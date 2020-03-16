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Названы опасные для здоровья лекарственные препараты при заражении коронавирусом

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Названы опасные для здоровья лекарственные препараты при заражении коронавирусом
Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены лекарственные препараты, опасные для здоровья пациентов, заразившихся китайским коронавирусом COVID-2019. По данной теме высказался Оливье Веран, занимающий должность руководителя французского Минздрава.

Как написал чиновник в своем микроблоге в Twitter, при коронавирусе следует остерегаться противовоспалительных средств – ибупрофена и кортизона. В случаях, когда наблюдается высокая температура, лучше принимать парацетамол, отметил Веран.

По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировали свыше 167 тысяч случаев заражения COVID-2019, от болезни скончались 6 503 человека.

Ранее сообщалось, что панику, возникшую из-за распространения коронавируса, прокомментировала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

 

ДЦ

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