандистам. Его вместе с замом Алексеем Серебро задержали 24 декабря по статье о «злоупотреблении должностными полномочиями», материалы дела засекречены, им занимается центральный аппарат СКР. В ходе обысков у Кизлык было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки более 1 кг, драгоценности и дорогостоящие часы. А вот о Серебро или вообще не пишут что изъято, или в лучшем случае пишут было найдено 23 млн рублей. В общем, в этом событии довольно много странностей и вопросов. Куда делись, и были ли они вообще 18 тонн золота? И для чего засекречивать данные следствия (во всяком случае то, что касается общих обстоятельств и изъятого)? Кто, и для чего распространил не соответствующее действительности внешности фото Серебро, и другие странности с его фото (нет фото в форме, а опубликованное фото Коммерсантъ в lenta.ru не найти в Коммерсантъ)?

В общем, если этих 18 тонн золота не было, то событие хоть и примечательное в мире российской коррупции, но по количеству шума в информационном пространстве и похищенного, явно не тянет для участия в лидирующем рейтинге коррупционеров. Таких событий, довольно много по стране, и в российской действительности найти замену довольно просто.

Декабрь 2019 года, Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

Таким был «топ» известных российских коррупционеров, но, как известно: «самая большая рыба - это не пойманная рыба», и я верю, что каждый коррупционер в России обязательно получит то что заслуживает.

Эффективное противодействие коррупции требует осуществления четких профилактических мероприятий, устранение условий и возможностей коррупции. И, главное, коррупцию, как социальное зло, можно преодолеть, только объединив усилия государственных структур, правоохранительных органов, трудовых коллективов, общественности. Успех в этом деле будет зависеть от тесного ежедневного сотрудничества и персонального взноса каждого. Если каждый из нас на своём месте скажет «нет коррупции», то этот порочный круг разорвется. Если каждый из нас будет задумываться о причинах и последствиях даже самой мелкой взятки, когда люди поймут, что эти последствия могут коснуться не только кого-то неизвестного, но и их самих, их детей, их жизней и судеб, тогда большинство не захочет этим заниматься. Я особо не надеюсь что смогу этой публикацией «достучаться» до «махрового» и закоренелого коррупционера (тот, кто давно продал свою душу и совесть), но если хотя бы несколько человек задумается, и из них хотя бы 1 перестанет уничтожать этим наше общество, мой труд уже будет не напрасным.



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