Коронавирус 26 марта: будет ли пандемия хантавируса и зачем Кадыров предложил убить всех, кто не соблюдает карантин

Число инфицированных вирусом COVID-19 в мире достигло 476 300 человек. Погибли 21 443 пациентов, вылечились – 110 522. Между тем в Китае найден «нулевой пациент», украинскую армию охватила эпидемия, а Россия отправляется на каникулы.

Вчера Путин подписал указ об объявлении в стране выходной недели с 30 марта по 3 апреля в рамках борьбы с коронавирусом. установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – сказано в документе. При этом продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, организации, осуществляющие жизнеобеспечение населения, и непрерывно действующие организации будут работать в штатном режиме. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ и в соответствии со статьей 80 Конституции РФ постановляю:», – сказано в документе. При этом продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, организации, осуществляющие жизнеобеспечение населения, и непрерывно действующие организации будут работать в штатном режиме.

Глава ВОЗ назвал самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом. Карантин, уверен он, помогает выиграть время, но для спасения жизней этого недостаточно. «Если вы сейчас будете вновь открывать школы и предприятия, то потом вы закроете их снова», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Это называется волновым эффектом в распространении заболевания. Вместе с этим Гебрейесус обозначил, какие меры помогут справиться с пандемией: улучшение системы здравоохранения и обучение медперсонала, выявление всех инфицированных и увеличение количества тестов на коронавирус. Также нужно подготовить дополнительные больницы для пациентов и следить за всеми контактами заражённых. Только это, по словам специалиста, поможет не допустить возобновления эпидемии после снятия всех ограничений.

Кадыров предложил Способ весьма оригинальный, по словам главы Чеченской республики – лучший для того, чтобы наказать человека и заставить других соблюдать меры предосторожности. «Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, но и заражает свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — высказался Кадыров. Тоже что ли в средневековье перенеслись? А ведьм на костре сжигать будем? убить всех, кто не соблюдает карантин. Способ весьма оригинальный, по словам главы Чеченской республики – лучший для того, чтобы наказать человека и заставить других соблюдать меры предосторожности. «Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, но и заражает свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — высказался Кадыров. Тоже что ли в средневековье перенеслись? А ведьм на костре сжигать будем?

Россияне стали заложниками в Индии. Местные решили, что именно русские распространяют коронавирус и нападают на туристов. Нашего брата выселяют из гостиниц на улицу со скандалом, а выехать домой они не могут, потому что границы закрыты. Надеемся, вскоре этот вопрос решится. Держитесь, дорогие россияне. Ждем дома.

Главврач петербуржской Боткинской Денис Гусев рассказал, сколько на самом деле стоит лечение одного больного коронавирусом. Оказалось, что в день на лечение одного пациента с легкой формой уходит 60 тыс., со средней – 140 тыс., с тяжелой – 202 тыс. Минимальный срок лечения инфицированного с тяжелой формой при этом четыре недели. Оказалось, что в день на лечение одного пациента с легкой формой уходит 60 тыс., со средней – 140 тыс., с тяжелой – 202 тыс. Минимальный срок лечения инфицированного с тяжелой формой при этом четыре недели.

Роскачество советует отказаться от фастфуда и алкоголя на удаленке. Рекомендуется ограничить употребление жирной и жаренной пищи и заниматься спортом в домашних условиях. Это не позволит набрать лишний вес и сохранить физическую форму и тонус.

В прессе появились сведения о смерти мужчины из Китая от некого хантавируса в провинции Юньнань. Жители всего мира переполошились и стали пускать слухи о новой пандемии. Напоминаем: хантавирус – инфекция не новая, от нее есть вакцина и даже рядом с COVID-19 ставить её категорически нельзя. Да, заболевание опасное (как грипп, пневмония и многое другое), но пандемию вызвать оно не может, более того, очень редко передается от человека к человеку. Поэтому сидите дома, пейте валерьянку и успокаивайте нервы. «Смертоносные» заголовки читать тоже не надо. Жители всего мира переполошились и стали пускать слухихантавирус – инфекция не новая, от нее есть вакцина и даже рядом с COVID-19 ставить её категорически нельзя. Да, заболевание опасное (как грипп, пневмония и многое другое), но пандемию вызвать оно не может, более того, очень редко передается от человека к человеку. Поэтому сидите дома, пейте валерьянку и успокаивайте нервы. «Смертоносные» заголовки читать тоже не надо.

Психиатры в Турции призывают людей не думать о том, что они сошли с ума во время изоляции. «Разговаривать с животными, цветами и техникой – это нормально», – заявили психиатры. «Разговаривать с животными, цветами и техникой – это нормально», – заявили психиатры. Обращаться за помощью призывают только в том случае, если все эти вещи «начали говорить с вами».

Россия, Китай, Сирия, Иран, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла в среду направили письмо генсеку ООН Гуттерришу с призывом потребовать от других стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением коронавируса. Текст письма опубликован на официальной странице постпредства РФ при ООН в Twitter. «Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», – говорится в сообщении постпредства. Ранее генсек ООН призвал страны G20 снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Рассекречен запрос ВСУ к НАТО по поводу коронавируса: украинскую армию охватила эпидемия. В документе содержится запрос, в котором украинские военные просят срочную международную помощь в борьбе с COVID-19. Сами они не справляются, эпидемиологическая ситуация очень тяжелая. Помимо коронавируса на Украине бушует свиной грипп. В документе содержится запрос, в котором украинские военные просят срочную международную помощь в борьбе с COVID-19. Сами они не справляются, эпидемиологическая ситуация очень тяжелая. Помимо коронавируса на Украине бушует свиной грипп.

Названо имя первого человека, которому поставили диагноз «коронавирус». «Нулевым пациентом» стала продавщица креветок на рынке «Хунань» по фамилии Вэй. Ученые пока не выяснили, при каких обстоятельствах вирус смог передаться от животного к человеку, но найденный «нулевой» может указать на источник заболевания и возможные пути распространения. Это поможет в разработке вакцины.

Новорожденную в Индии назвали «Корона» в честь коронавируса. Дядя новорожденной Нитеш Трипати прокомментировал: инфекция является очень опасной, но она сплотила людей и поспособствовала укреплению здоровых привычек. Мужчина считает, что его племянница станет символом единства человечества в борьбе с вирусом.