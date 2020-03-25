Путин объявил нерабочую неделю

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25 марта 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. «Самое безопасное сейчас – побыть дома», - заявил глава государства.

Президент объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. При этом глава государства отметил, что больницы, аптеки, магазины и общественный транспорт будут функционировать в привычном режиме. Он призвал россиян серьезнее относиться к принимаемым мерам по профилактике и борьбе с коронавирусом COVID-19.

«Не думайте: «А, меня это не коснется». Это может коснуться каждого. То, что происходит в Европе и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим», - сказал Путин.