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Экс-советник Путина назвал цель «операции США по распространению коронавируса»

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Экс-советник Путина назвал цель «операции США по распространению коронавируса»
Бывший советник президента России Сергей Глазьев, Alexander Legky / globallookpress.com

Распространение по миру смертельно опасного коронавируса COVID-2019 стало результатом операции Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Глазьев, бывший советник президента России.

По мнению Глазьева, COVID-2019 имеет рукотворную природу и создать его могла только она страна – США. Как отметил экс-советник Владимира Путина, Вашингтон пошел на применение биологического оружия, чтобы сократить численность человечества, избавившись от «балласта». В качества такового американцы рассматривают людей монголоидной расы и стариков, полагает Сергей Глазьев.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты обозначили факторы, которые могут привести к смерти при заражении коронавирусом.

 

ДЦ

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