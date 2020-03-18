Бывший депутат Рады придумал способ победить восставшие против Киева ДНР и ЛНР

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18 марта 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Украины, националист Андрей Билецкий рассказал, как Киев сможет победить восставшие против него ДНР и ЛНР. Своим мнением праворадикал поделился с представителями СМИ.

Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Билецкий предложил устроить самопровозглашенным республикам Донбасса «абсолютно тотальную блокаду». Согласно точке зрения экс-парламентария, это создаст невыносимые условия жизни на данных территориях и заставит местное население «смотреть в сторону Украины».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Юрий Бутусов заявил о способности своей страны отвоевать у России Крымский полуостров.