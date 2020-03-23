Бывший снайпер ВСУ рассчитал требующийся Киеву срок военного разгрома ДНР и ЛНР

Киев сможет разгромить ДНР и ЛНР и взять под контроль территорию непризнанных республик за две-три недели. Соответствующую точку зрения высказал пожелавший остаться анонимным бывший снайпер Вооруженных сил Украины.
Экс-военный, процитированный каналом «Клякса» в «Яндекс. Дзен», добавил, что в случае начала наступательной операции в Донбассе «будет жуткое месиво». Из слов мужчины следует, что именно это является препятствием для силового решения проблемы ДНР и ЛНР Украиной.
Ранее сегодня сообщалось, что тот же самый бывший военный рассказал об «ежедневном» уничтожении бойцов ВСУ снайперами ополчения в зоне конфликта.