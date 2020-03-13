Поклонская на фоне паники из-за коронавируса допустила смерть Европейского союза

Аргументы Недели → В мире 13+

13 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: Telegram-канал депутата

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала мировую панику вокруг китайского коронавируса COVID-2019. Соответствующий пост появился в Telegram-канале парламентария.

«Меня удивляет реакция лидеров европейских стран на коронавирус — она страшнее самого коронавируса. Ясно одно: грядут какие-то перемены. Может, исчезнет Евросоюз?.. Меня смущают обращения лидеров стран к своим гражданам с речью об опасности китайского вируса... Практически всеобщая мобилизация, многие страны закрывают свои границы... А как же общность и открытые возможности?» - написала Поклонская.

Законодатель предложила всем «успокоиться», так как коронавирус «не является смертельной болезнью». Чтобы защититься от него, следует, как отметила Наталья Поклонская, соблюдать элементарные меры безопасности - часто мыть руки с мылом, не ходить на работу простывшими и пить хорошие витамины.

«Главное — быть жизнерадостными, не бояться дышать и общаться с друзьями», - добавила депутат.

Ранее сообщалось, что Поклонская высказалась об украинских националистах, устроивших травлю 12-летнего Максима Ткачука, ставшего победителем состоявшегося в Лондоне песенного конкурса Stars of the Albion с советской песней.