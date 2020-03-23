В ДНР узнали о «панике» среди бойцов Нацгвардии и СБУ в Славянске из-за коронавируса

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23 марта 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Военнослужащий Нацгвардии Украины, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В дислоцирующихся на территории Славянска подразделениях Национальной гвардии и Службы безопасности Украины зафиксированы «панические настроения» из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Из информации, распространенной пресс-службой Народной милиции, следует, что паника вызвана нехваткой медицинских масок, перчаток и индивидуальных средств дезинфекции в учреждениях здравоохранения.

Ранее сообщалось, что литовский волонтер Йонас Охман рассказал о действующих в зоне конфликта в Донбассе снайперах-асах, якобы прибывших на восток Украины из Российской Федерации.