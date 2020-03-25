Названы три государства, которые могут образоваться на Украине в случае ее развала

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Названы государственные образования, которые могут появиться на месте современной Украины в случае развала бывшей советской республики. По данному вопросу высказался отечественный эксперт Владимир Оленченко, работающий в Центре европейских исследований ИМЭМО РАН.

Специалист указал на экономическую, политическую и ментальную неоднородность Украины. По словам Оленченко, в настоящее время в стране наблюдаются «центробежные явления», ей грозит распад на три части. Это Южная Украина, в состав которой предположительно войдут Одесская, Херсонская и Николаевская области, Восточная Украина, которая будет включать, в частности, территорию республик Донбасса, и Центральная Украина.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах российских СМИ обозначили сценарий перерастания вооруженного конфликта в Донбассе в «полномасштабную бойню».