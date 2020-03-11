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Названы десять признаков наступления опасного для здоровья «тихого инсульта»

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Названы десять признаков наступления опасного для здоровья «тихого инсульта»
Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В российской блогосфере некоторое время назад разместили материал, в котором перечислены основные признаки, свидетельствующие о наступлении «тихого инсульта». Он может привести к нарушениям в работе головного мозга и развитию болезней сердечно-сосудистой системы.

Канал «Здоровье для всех» в «Яндекс. Дзен» пишет, что поводом для посещения врача должны стать следующие сигналы, посылаемые организмом:

1. ухудшение зрения;

2. появление проблем с дыханием;

3. мигрень;

4. апатия и усталость;

5. спазмы в правой или левой зонах тела в строго определенных местах;

6. повышенная потливость;

7. низкая температура тела и озноб;

8. речевые нарушения;

9. болезненная слабость в мышцах;

10. возникновение провалов в памяти.

Ранее сообщалось, что отечественный онколог Александр Дорофеев назвал самый эффективный способ профилактики рака.

 

ДЦ

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