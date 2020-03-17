Названо возможное условие наступления ополченцев Донбасса на Одессу и Харьков

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17 марта 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Ополченцы ДНР в Донецке, Janos Chiala / globallookpress.com

Сергей Марков, российский политический эксперт, назвал условие, при котором ополченцы Донбасса могут начать наступление на контролируемые Киевом украинские территории. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Марков допустил вариант, что в результате распространения коронавируса COVID-2019 режим, действующий в бывшей советской республике, рухнет. Если это произойдет, в стране вспыхнет скоротечная схватка за власть. В данный период времени ополчение может начать операцию по взятию под свой контроль всей территории Донецкой и Луганской областей, а также начать движение в сторону Одессы и Харькова, отметил политолог.

Ранее во вторник сообщалось, что непризнанной ДНР раскрыли «истинную» причину «коронавирусной блокады» Донбасса со стороны Киева.