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Петербургские врачи назвали простой и эффективный способ защиты от коронавируса

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Росбалт»

Петербургские врачи назвали простой и эффективный способ защиты от коронавируса
Китайский медик проверяет жителя страны на коронавирус, Shen Bohan / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Санкт-Петербурге, порекомендовали простой и действенный способ защиты от смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Как пишет «Росбалт», врачи из НМИЦ имени В.А. Алмазова посоветовали не экономить на ночном отдыхе. Как отметили доктора, качественный сон продолжительностью семь-восемь часов укрепляет иммунную систему. Бессонные ночи, напротив, приводят к угнетению иммунитета, в результате человек становится уязвим перед вирусами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Минздрав РФ назвал главные признаки заражения COVID-2019.

 

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