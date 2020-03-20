Волонтер поведал об убивающих солдат ВСУ в Донбассе «российских» снайперах-асах

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

Против Вооруженных сил Украины в Донбассе действуют снайперы-асы, якобы прибывшие из Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Йонас Охман, неоднократно посещавший Украину волонтер из Литвы.

Как пишет интернет-издание Shark News, Охман утверждает, что якобы видел в деле российских снайперов в зоне боевых действий. Среди них, по словам волонтера, много очень хорошо подготовленных стрелков, которые попадают солдатам ВСУ «в самую середину лба».

Согласно версии Йонаса Охмана, Москва первой поняла важность применения снайперского оружия в Донбассе и достигла в этой сфере больше успехов, чем Киев.

Украина и поддерживающие ее страны Запада и бывшего СССР обвиняют Россию в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Андрей Билецкий, экс-депутат Верховной Рады, придумал способ победить республики Донбасса.