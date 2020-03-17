Журналист Бутусов заявил о способности Украины выиграть войну с Россией за Крым

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17 марта 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Юрий Бутусов, киевский журналист, заявил, что в распоряжении Украины есть ресурсы, позволяющие ей построить мощное государство и одержать верх над Российской Федерацией в вооруженном конфликте. Точка зрения Бутусова приведена в заметке, выложенной на страницах отечественных СМИ.

По словам журналиста, украинцы должны стать первым народом, который «даст отпор» России. Как полагает Бутусов, у Киева есть силы, чтобы победить в войне с Москвой за Крым, пишет интернет-издание «Русская весна».

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков допустил крах режима президента Украины Владимира Зеленского из-за вспышки коронавируса COVID-2019.