Конец пандемии, что дальше - четыре всадника Апокалипсиса?

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 марта 2022, 14:21 Константин Куликов,

С завершением пандемии и началом боевых действий, в информационном фоне снова «замаячила» религия.

Что удивительно, но уже не первый раз с коронавирусом «всплывает» библейская тема. До этого, она касалась QR-кодов.

Думаю, что многие слышали теорию, что через обложку журнала «The Economist» (Экономист), который принадлежит Ротшильдам, тайное мировое правительство каждый год пытается донести до человечества то, что задумано и должно произойти.

Рассмотрим пару обложек, которые вполне возможно связаны с указанной темой. Обложка журнала «The Economist» 2022.





Трактовать это можно по-разному. Я попробую расшифровать так, как вижу это я. Окружность с элементами выполнена в виде мишени. Это может сообщать нам о том, что всё внимание направлено на то, что изображено здесь и сейчас. Ничего другого более не подразумевается. Важно понимать, что сама окружность представляет собой некий календарь. Это может быть «Колесо года» - викканский календарь или Кологод, или другой подобный.





А если это календарь, то значит в нём отмечены некие циклы. Начала и конец чего-либо, логично? Обратите внимание на элементы, которые изображены в окружности «коронавирус, микроскоп, шприцы», а между этим всем Си Цзиньпин или Джо Байден.

С коронавирусом всё ясно, он подразумевает вирус-пандемию. Микроскоп - это научные исследования. Шприцы - это вакцина. Си Цзиньпин - это Китай, а Джо Байден - США. В центре этой «мишени» мы видим числа «20» и «22». Теперь попробуем разгадать этот ребус.

Пандемия началась с Китая. Потом были исследования, а после вакцина. Число «20», может означать год, это всё-таки календарь, так что вполне логично. И год начала пандемии - 2020. Да, вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, в декабре 2019 года, но ВОЗ объявил пандемию в 2020-м. Ну а число «22», символизирует 2022 год - конец пандемии. И на её завершение, каким-то образом повлияет США (и хорошее начало уже положено) - Флорида стала первым штатом, штрафующим работодателей за обязательную вакцинацию. Во Флориде вступил в силу закон, согласно которому частные работодатели и больницы должны будут платить штрафы, если будут настаивать на обязательной вакцинации. Школам также запретили требовать от учеников прививок и ношения масок. На это же указывают и повторяющиеся элементы «вируса, исследования и вакцины». Обратите внимания, что элементы после Байдена, перевернуты. Перевернутый микроскоп - конец исследованиям. Перевернутые шприцы иглами вверх - конец вакцинации. Интересное наблюдение и с вирусом. Логично, что и он, должен быть тоже перевернут. Обратите внимание на «ветряк» в начале, он изображен крупно. И «ветряк» на второй картинке, который изображен «в полный рост», но он, не перевернут, хотя по идее должен. И если его перевернуть, вместе с вирусом, что как повторюсь логично (так как остальные два элемента перевернуты), то график с ростом будет показывать падение - пандемия идет на спад. Дублирующие картинки означают «пандемия идет на спад», «конец исследованиям», «конец вакцинации». Что и подтверждается текущими событиями, пандемия сворачивается, об этом подробнее тут. Но это ещё не всё...

Обложка за 2019 год. Как видите, на ней изображены всадники Апокалипсиса, а рядом с ними Владимир Путин, возможно это и совпадение, но кто знает…

Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

В откровении, написанном Иоанном Богословом (Апокалипсис с греческого означает Откровение), есть глава, которая рассказывает нам о событиях предшествующих Судному дню (Страшный суд, Судный день — в эсхатологии авраамических религий — последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним). Четыре Всадника Апокалипсиса, которые олицетворяют собой правосудие над людьми с подачи Бога, принося на Землю смерть и разрушения. Глава начинается с описания книги, запечатанной семью печатями, которую держит в правой руке Сидящий на престоле. Имя первого всадника - Чума, имя второго запрещено цензурой Роскомнадзора, (но сразу сообщу, что боевые действия с этим могут быть и не связаны, а вот санкции и другие взаимные ответные шаги вполне могут подойти под это определение, нечто подобное когда-то уже было названо «холодной войной»), имя третьего «Голод», а четвертого «Смерть». Бог призывает их и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати — первых четырёх из семи печатей книги Откровения.

Верить или не верить этим пророчествам, пусть решает каждый. Одно я знаю точно, что каждому человеку будет полезно задуматься, как бы он выглядел на таком суде. Никогда не поздно стать лучше самому, и начать делать этот мир хоть чуть-чуть прекраснее, добрее, справедливее и т.д., на это способен каждый из нас…

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