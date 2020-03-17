Оглашен прогноз о возможном крахе режима Зеленского на Украине из-за COVID-2019

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17 марта 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Вспышка китайского коронавируса COVID-2019 может спровоцировать крах действующего на Украине политического режима во главе с президентом Владимиром Зеленским. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Как полагает Марков, украинскую власть ненавидит большинство населения. При этом существуют мощные силы, которые стремятся к смене режима. Среди них олигархические и праворадикальные группировки, отметил аналитик.

Сергей Марков добавил, что пост президента Украины в настоящий момент занимает непрофессиональный политик, который при наступлении кризиса может сбежать из страны или впасть в ступор.

По мнению эксперта, в сложившихся условиях ситуация с распространением COVID-2019 способна привести к краху власти.

Ранее сообщалось, что Марков допустил начало будущего наступления ополченцев Донбасса на Харьков и Одессу.