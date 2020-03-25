Экс-депутат предрек катастрофу «зараженной дьяволизмом Украине» на фоне COVID-19

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25 марта 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Житель Киева, Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Украину в скором времени ждет «страшная гуманитарная катастрофа» на фоне распространения китайского коронавируса COVID-19. С соответствующим прогнозом в разговоре с российскими СМИ выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

Политик прокомментировал для издания ФАН новость о том, что в бывшей советской республике наложили арест на груз с 21 тысячью медицинских масок. Их планировали продать в Израиль, несмотря на официальный запрет на экспорт подобной продукции.

По словам Журавко, ситуация с планируемыми поставками масок, которые нужны собственному населению, свидетельствует о том, что на Украине «пошло полное расчеловечивание». Как отметил экс-парламентарий, страна «заражена дьяволизмом» и в скором будущем на ее территории произойдет гуманитарная катастрофа.

Ранее сообщалось, что российский эксперт Владимир Оленченко рассказал, какие государства могут образоваться на месте Украины в случае ее развала.