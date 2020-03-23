Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В ДНР узнали о «панике» среди бойцов Нацгвардии и СБУ в Славянске из-за коронавируса

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

В ДНР узнали о «панике» среди бойцов Нацгвардии и СБУ в Славянске из-за коронавируса
Военнослужащий Нацгвардии Украины, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В дислоцирующихся на территории Славянска подразделениях Национальной гвардии и Службы безопасности Украины зафиксированы «панические настроения» из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Из информации, распространенной пресс-службой Народной милиции, следует, что паника вызвана нехваткой медицинских масок, перчаток и индивидуальных средств дезинфекции в учреждениях здравоохранения.

Ранее сообщалось, что литовский волонтер Йонас Охман рассказал о действующих в зоне конфликта в Донбассе снайперах-асах, якобы прибывших на восток Украины из Российской Федерации.

 

ДЦ

В мире

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России 23 марта вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса

В России в понедельник, 23 марта, вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами мира из-за коронавируса COVID-19. Накануне Росавиация предупредила о том, что с 23 марта остаются рейсы между Москвой и столицами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью