Названы десять признаков наступления опасного для здоровья «тихого инсульта»

В российской блогосфере некоторое время назад разместили материал, в котором перечислены основные признаки, свидетельствующие о наступлении «тихого инсульта». Он может привести к нарушениям в работе головного мозга и развитию болезней сердечно-сосудистой системы.
Канал «Здоровье для всех» в «Яндекс. Дзен» пишет, что поводом для посещения врача должны стать следующие сигналы, посылаемые организмом:
1. ухудшение зрения;
2. появление проблем с дыханием;
3. мигрень;
4. апатия и усталость;
5. спазмы в правой или левой зонах тела в строго определенных местах;
6. повышенная потливость;
7. низкая температура тела и озноб;
8. речевые нарушения;
9. болезненная слабость в мышцах;
10. возникновение провалов в памяти.
Ранее сообщалось, что отечественный онколог Александр Дорофеев назвал самый эффективный способ профилактики рака.