Минздрав России перечислил главные симптомы заражения китайским коронавирусом

В министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали об основных симптомах заражения китайским коронавирусом COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах СМИ.
Как пишет сетевое издание «Русская весна», в ведомстве назвали четыре главных признака заболевания. Это:
1. повышение температуры тела;
2. кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты;
3. одышка;
4. ощущение сдавленности в грудной клетке.
Ранее в понедельник сообщалось, что Виктор Малеев, отечественный специалист в сфере борьбы с инфекционными недугами, озвучил способы профилактики COVID-2019, от которого на Земле на данный момент скончались более 6 500 человек.