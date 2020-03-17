Оглашен прогноз о возможном крахе режима Зеленского на Украине из-за COVID-2019

Вспышка китайского коронавируса COVID-2019 может спровоцировать крах действующего на Украине политического режима во главе с президентом Владимиром Зеленским. С соответствующим прогнозом выступил Сергей Марков, отечественный эксперт.
Как полагает Марков, украинскую власть ненавидит большинство населения. При этом существуют мощные силы, которые стремятся к смене режима. Среди них олигархические и праворадикальные группировки, отметил аналитик.
Сергей Марков добавил, что пост президента Украины в настоящий момент занимает непрофессиональный политик, который при наступлении кризиса может сбежать из страны или впасть в ступор.
По мнению эксперта, в сложившихся условиях ситуация с распространением COVID-2019 способна привести к краху власти.
Ранее сообщалось, что Марков допустил начало будущего наступления ополченцев Донбасса на Харьков и Одессу.