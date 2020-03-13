Ученые предсказали возможное число погибших в России от китайского коронавируса

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13 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Meduza

Уличная дезинфекция в Китае, Chen Xiaodong / globallookpress.com

Американский Брукингский институт описал возможный сценарий распространения китайского коронавируса COVID-2019. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Издание Meduza информирует, что сценарий, подготовленный учеными, предусматривает заражение коронавирусной инфекцией до 30% населения Земли при летальности на уровне 3%. Это означает, что в мире от болезни могут погибнуть сотни тысяч людей. Вероятное число жертв в России – свыше 800 тысяч человек.

Также отмечается, что РФ рискует оказаться в числе самых пострадавших стран в экономическом плане. Согласно расчетам исследователей, российский ВВП в результате вспышки COVID-2019 может упасть за год на 6%.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Глазьев, бывший советник президента РФ, обвинил в распространении коронавируса Соединенные Штаты.