Бывший снайпер ВСУ рассчитал требующийся Киеву срок военного разгрома ДНР и ЛНР

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23 марта 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Киев сможет разгромить ДНР и ЛНР и взять под контроль территорию непризнанных республик за две-три недели. Соответствующую точку зрения высказал пожелавший остаться анонимным бывший снайпер Вооруженных сил Украины.

Экс-военный, процитированный каналом «Клякса» в «Яндекс. Дзен», добавил, что в случае начала наступательной операции в Донбассе «будет жуткое месиво». Из слов мужчины следует, что именно это является препятствием для силового решения проблемы ДНР и ЛНР Украиной.

Ранее сегодня сообщалось, что тот же самый бывший военный рассказал об «ежедневном» уничтожении бойцов ВСУ снайперами ополчения в зоне конфликта.