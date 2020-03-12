Врачи перечислили главные симптомы заражения смертельно опасным коронавирусом

Медицинские специалисты обозначили основные признаки заражения китайским коронавирусом COVID-2019. На данный момент эта болезнь унесла жизни свыше 4 600 человек.
Как пишет канал «Российской газеты» в «Яндекс. Дзен», согласно выводу врачей, к главным симптомам недуга относятся:
1. лихорадка;
2. кашель;
3. усталость;
4. образование мокроты;
5. одышка;
6. боль в горле;
7. головная боль;
8. миалгия или артралгия;
9. озноб;
10. тошнота или рвота;
11. заложенность носа;
12. диарея:
13. кровохарканье;
14. заложенность конъюнктивы.
Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере опубликовали материал, в котором перечислены сигналы организма о наступлении «тихого инсульта».