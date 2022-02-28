Пандемия сворачивается. Ковидные ограничения снимаются

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 февраля 2022, 14:27 Константин Куликов,

10 января 2022 года, ВОЗ предсказала конец пандемии. Первые три месяца этого года будут трудными, но конец пандемии близок — с таким заявлением выступили во Всемирной организации здравоохранения. Окончание пандемии «уже в поле нашего зрения», сказали в ВОЗ, но конкретных сроков там не назвали.

И вот, ковидные ограничения, начинают снимать в ряде стран. Это и страны Европы, Россия и другие страны.

Снятие ковидных ограничений за рубежом…

19 января 2022 год, в Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и носить маски в общественных местах. "Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок", - заявил Джонсон в парламенте. Он также сообщил, что план "Б", который был введен из-за распространения штамма омикрон, не будет продлен после 25 января, и Англия возвращается к плану "А". Джонсон добавил, что Великобритания в скором времени будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.

26 января 2022 год, Ирландия отменила практически все ограничения по коронавирусу.

Нидерланды снимут практически все коронавирусные ограничения с 25 февраля 2022 года.

1 февраля 2022 год, в Дании отменили коронавирусные ограничения. Страна стала первой в Европейском Союзе, которая приняла такое решение. В Дании отменяется обязательное ношение масок в общественном транспорте (теперь это лишь рекомендация) и наличие ковид-паспортов для поездок на поездах. Также разрешается работа заведений в ночное время. Датские власти обратили внимание на то, что COVID-19 не считается социально-опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций".

1 февраля 2022 год, Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения.

Во Франции со 2 февраля отменяют ряд коронавирусных ограничений.

3 февраля 2022 год, в Чехии разрешат ходить в рестораны без COVID-сертификатов.

9 февраля 2022 год, в Швеции сняли почти все коронавирусные ограничения.

Норвегия с 12 февраля 2022 года, снимает большинство антиковидных ограничений.

Первый регион Канады отменил паспорта вакцинации 14 февраля.

Канадская провинция Саскачеван стала первым регионом страны, объявившим о сроках окончания действия коронавирусных ограничений. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу региона Скотта Мо. Согласно решению властей, с 14 февраля в провинции перестанет действовать режим паспортов вакцинации, который серьезно ограничивал права невакцинированных граждан. Масочный режим внутри помещений будет сохраняться до конца февраля.

16 февраля 2022 год, Австрия и Швейцария отменят почти все COVID-ограничения. Швейцария отменит большую часть ограничений из-за коронавируса с 17 февраля, Австрия — в два этапа: частично с 19 февраля и почти полностью с 5 марта. С 17 февраля Швейцария отменяет необходимость ношения масок в магазинах, ресторанах и других общественных местах, на рабочем месте, а также предъявления COVID-сертификатов в кинотеатрах, театрах, ресторанах и на мероприятиях, следует из сообщения правительства страны. Кроме того, снимаются ограничения на проведение крупных мероприятий и встреч.

18 февраля 2022 год, Португалия смягчает коронавирусные ограничения.

21 февраля 2022 год, Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов. Словения доступна для туристов без сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.

Как сообщил израильский русскоязычный телевизионный канал, с 1 марта 2022 года, в Израиле перестает существовать "зеленый паспорт". Премьер-министр Беннет рассматривает возможность отменить оставшиеся в стране коронавирусные ограничения к началу марта. Речь в первую очередь идет об отмене обязательного ношения масок. "Зеленый паспорт" на мероприятиях перестает действовать с 1 марта. Кроме того, будут пересмотрены правила въезда в страну. Вероятнее всего, в марте, в Израиль смогут въезжать только привитые туристы, однако впоследствии въезд могут открыть для всех. Прививка для несовершеннолетних детей туристов с марта требоваться не будет. На данный момент принято решение, что все "зеленые паспорта" отменяются с 1 марта. До этого правительство уже отменило их для большинства общественных мест, таких как рестораны и торговые центры. На данный момент "зеленый паспорт", то есть сертификат о прививке, необходим только для крупных мероприятий, банкетов и выставок. С 1 марта понятие "зеленого паспорта" в Израиле перестает существовать.

Снятие ограничений по COVID-19 в Германии планируют до 20 марта.

А в США пошли ещё дальше. Флорида стала первым штатом, штрафующим работодателей за обязательную вакцинацию. Во Флориде вступил в силу закон, согласно которому частные работодатели и больницы должны будут платить штрафы, если будут настаивать на обязательной вакцинации. Школам также запретили требовать от учеников прививок и ношения масок.

А что в России? В России, штрафов пока нет, но уже существует судебная практика, где работодателей наказывают рублем за отстранение от работы тех кто отказался вакцинироваться, проигранные дела Роспотребнадзором в отношении работодателя, который отказывается принуждать сотрудников к вакцинации, что бы выполнить РЕКОМЕНДУЕМЫЙ план, в отношении продавца с «якобы нарушенным масочным режимом». И это всё только набирает обороты, с каждым днём таких дел становится всё больше. О том что ношение маски это в принципе рекомендация, можно ознакомиться тут.

Снятие ковидных ограничений в России.

Рассмотрение закона о QR-кодах отложили «в условиях высокой неопределенности». Правительство совместно с партией «Единая Россия» отложили на неопределенный срок второе чтение в Госдуме законопроекта о QR-кодах в общественных местах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

6 февраля 2022 год, В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на федеральном портале правовой информации. Попова заявила о потере смысла в карантине при контакте с больными COVID. Омикрон-штамм распространяется гораздо быстрее предшественников, а также зачастую вызывает бессимптомное течение болезни. «Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», — пояснила Попова. А может это Малышева всё-таки рассказала сотрудникам Роспотребнадзора о том, что если у человека нет симптомов то он не может передать вирус? Или сотрудники Роспотребнадзора всё-таки узнали о крупномасштабном исследовании которое это доказало ещё 1 декабря 2020? Два года всё-таки прошло, пора бы уже и понять, и обладать этой информацией - «лучше поздно, чем никогда»…

Ещё 21 декабря 2020 года, в телепередаче «Жить здорово!», доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева сообщила, что носители коронавируса у которых нет симптомов - не опасны. 1 декабря 2020 года, было опубликовано масштабное исследование, исходя из которого, в Ухань (Китай), 10 миллионов человек (а это всё население кто старше 6 лет) из 11 миллионов. Из всей массы людей, «нашли» всего 300 «носителей» вируса, но у них не было симптомов. Как оказалось, этот вирус не способен кого-то заразить, потому как не активный и не будет вызывать болезни. Исследователи изучили всех (это более тысячи человек), кто был в близком контакте с бессимптомными носителями. Оказалось, что у всех без исключения людей, находившихся в близком контакте с бессимптомными носителями, анализ на коронавирус был отрицательным. Главный вывод исследования - бессимптомные носители безопасны.

Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок. В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок.

Чечня вслед за Удмуртией отменила обязательное ношение масок. Масочный режим в общественных местах станет рекомендательным для групп риска и тех, кто еще не переболел COVID-19. Власти также снимают ограничения по передвижению через границы республики.

15 февраля 2022 год, власти Петербурга сообщили о достижении 100% коллективного иммунитета. Санкт-Петербург достиг 100-процентного коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом заявил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

20 февраля 2022 год, в России за сутки число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 33,1%.

В Приамурье с 21 февраля 2022 года, отменили систему QR-кодов. Система QR-кодов о вакцинации, которая действовала с октября 2021 года, отменена. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Амурской области Василия Орлова, опубликованном на сайте правительства.

22 февраля 2022 год, Роспотребнадзор анонсировал смягчение коронавирусных ограничений для бизнеса и школ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала смягчение ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19.

23 февраля 2022 год, доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до уровня 81,3% от общего числа заразившихся. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 16 349, что на 5,46% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 52 регионах, следует из данных штаба.

25 февраля 2022 год, в Москве снимают коронавирусные ограничения.

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