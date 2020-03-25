Путин объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции из-за коронавируса

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25 марта 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое изначально должно было состояться 22 апреля, перенесено из-за пандемии смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Об этом объявил сегодня Владимир Путин.

В своем обращении к нации, продемонстрированном на телевидении, президент РФ рассказал, что голосование планируется провести позже, когда позволит ситуация с распространением болезни.

По состоянию на 25 марта на территории России зафиксировали 658 случаев заражения COVID-2019. Ранее в среду сообщалось, что на страницах китайских СМИ появился материал, в котором говорится о «двойном ударе» Москвы по НАТО во время пандемии коронавируса.