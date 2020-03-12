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Врачи перечислили главные симптомы заражения смертельно опасным коронавирусом

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи перечислили главные симптомы заражения смертельно опасным коронавирусом
Жители Китая, Zhang Nan / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили основные признаки заражения китайским коронавирусом COVID-2019. На данный момент эта болезнь унесла жизни свыше 4 600 человек.

Как пишет канал «Российской газеты» в «Яндекс. Дзен», согласно выводу врачей, к главным симптомам недуга относятся:

1. лихорадка;

2. кашель;

3. усталость;

4. образование мокроты;

5. одышка;

6. боль в горле;

7. головная боль;

8. миалгия или артралгия;

9. озноб;

10. тошнота или рвота;

11. заложенность носа;

12. диарея:

13. кровохарканье;

14. заложенность конъюнктивы.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены сигналы организма о наступлении «тихого инсульта».

 

ДЦ

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