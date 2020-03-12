Определены три способных привести к смерти при заражении коронавирусом фактора

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12 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Xiao Yijiu / globallookpress.com

Ученые определили, наличие каких факторов может привести к летальному исходу при заражении китайским коронавирусом COVID-2019. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах зарубежной прессы.

Как информирует издание The Lancet, специалисты выяснили, что к главным факторам смерти в ходе течения заболевании относятся пожилой возраст, сепсис и плохая свертываемость крови. К соответствующему выводу ученые пришли, проанализировав данные о 191 человеке с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее сообщалось, что эксперты в области здравоохранения огласили список основных симптомов заражения COVID-2019.