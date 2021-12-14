Ношение масок - это рекомендации только для больных?

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 декабря 2021, 09:50 Константин Куликов,

Новость о стрельбе в московском МФЦ, из-за требования администратора надеть медицинскую маску облетела всю Россию. Это говорит об актуальности этой темы, и как я думаю, этого можно было бы избежать, если бы окружающие знали законодательство, не занимались принуждением, что подразумевает самоуправство и превышение должностных полномочий. В любом случае к насилию прибегать нельзя, а свои права надо отстаивать законными методами, в том числе и в суде. Как это можно делать, можно посмотреть тут (в том числе судебное решение о том, что ношение маски только для больных). Итак, что следует знать в первую очередь…

В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Охранник, продавец, вахтёр и т.п., не могут выдвигать каких-то требований к гражданину в принципе, у них нет таких полномочий, всё что они могут это попросить соблюдать Закон, более того должны сослаться на этот Закон, в связи с которым они вообще решили что-то там просить. Более того, гражданин просьбу может принять, а может и отклонить, сама по себе отклонённая просьба не является нарушением какого-либо Закона. А вот если такое должностное лицо препятствует человеку, который своими действиями не нарушает Закона, то это должностное лицо своими же действиями и нарушает законодательство, и его действия попадают под уголовную (УК РФ Статья 330 Самоуправство, Статья 286 Превышение должностных полномочий и т.д.) и административную ответственность. Урегулирование спорной ситуации можно решить при помощи органов правопорядка, суда и т.п.

Человеку и гражданину обязаны разъяснить его права и обязанности, а в случае ограничений предоставить всё необходимое для того что бы он мог удостовериться в законных требованиях.

Согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, а так же следует учитывать ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Часть 4. Не может быть ограничен доступ к:

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина (Нормативный правовой акт (НПА) — это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм).

Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.





Что такое документ?

Как вы видите, согласно Конституции РФ и федеральных законов, вас обязаны ознакомить именно с документом, ни ссылкой на сайт, ни с информацией, где взять этот документ, а именно с документом. Согласно логике. Да и просто здравого смысла, понятно, что документ, это то, что содержит реквизиты, и пожалуй в первую очередь печать и подпись уполномоченного должностного лица. Как пример, определение документа дано в Федеральном законе №77 "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994, документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. О том, что документ должен содержать подпись и печать сообщают и действующие ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт 25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2; Так же допускается заверение копии электронной печатью Федеральный закон от 06.04.2011 N 63- ФЗ "Об электронной подписи" Статья 6.

Так же уместно упомянуть, что согласно ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статьи 8 части 1, граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах (в том числе и в форме документа, прим. авт.) и из любых источников.

Для полноты раскрытия вопроса, важно понимать, что официальное опубликование, согласно Конституции РФ Статья 15 пункт 3, для всеобщего обозрения, это только одно из условий, что бы документ действовал, и это условие не является единственным (подпись, печать, полномочия должностного лица, если это Закон, то согласно Конституции РФ Статьи 105, принятие Думой РФ и рассмотрение Советом Федерации и т.д.).

Если у «документа» отсутствует подпись и печать, то это не является документом по определению, кроме того, это означает, что ответственность за написанное никто не несёт, а значит и не обладает какой-либо юридической силой!

Ношение маски это рекомендация, и только для больных.

Тут важно понимать, что все ограничения касаются человека и граждан при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, повышенной готовности. И для этого всего необходим официальный документ.

Вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ, или в отдельно взятом субъекте РФ, может только Президент РФ (согласно ФКЗ №3 от 30.05.2001 Статья 4, и ФЗ № 68 Статья 8) и Правительство РФ на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской Федерации (согласно ФЗ № 68 Статьи 10). Органы местного самоуправления самостоятельно, согласно ФЗ № 68 Статья 11, часть 2, пункт «и» - «вводят режим повышенной или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пункт «у» - устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта. То есть, ЧС и повышенную готовность, могут ввести только для силовиков и МЧС, а установить правила для граждан только когда ЧС или повышенная готовность уже введена (ввести может только Президент РФ).

Согласно Федерального конституционного закона N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" от 30.05.2001, Статьи 4, часть 1. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Часть 2. Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Президент Российской Федерации:

а) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и федеральными законами основные направления государственной политики и принимает иные решения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации и принимает с учетом его предложений решения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам преодоления их последствий;

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуацийстностях чрезвычайное положение;

Правительство Российской Федерации:

а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской Федерации постановления и распоряжения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение;

1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера;

2) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта;

В настоящий момент ЧС не введен. А режим повышенной готовности вводился только для спецслужб, не для населения. Каждый самостоятельно может отправить запрос и получить ответ хоть по всей России, хоть по своему региону в частности. Как уже упоминал ранее, не просто так, жители Москвы массово обжалуют штрафы в судах, и обжаловали около 57 000 административных дел, более чем на 270 млн. рублей, за нарушение КоАП РФ Статьи 20.6.1 (в 90% случаев протоколы отменяли).





Не подписанные постановления, указы и т.п., можно рассматривать как рекомендацию и справочную информацию не имеющую юридической силы и соответственно не обязательной к исполнению. Кроме того, в руководстве Всемирной Организации Здравоохранения от 6 апреля 2020 г. "Рекомендации по использованию масок в контексте COVID-19. Временное руководство ВОЗ от 6 апреля 2020 г.”, в разделе «В сообществах» указано «Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей». Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации), так же, ещё в апреле 2020 года опубликовала статью «ВОЗ не рекомендует постоянно носить маски здоровым людям», в которой сообщается: «Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски для защиты во время пандемии коронавируса только врачам и людям с признаками простуды. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус». Об этом же сообщается и на сайте Роспотребнадзора: «Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека». Это так же подтверждает и судебная практика в РФ, тут приводился пример с сотрудником магазина «Магнит у дома», суд признал что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, так как он не относится к лицам с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания.

Дальнейшее взаимодействие с сотрудником полиции.

В случае, если сотрудник полиции вам всё-таки предоставил заверенный подписью и печатью документ, где сказано, что ношение маски является обязательным, это будет являться основанием к ее ношению, то в этом случае он обязан сначала ее предоставить, а после требовать её одеть и не просто маску, а СИЗ.

Те самые правила, за нарушение которых штрафуют - постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"

3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны:

в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) использовать средства коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;



Что же такое СИЗ, и является ли им маска? ГОСТ 12.4.011-89, в пункте 2.2. чётко прописано, что относится к перечню защитных средств: противогаз, респиратор, самоспасатель, пневмошлем, пневмомаска, пневмокуртка.

Ещё интересно то, что согласно КоАП РФ Статья 23.3. Органы внутренних дел (полиция), у сотрудника полиции просто нет полномочий составлять протокол по этой статье, так как в перечне статей, по которым он может составлять протоколы Статья 20.6.1 отсутствует.

Важно знать, что в силу ч. 1, 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности лишь за те правонарушения, в которых установлена его вина. А вот все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу того, в отношении кого ведётся административное производство.

Кроме того рекомендуется фиксировать происходящее под видеофиксацию (разрешает это делать Конституция Статья 29 часть 4, № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" - съемка разрешена – статья 3, в случае если в кадр попадают граждане так же разрешено в общественных местах ГК РФ Статья 152.1, а сотрудник вообще не является гражданином, это должностное лицо). В случае чего это позволит оспорить противозаконные действия и защитит вас от ложных обвинений. Фото и видеофиксации разрешены законодательством почти всегда и почти везде, подробно тут.

Ответственность тех, кто вас ограничивает.

Постановлениями губернатора: не установлен запрет на продажу продуктов питания и непродовольственных товаров покупателям, не имеющим средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток); не установлена обязанность организаций и предпринимателей, осуществляющих продажу продуктов питания и непродовольственных товаров, реализовывать товары исключительно покупателям, имеющим средства индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток); не может быть установлен запрет на продажу продуктов питания и непродовольственных товаров покупателям, не имеющим средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток), поскольку: продажа товаров регулируется гражданским законодательством (ГК РФ), находящимся в ведении РФ, а не в ведении субъектов РФ (п.«о» ст.71 Конституции; п.2 ст.3 ГК РФ); законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, а также указы Мэров/Губернаторов не могут противоречить федеральным законам (ч.5 ст.76 Конституции); в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в РФ, действует федеральный закон (ч.5 ст.76 Конституции);

Кроме ксерокопий неподписанных постановлений от исполнительной власти, которые не имеют юридической силы, да и могут действовать только после введенных ЧС и режима повышенной готовности продавцы (охранники и т.д.), бывает, что ссылаются и к другим «документам», которые так же не заверены печатью и подписью. Рассмотрим такие примеры…

Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Однако, согласно пункта 3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа, а это с 4 по 30 апреля 2020 года. Более того, согласно пункта 4, Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): а) непрерывно действующие организации; б) медицинские и аптечные организации; в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.

Разъяснение Роспотребнадзора от 20.05.2020 «О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования»

Однако, согласно последующего разъяснения (письмо) Роспотребнадзора от 22.07.2020 N 09-11169-2020-40 "О штрафах Роспотребнадзора" все письма Росопртребнадзора не являются нормативно правовым актом и носят рекомендательный характер.

Большинство охранников, продавцов и т.п., не понимают, что несут персональную ответственность, они не выступают от имени компании/организации. Для того что бы появилось право действовать (ограничивать, высказывать официальную позицию и т.п.) с «третьими лицами» от имени компании/организации, необходима доверенность, трудовой договор (если он вообще есть) такого права не даёт. О том, что для этого необходима доверенность, указано в законодательстве (ГК РФ Статья 185 пункт 1, ФЗ №14 "Об обществах с ограниченной ответственностью" Статья 40, Закон РФ о защите прав потребителя Статья 8 пункт 3). Кроме того, у них обычно даже нет письменного приказа от руководства на их действия (обычно это устное указание, а в случае чего, руководитель просто скажет «я такого не говорил», и отвечать будет непосредственно сам исполнитель). Продавец, охранник и т.п, не является контролирующим «органом», не может контролировать и требовать исполнения указов, приказов, законов, это не входит в его трудовые обязанности и в полномочия. Нет ни одного закона и утвержденного документа, где сказано что можно отказать покупателю в продаже товара или оказании услуги, если у него нет маски. А так как нет полномочий, нет оснований вас ограничивать, если вы не нарушаете законодательство, все их «хотелки» это не более чем просьбы, а препятствие вашим правам и свободам - это самоуправство и превышение полномочий, попросту говоря - они совершают преступления.

Гражданский кодекс России является Федеральным законом от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (п.2 ст.3 ГК РФ). Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ (п.2 ст.3 ГК РФ). По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п.1 ст.492 ГК РФ). Договор розничной купли-продажи является публичным договором (п.2 ст.492 ГК РФ). Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (п.1 ст.426 ГК РФ). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу (в маске, прим авт.) перед другим лицом (без маски, прим. авт.) в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами (п.1 ст.426 ГК РФ). Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается (п.3 ст.426 ГК РФ). Согласно Гражданского кодекса РФ, Статьи 310, пункт 1, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

А бывает, что маску вообще предлагают купить у них же, т.е. продукты мы вам продать не можем, а маску можем, это же абсурд. Тут важно знать что, согласно Закона «О защите прав потребителей» Статьи 16 пункт 2, запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). А согласно пункта 1, условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Следует напомнить, что согласно Конституции РФ, статьи 55 часть 3, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Предъявите такой федеральный закон, в котором сказано, что у продавца (охранники и т.п.) в наличии законное право, ограничить права указанные в ГК РФ Статья 426 и Статья 492, и отказать в продаже товара, если у покупателя нет маски. Если вам, при требованиях и не оказании услуги, не могут предоставить такой закон и документ с подписью и печатью, то согласно законодательства РФ, ограничивая вас в ваших правах и свободах, в отношении вас совершают преступления предусмотренные: УК РФ Статья 330 Самоуправство (нарушая ГК РФ Статья 426 часть 1 и часть 3, Статья 492), Статья 286 Превышение должностных полномочий и Статья 140 Отказ в предоставлении гражданину информации (в этих случаях, понятие существенный вред является оценочным и рассматривается применительно к конкретным обстоятельствам преступления. Существенный вред может выражаться в форме прямого материального ущерба, упущенной материальной выгоды или в других формах. Так, существенным вредом может быть признано: нарушение конституционных прав и свобод; разорение нескольких субъектов коммерческой деятельности; остановка работы предприятия; авария; причинение легкого или средней тяжести расстройства здоровья и т.д.. В этом случае нарушены конституционные права, кроме того, в случае отстаивания прав, может быть израсходовано много личного времени для отстаивания этих прав, которое человек мог бы потратить для труда и получение дохода, а это тоже может являться существенным вредом), Статья 136 Дискриминация (нарушая "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" Статья 14, Конституция РФ Статья 21, ГК РФ Статья 426 часть 1) и КоАП РФ Статья 19.8.1, Статья 19.1, Статья 14.8 часть 1, часть 2 и часть 5, Статья 5.39.

Так же следует учитывать нарушение прав и свобод в общественном транспорте (метро, автобус и т.д.), это нарушение права свободно передвигаться, предусмотренного частью 1 Статьи 27 Конституции РФ.

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