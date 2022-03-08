Мировой электронно-банковский концлагерь или криптовалюта? Часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 марта 2022, 14:18 Константин Куликов,

С каждым годом банки всё больше пытаются получить контроля и прав над финансами людей, которые держат у них свои средства. 31 июля 2020 год, банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса. Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.

О том, что банк может заблокировать карту, для большинства это давно не секрет, а многие это уже испытали на себе. Причин блокировки довольно много, но в основном, так или иначе, банки связывают это с подозрительными платежами. Как себя уберечь от этого, упоминалось ранее, в публикации «Новые правила: на каких основаниях теперь банк может заблокировать карту».

Но и соблюдение чистоты переводов, законодательства (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ), а так же правил банка, не дает владельцу банковской карты стопроцентных гарантий от блокировки. Это касается не только России, а всей нынешней банковской системы…

17 февраля 2022 год. Власти Канады начали замораживать банковские счета участников протестов в Оттаве. Канадские власти начали замораживать банковские счета участников демонстрации протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд. "Эти меры принимаются и будут только усиливаться", - сказала она, не уточнив, счета скольких канадцев заморожены. Власти координируют эти действия с банками и обосновывают это положениями специального закона о чрезвычайной ситуации.

И банки могут заблокировать не только средства обычного человека, но и компаний, и даже «государств»…

20 мая 2018 год. Миллиарды долларов Ирана заморожены на американских счетах.

17 августа 2021 год. Администрация США заморозила резервы правительства Афганистана на счетах в американских банках.

630 миллиардов валютных резервов России будут заморожены на неопределенный срок.

27 февраля 2022 год. Запад решил заморозить активы Банка России. Как сообщает РБК: «ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте), сообщал ЦБ. На 1 февраля $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), порядка $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). Эта часть резервов практически защищена от блокировки. По данным на 30 июня в долларовых активах находилось 16,4% резервов ЦБ, или $96 млрд. Впрочем, фактический объем может быть меньше с учетом того, что за последнее время ЦБ мог вывести из долларов еще часть резервов. В евро были номинированы активы эквивалентом $189 млрд на середину 2021 года, следовало из данных Банка России. И еще $38 млрд — в британских фунтах. Рейтинговое агентство Moody's отмечает, что валютные резервы Банка России в объеме $469 млрд на конец января (без учета золота) более чем в три раза превышали весь объем предстоящих платежей по внешнему долгу российских резидентов на 2022 год и почти равнялись всему внешнему долгу страны. Однако если США, ЕС, Великобритания и Канада заблокируют активы Банка России, то он может лишиться доступа к почти 60% ($340 млрд) своих резервов, исходя из данных на середину 2021 года, без учета возможных переводов средств в такие валюты, как иена или юань, в последующий период. Такие меры существенно затруднят действия ЦБ по поддержке рубля и финансовой стабильности в стране. Около 50% резервов ЦБ размещены в странах, присоединившихся к санкциям, и они будут заблокированы, говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель».

Но с золотыми запасами Центробанка РФ не так хорошо, как могло бы быть, Центробанк распродавал золотой запас России из резервов, и с 1 апреля 2020 года перестал покупать золото на внутреннем рынке. Золото вывозится, больше чем добывается, а население России продолжает нищать, куда уходят деньги с наших общих ресурсов? Это первое, а второе… Думаю, вполне логично, что свои активы гораздо надежнее держать в золоте у «себя дома», чем в ценных бумагах иностранных эмитентов и иностранной валюте за рубежом, особенно, когда идёт подготовка к «военной операции». Неужели происходящее нельзя было предвидеть?

28 февраля 2022 год. Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и Минфином. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило американским лицам осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте американского ведомства. «Этот шаг фактически обездвиживает любые активы Центрального банка России, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц из США, где бы они ни находились», — говорится в сообщении. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило американским лицам осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте американского ведомства. «Этот шаг фактически обездвиживает любые активы Центрального банка России, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц из США, где бы они ни находились», — говорится в сообщении.

22 февраля 2022 год. Британия ввела санкции против 5 российских банков, Ротенберга и Тимченко. Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех россиян: Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте. «Это только первая волна санкций», — сказал Джонсон, отметив, что в случае российского вторжения на Украину Британия введет новые санкции. Из числа банков под санкции попали Промсвязьбанк, «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития, Генбанк.

2 марта 2022 год. ЦБ запретил гражданам объявивших санкции стран выводить деньги из России. ЦБ запретил выводить деньги нерезидентам, которые являются гражданами государств, применивших к России санкции. Для людей из стран, которые ограничений не вводили, установили лимит в $5000 в месяц.

2 марта 2022 год. ЕС отключил от SWIFT семь подпавших под санкции российских банков. Речь идет о ВТБ, "России", "Открытии", Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и ВЭБ.РФ.

3 марта 2022 год. США объявили о санкциях против 19 «олигархов» из России. Санкции введены против бизнесменов, чиновников, их родственников, а также нескольких юрлиц. В список попали и несколько СМИ, которые Белый дом обвиняет в распространении дезинформации. США вводят санкции против 19 российских бизнесменов и чиновников, а также 47 членов их семей, сообщается на сайтах Белого дома и Минфина. Причина — «поддержка президента [Владимира] Путина в его жестоком вторжении на Украину».

В санкционный список попали:

глава «Транснефти» Николай Токарев, его жена Галина и дочь Майя;

Борис Ротенберг, его жена Карина и сыновья Роман и Борис;

Аркадий Ротенберг, его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия;

глава «Ростеха» Сергей Чемезов, его жена Екатерина, сыновья Станислав и Сергей и падчерица Анастасия;

глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его жена Ольга, сын Евгений и дочь Мария;

Евгений Пригожин, его жена Полина, дочь Любовь и сын Павел;

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков;

основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Они попадают под блокирующие санкции, подразумевающие заморозку активов в США.



5 марта 2022 год. ЕС продолжит отключать российские банки от системы SWIFT. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о подготовке Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций. Решение будет объявлено в ближайшее время. ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России. Евросоюз запрещает продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ с рядом исключений, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. "Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", - говорится в документе.

Что будет с картами Виза и Мастеркард?

Как сообщается на сайте ЦБ РФ: «Карты международных платежных систем Виза и Мастеркард работают и будут работать на всей территории России. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не повлияют. Если карта международной платежной системы выпущена банком, попавшим под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк), она перестанет работать за границей и с ней не будут работать Эпл пэй и Гугл пэй. Карты этих банков также не работают в иностранных онлайн-магазинах из стран, поддерживающих санкции. Все остальные операции внутри страны, контактная и бесконтактная оплата работают как прежде.

Отразится ли отключение России от СВИФТ на работе банковских карт россиян?

Как сообщается на сайте ЦБ РФ: СВИФТ не имеет никакого отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан. СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны. Деньги на счетах клиентов российских банков сохранены и доступны. Банковские карты на территории России продолжают работать нормально. Обращаем внимание клиентов банков, попавших под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк), что они не смогут пользоваться сервисами Гугл пэй и Эпл пэй, платить картами этих банков за границей и делать покупки в иностранных интернет-магазинах из стран, поддерживающих санкции. Все другие операции полностью доступны.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что система передачи финансовых сообщений (СПФС) может заменить SWIFT, а запрет на использование ЦБ золотовалютных резервов для валютных интервенций будет компенсировано решением об обязательной продаже 80% выручки экспортерами.

Блокировка карт и счетов, это далеко не все риски, когда свои средства отдаешь в «доверительное управление». К примеру, сам банк тоже может закрыться. За последние годы, только в России закрылись несколько сотен банков. Кризис обещает новую волну — еще около ста банков перестанут существовать. В октябре 2019 года одна из крупнейших консалтинговых компаний McKinsey предупреждала: более половины банков мира не переживут приближающийся кризис. Какие варианты?

«Наличка»…

Довольно много людей не доверяют свои средства банкам, и держат свои сбережения в наличных деньгах. Минусом такого хранения является потеря ценности денег из-за постоянной инфляции.

Россияне в день военной операции на Украине сняли 111 млрд наличных. 24 февраля 2022 год, объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд руб., следует из данных Банка России. Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года.

Но положительным моментом является то, что человек сам распоряжается и владеет своими деньгами, а не просит вернуть их, когда они ему вдруг понадобились. Кроме того наличным деньгам не страшны кибератаки и отключение электричества. Более того, наличные деньги дают определенную свободу, и контроль за ними минимален. Понятно, что тех, кто хочет больше контролировать людей и управлять ими, такое положение дел не совсем будет устраивать. Вполне логично, что будут искать причины и поводы, и подталкивать людей к тому, чтобы они сами отказывались от наличных денег.

Снижение массы наличных денег в обороте выгодно прежде всего не гражданам, а государству и банкам, поэтому они никак не препятствуют развитию безналичных расчетов, а наоборот, поддерживают. Например, в России летом 2020 года приняли закон "О цифровых финансовых активах", объясняющий, как пользоваться такими финансовыми инструментами. В случае полного перехода на безнал, банки существенно сократят операционные издержки, ведь наличные деньги требуют больших затрат по логистике – инкассация, регистрация, учет средств. С увеличением объёма безналичных расчетов банки больше смогут заработать на комиссии за проведение операций или на абонентском обслуживании эквайринговой сети.

«Впереди планеты всей» по отказу от наличных денег Швеция. Швеция может стать первой страной без наличных. Но и другие страны всё чаще преследуют эту идею, в том числе и Россия.

15 октября 2020 год, в Роспотребнадзоре призвали отказаться от наличных денег из-за коронавируса.

2 февраля 2022 год. Лавочка скоро закроется: в Госдуме обсудят полный отказ от наличных в РФ. В Государственной думе в феврале намерены обсудить возможность отказа в России от использования наличных средств, сообщил зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов. Инициаторы идеи апеллируют к тому, что это позволит обелить национальную экономику и повысить комфорт граждан.

15 февраля 2022 год. Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами.

1 марта 2022 год, Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

Ещё об одном варианте цифровой валюты - криптовалюте, о её достоинствах и недостатках вы узнаете из следующей публикации. Кому какой вариант подходит лучше всего, пусть каждый решает самостоятельно…

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