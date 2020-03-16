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Минздрав России перечислил главные симптомы заражения китайским коронавирусом

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России перечислил главные симптомы заражения китайским коронавирусом
Жительница Мадрида, Alberto Sibaja / globallookpress.com

В министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали об основных симптомах заражения китайским коронавирусом COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах СМИ.

Как пишет сетевое издание «Русская весна», в ведомстве назвали четыре главных признака заболевания. Это:

1. повышение температуры тела;

2. кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты;

3. одышка;

4. ощущение сдавленности в грудной клетке.

Ранее в понедельник сообщалось, что Виктор Малеев, отечественный специалист в сфере борьбы с инфекционными недугами, озвучил способы профилактики COVID-2019, от которого на Земле на данный момент скончались более 6 500 человек.

 

ДЦ

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