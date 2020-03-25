Назван вероятный сценарий перерастания войны в Донбассе в «полномасштабную бойню»

Аргументы Недели → В мире 13+

25 марта 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Обозначен возможный сценарий эскалации вооруженного конфликта на территории Донбасса, продолжающегося с весны 2014 года. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Интернет-издание «Военное обозрение» пишет, что на линии разграничения на востоке Украины сейчас происходят «нешуточные» столкновения с применением дронов, бронетехники, артиллерии и другого оружия. Киев ведет «игру на обострение», в случае ее продолжения нынешнее противостояние может перерасти в «полномасштабную бойню», говорится в процитированной публикации. Отмечается, что для реализации данного сценария достаточно одной провокации украинской стороны.

Ранее в среду сообщалось, что Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады, озвучила обязательное условие завершения войны в Донбассе.